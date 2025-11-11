Akadeemikute valimised 2025: kes on Jaan Aru?

Jaan Aru teadustöö põhieesmärk on mõista, kuidas tehisaru erineb inimajust ja inimaju tööpõhimõtteid tehisarus rakendada. Ta on selles kiiresti arenevas interdistsiplinaarses teadussuunas üks teerajajaid. Arueesmärk on luua inimkesksemat tehisaru, mis inimeste potentsiaali võimendaks, mitte ei vähendaks.

Aru tuntumad tehisaru-alased publikatsioonid on teooriat puudutavad artiklid. Näiteks kirjeldab tema hiljutine artikkel tippajakirjas Nature Reviews Neuroscience, kuidas aju arhitektuur erineb tehisaru süsteemidest ja neid teadmisi uute tehisaru süsteemide arendamiseks kasutada. Ta on ka presidendi ellu kutsutud TI Hüppe programmi teadustöö juht.

Teda on tunnustatud 2024. aastal riigi teaduspreemiaga ja 2019. aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemiaga. Lisaks on Jaan Aru saanud kolm korda Eesti teaduse populariseerimise auhinna (2016, 2021 ja 2024). Tema raamat "Loovusest ja logelemisest" valiti 2022. aastal nii Apollo kui ka Rahva Raamatu poolt parimaks aineraamatuks.