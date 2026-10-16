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Mesilase astel töötab pärast nõelamist iseseisvalt edasi

Loodus
Foto: Unsplash/Meggy Pomerleau
Loodus

See, et mesilane kaotab nõelates oma astla ja seejärel hukkub, on laialt tuntud fakt. Vähem teatakse aga seda, et nahka jäänud astel pole lihtsalt elutu nõel, vaid jätkab ohvrisse mürgi pumpamist. Värske uuring näitab, et mesilase astla näol on tegemist ainulaadse ja keeruka topeltkolbidega pumbaga, mis suudab töötada putukast sõltumatult.

Sellise tulemuseni jõudsid Uus-Lõuna-Walesi Ülikooli ja Macquarie Ülikooli teadlased, kes analüüsisid putukate nõelamise ja mürgi väljastamise mehhanismi kiirkaamerate abil. Uurimistööks torgati mesilaste astlad spetsiaalsesse inimkude meenutavasse läbipaistvasse materjali.

Analüüsist selgus, et mesilasest maha jäänud astlaaparaadis on alles nii lihased, mürgikott kui ka oma närvisõlm. Tänu sellele jätkab astel rütmilist liikumist ka ilma mesilaseta. Astla iseseisev tegevus ja lihaskokkutõmbed vaibuvad järk-järgult, kuni süsteemi energiavarud ammenduvad ja kokkutõmbed lakkavad.

Teadlaste erilist tähelepanu köitis just astla ehitus, mis kasutab mürgi edasiviimiseks ebatavalist painduvate topeltkolbidega mehhanismi. Süsteem võimaldab astlal üha sügavamale koesse siseneda ning pumpab samal ajal eriliste klappide abil katkestusteta mürki. 

Uurijate sõnul on selline bioloogiline lahendus looduses väga haruldane ning insenertehniliselt nutikas. Sarnast autonoomset ja kompaktset pumbadisaini saaks kasutada tulevikus eeskujuna meditsiinivahendite arendamisel, näiteks väheminvasiivsete mikropumpade puhul, mis toimetavad ravimi patsiendi kehas täpselt õigesse kohta.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest lähemalt ajakirjas PNAS.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Johannes Peetsalu

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