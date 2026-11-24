Paljale silmale nähtamatus mikromaailmas käib pidev olelusvõitlus. Bakterid peavad toime tulema lisaks muutlikule keskkonnale ka neid ründavate viiruste ehk (bakterio)faagidega. Bakterid ei ole selles võitluses siiski kaitsetud – evolutsiooni käigus on neil kujunenud mitmesugused molekulaarsed kaitsesüsteemid, mis aitavad faagirünnakuid tõrjuda, kirjutab Tartu Ülikooli mikrobioloogia kaasprofessor ja ajakirja Akadeemiake juhatuse liige Triinu Visnapuu.

Gümnaasiumiõpilane Marion Lisette Kasela uuris seda võidurelvastumist biotehnoloogiliselt olulise keskkonnabakteri näitel. Ta leidis Eestist täiesti uusi bakteriofaage ja tegi kindlaks, et bakterite kaitse bakteriofaagide vastu võib olla üllatavalt täpne.

Bakterid ja nende viirused

Bakterid on ainuraksed organismid, keda mahub 1 mm pikkusele joonele tavaliselt ritta mitusada. Isegi sellisel mikromeetri-skaalal käib vilgas elu – on omad kütid ja korilased, kiskjad ja saakloomad, tootjad ja tarbijad. Tänapäeval leiab andmebaasides infot rohkem kui 22 000 erineva laboritingimustes kasvatatava bakteriliigi kohta, aga hinnanguliselt võib bakteriliike maakeral olla miljoneid.

Iga liigiga on seotud seltskond viiruseid, mis on võimelised nakatama ainult seda bakteriliiki või isegi ainult mõnda liigi tüve ehk bakteriklooni. Baktereid nakatavaid viiruseid kutsutakse bakteriofaagideks ehk lühidalt faagideks. Kuigi leidub ka mõõdukaid faage, mis ei pruugi bakterit tappa, enamasti faaginakkuse tagajärjel siiski bakterirakk puruneb ehk lüüsub.

Need miniatuursed bakteritapjad on looduses ülimalt arvukad ja nende mitmekesisus on väga suur, sest ka bakterirakke, kus nad parasiteerivad, on väga palju. Bakterirakke on maakeral hinnanguliselt 5 × 1030 ja iga rakuga võib olla seotud mõni bakteriofaag. Faage arvatakse olevat maakeral kümme korda rohkem, kuni 1 x 1031.

Need esmapilgul üsna hoomamatud arvud võivad olla ligi miljon korda suuremad kui näiteks teadaoleva universumi tähtede arv. Nii bakterid kui ka nendega kaasnevad viirused on evolutsiooni jooksul väga palju muutunud ja erinevad omavahel suurel määral ning mõlemaid klassifitseeritakse paljudesse rühmadesse ja liikidesse nende pärilikkusaine ehk DNA ja RNA järjestuste alusel.

Lisaks liikidele on väga olulised taksonid ka perekonnad, kuhu kuuluvad nii geneetiliste kui ka ehituslikult sarnaste tunnustega liigid.

Kui faag võtab juhtimise üle

Iseseisvalt bakteriofaagid paljuneda ei suuda. Uute faagiosakeste tootmiseks kasutavad nad bakteriraku "ehituskive" ja biosünteesi süsteeme, nagu teevad seda ka inimese rakke nakatavad viirused.

Nakkus algab sellest, et viirusosake seondub rakuga ja sellesse siseneb. Faagi lubavad rakku bakteri pinnal asuvad retseptorid, mis toimivad molekulaarse võtmena. Nende olemasolu ja ehitus erinevad aga bakteriti. See on ka peamine n-ö tõkkepuu, mis kaitseb rakku nakkuse eest: kui faagile sobiv retseptor puudub, on bakter selle suhtes immuunne.

Kui aga faag leiab bakteri pinnal sobiva retseptori, mille kaudu ta oma geneetilise materjali rakku saab toimetada, siis tulevad mängu rakusisesed kaitsesüsteemid. Need võivad näiteks faagist pärineva ja seetõttu rakule võõra geneetilise materjali jupikesteks hakkida ja seeläbi faaginakkust takistada.

Mõned faagivastased kaitsesüsteemid, nagu näiteks spetsiifilised Abi- ja toksiin-antitoksiin süsteemid, võivad olla üksikule bakterile kahjulikud, kuna peatavad nakatunud bakteri kasvu või suunavad selle iseeneslikule lagundamisele. Sellised bakterit kahjustavad kaitsesüsteemid säästavad aga nakatumata liigikaaslasi, sest takistavad faagi paljunemist ja nakkuse levimist bakteripopulatsioonis.

Selle asemel, et bakterirakk kohe enda kasuks tööle panna ja hävitada, võivad mõned viirused sisestada enda geneetilise materjali bakterite genoomi. Selle käigus jääb bakterirakk ellu, pooldub ning kannab edasi tema genoomis asuva faagi pärilikkusainet ehk nn profaagi.

Profaagi mõju on pikema perspektiiviga: ta on otseselt "huvitatud" peremeesbakteri heaolust, et tagada enda geneetilise materjali edasikandumine peremeesraku järglastesse. Seetõttu kannavad paljud profaagid oma genoomis geene, mis kaitsevad peremeesbakterit uute faaginakkuste vastu. Teatud olukorras võib profaag Trooja hobusena aktiveeruda ja hakata uuesti faagiosakesi moodustama.

Mõned profaagid, nn krüptilised profaagid, on püsinud bakterite genoomides juba nii kaua, et on kaotanud võime moodustada isegi faagiosakesi. Siiski võivad nad baktereid uute faaginakkuste vastu kaitsta.

Paralleelselt bakteriofaagide nakatamisvõime evolutsiooniga muutuvad pidevalt ka bakterite faagivastased kaitsesüsteemid, mis tekitab bakterite ja faagide vahel lõppematu nn võidurelvastumise. Kuna faagid pakuvad inimeste faagiteraapias suurt huvi, on bakterite ja faagide võidurelvastumise mehhanismid teadlaste uuringutes praegu väga aktuaalsed.

Peale meditsiini, kus bakteriofaagid aitavad tõrjuda antibiootikumiresistentseid haigustekitajaid ja tagada mikrobioloogilist ohutust, näevad teadlased neil suurt perspektiivi ka taimekaitses ja toidutehnoloogia ohutuse tagamisel. Bioloogilise eripära tõttu paljunevad faagid ainult elusates bakterirakkudes, mistõttu on nende kasutust siiski keeruline standardiseerida.

Teisalt võivad faagid valmistada probleeme biotehnoloogias, rünnates rakuvabrikutena või juuretistena kasutatavaid tööstuslikke bakteritüvesid. Sel juhul võib väheneda protsesside tõhusus ja biomolekulide saagis ning seeläbi ka toodete kvaliteet ja majanduslik kasu.

Tööstusbakter vajab usaldusväärset kaitset

Vähenõudlik ja ainevahetuslikult võimekas bakter Pseudomonas putida on oluline tööriist rakendusmikrobioloogias. Looduslikult leiab sama bakterit ning tema perekonna teisi liike arvukalt mullas ja mudas, aga ka veekogudes ja taimede juurtel ning loomade pinnal.

Taimede juurte ümbruses aitavad pseudomonaadid toitaineid kättesaadavamaks teha ja suruvad alla tõvestavaid organisme. Reostunud vees ja muldades aitavad nad aga lagundada ohtlikke orgaanilisi aineid.

Kuna P. putida on suure biosünteesivõime ja stressitaluvusega, arendavad teadlased sellest tööstuslikku rakuvabrikut, et sünteesida jätkusuutlikult biokemikaale – alates bioplastist ja pindaktiivsetest ainetest kuni ravimitööstuse väärtuslike komponentideni. Tööstuses ei tohi aga faagid selle bakteri kasvukeskkonda sattuda. Kui teadlased teavad, millised kaitsesüsteemid ja kuidas konkreetsete faagide vastu toimivad, saavad nad paremini hinnata faagirünnaku riski ning kujundada biotehnoloogia jaoks vastupidavamaid bakteritüvesid.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Marion Lisette Kasela uurimistöö keskmes oli P. putida ja meid ümbritsevas keskkonnas peituvad seda bakterit nakatavad faagid.

Kompost peitis mitmekesist faagivaramut

Bakteriofaagide-teemaliseks uurimistööks on vaja uurimismaterjaliks faage. Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis bakteriofaagide uurimisrühma teadlased hakanud on viimastel aastatel aktiivselt P. putida't nakatavaid faage isoleerima ja süstematiseerima.

Selle tulemusena valmis pidevalt täienev bioloogiline kogu CEPEST (Collection of Environmental Pseudomonas putida Phages from Estonia), mis sisaldas 2025. aasta lõpuks üle 180 faagi, mis kuuluvad 74 erinevasse liiki ja 28 perekonda. Seda võib tunduda palju, aga bakteriofaagide tegelikku looduslikku mitmekesisust arvestades on see vaid murdosa ja edaspidised uuringud selles vallas on väga vajalikud.

Oma panuse Eesti faagide mitmekesisuse kindlakstegemisse andis ka Marion Lisette Kasela, kes isoleeris oma uurimistöö tarbeks P. putida tüvesid nakatavaid faage Raadi Majoraadi pargi tiigi veeproovist ja koduaia kompostmullast. Rohkem ja erinevamaid peremeesbakterit lüüsivaid faage õnnestus tal isoleerida kompostist. See on seletatav mulla suurema bakterite ehk faagide potentsiaalsete nn saakloomade arvukusega võrreldes veeproovidega, mis tagab pideva toidubaasi ja viirusosakeste tekke.

Isoleeritud faagide DNA analüüsil selgus, et mullaproovist eraldatud faagid kuulusid kolme erinevasse faagiperekonda (tähistatud G2, G5, G8) ning veeproovist õnnestus leida ainult G5 perekonna esindajaid. G8 perekonna faagi leidmine oli oluline tulemus, sest see on CEPEST kollektsiooni üks haruldasemaid faagirühmi.

Kasela uuris täpsemalt ühe tiigiveest ja kolme kompostiproovist leitud faagi mõju varem geneetiliselt modifitseeritud bakteritüvedele, millest oli ükshaaval või järjestikku eemaldatud erinevaid faagivastaseid kaitsesüsteeme. Selleks segas ta faagid bakteriga kokku ja jälgis, millised tema leitud faagid erinevate väljalülitatud kaitsesüsteemidega bakteritüvesid tappa suudavad.

Mitmekesine kaitsearsenal

Katsete põhjal selgus, et P. putida faagikaitse ei tööta erinevate faagide vastu ühetaolise universaalse kilbina. Kõik uuritud faagid suutsid peremeesbakteri kasutatud tüvesid nakatada, kuid bakter kasutas faagide vastu erinevat tüüpi ja varieeruva tõhususega kaitselahendusi.

Olulist rolli faagikaitses mängisid krüptilised profaagid, mida oli peremeesbakteri genoomis kokku neli, kuid neil oli selgelt erinev kaitsev toime. Seda näitasid nakatamiskatsed tüvedega, kust kõik või osad profaagid eelnevalt eemaldati. Erinevate faagliikide vastu suunatud kaitsemehhanismile viitas see, et kahe erineva testitud G5 perekonna faagiisolaadi puhul oli krüptiliste profaagide kaudu toimiv kaitse erinev.

Genoomis esinevad profaagid tõrjusid ka G8 perekonna faagi tekitatud nakkust ja selgus, et profaagid ei kaitse G8 faagi vastu igaüks eraldi, vaid koosmõjus. Selline sünergiline kaitse meenutab hästi koordineeritud turvasüsteemi, kus üksik nn lukk ei pruugi ründajat peatada, kuid mitme tõkke koosmõju muudab läbipääsu palju raskemaks.

Sama perekonna faagide erineva nakatumisvõime kindlakstegemine oli töö üks olulisemaid tulemusi. Kuigi aiamulla G5 ja Raadi tiigi G5 faag kuuluvad mõlemad samasse perekonda, ei kaitsnud bakterid end nende vastu ühtmoodi. G5 faagide vastu olid eriti olulised lisaks profaagidele ka võõrast DNA-d lagundavad süsteemid.

Ühe DNA-le mõjuva süsteemi aktiivsust P. putida faagikaitses ei olnud varem täheldatud. Tulemused viitasid sellele, et isegi lähisuguluses olevate faagide toimet võivad piirata erinevad kaitsemehhanismid, mis vajavad edasist uurimist.

Marion Lisette Kasela uurimistöö aitab seega paremini mõista, kuidas bakterid ja faagid ümbritsevas keskkonnas teineteise mõjul võidurelvastuvad ning iga uue faagi rünnak võib käivitada bakteris eri kaitsearsenali. Töö näitab, et bakteri ja faagi mikroskoopiline vastasseis võib olla märksa täpsem ja faagispetsiifilisem, kui esmapilgul paistab. Bakter kasutab erinevaid kaitsemehhanisme isegi geneetiliselt sarnaste faagide vastu.

Teadmine aitab nii mõista mikroobide evolutsiooni kui ka leida praktilisi rakendusi, sest biotehnoloogias ja keskkonnakaitses kasutavad P. putida't ja teisi baktereid üha enam. Mida paremini teadlased nende bakterite faagivastast kaitset tunnevad, seda tõhusamalt saavad nad uut teadmist tulevikus rakendada – nii tööstuslikes mikroobiprotsessides ja saasteaineid lagundades kui ka meditsiinis, et ohjata antibiootikumidele resistentseid baktereid.

Uurimistööga saab põhjalikumalt tutvuda õpilaste teadusajakirja Akadeemiake värskes numbris.

Marion Lisette Kasela uurimistöö "Keskkonnaproovidest bakteriofaagide eraldamine ja Pseudomonas putida faagivastaste kaitsesüsteemide uurimine" pälvis 2026. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme I preemia ja Eesti Teaduste Akadeemia I preemia. Töö esindas Eestit 2026. aasta Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (EUCYS, Kiel, Saksamaa) ja pärjati seal eriauhinnaga, mille puhul Kaselal võimalik osaleda kõrgetasemelisel teadusüritusel Falling Walls Science Summit (Berliin).

Tööd juhendasid kaasprofessor Hedvig Tamman (Tartu Ülikool) ja õpetaja Angela Peeb (Hugo Treffneri Gümnaasium).