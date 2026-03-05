X!

Eesti putukate nimekiri täienes seni nägemata jooksiklase võrra

Loodus
Jooksiklane Ophonus melletii.
Jooksiklane Ophonus melletii. Autor/allikas: Eesti Loodusmuuseum
Loodus

Eesti Loodusmuuseumi entomoloog Uno Roosileht tuvastas Lõuna-Eestist jooksiklase, keda Eestist varem leitud ei ole – seni veel eestikeelse nimeta Ophonus melletii.

"Jooksiklased on mardikad, keda on palju uuritud, ka Eestis. Seega on üha keerulisem ning seda suurem rõõm leida siinmail seni avastamata uusi liike," sõnas Roosileht.

Entomoloog kogus mardika 2025. aasta juuni alguses Valgamaalt Koikkülast kruusatee ja põllu vaheliselt teepeenralt. Vaatamata öisele putukakorjele omasele väga külmale ilmale oli Roosilehe sõnul liikvel palju putukaid. See lükkas ümber levinud arusaama, et putukad on aktiivsed enamjaolt siis, kui on soe. Hiljem kogutud isendeid mikroskoobi all uurides tuvastas entomoloog tuntud liikide seast seni Eestis puudunud jooksikuliigi.

Ophonus melletii on ligi 8–9 millimeetri pikkune. Kuigi jooksiklaste sugukond on üldiselt tuntud oma halastamatute kiskjate poolest, kes isukalt teisi selgrootuid õgivad, piirdub O. melletii peamine roll eluringis piirdub maapinnal lebavate seemnete närimisega.

Välimuselt on O. melletii pruunikas ja tagasihoidlik. Emastel ja isastel mardikatel saab vahet teha esijalgade lülide järgi – isastel on jalad laiemate lülidega, emased on aga isastest pikema ja ümarama kehaehitusega.

Mardiklas elab eeskätt Lääne- ja Lõuna-Euroopa avatud rohumaadel, eelistades aluselisi kriidi- ja liivapinnaseid. Eesti lähiriikidest esineb liikiveel Poola loodeosas, Lõuna-Rootsis ja ka Ölandil ning Gotlandil, Taanis ja Kaliningradi oblastis.

Eestist, Soomest ega teistest Baltimaadest polnud aga liiki veel seni leitud. Samast perekonnast on Eestist praeguseks teada kuus raskesti määratavat liiki. Nende täpseks määramiseks tuleb teha genitaalipreparaadid.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

meie kõigi maailm

05.03

Eesti putukate nimekiri täienes seni nägemata jooksiklase võrra

04.03

Uuring: õietolmurikas eksamipäev võib noorele kurjalt kätte maksta

03.03

Uuring: sääsed hakkasid inimverd himustama ligi kahe miljoni aasta eest

03.03

Karu lihased püsivad läbi talveune trimmis

03.03

Vahtramahlasõpradel tasub juba purk valmis panna

02.03

Kliima soojenemine sunnib piiritajat varem pesitsema

02.03

Türannosaurus jooksis kikivarvul

28.02

Marko Mägi: inimesed teevad loodusele massiliselt karuteeneid

27.02

Rohutirtsu kõhubakter saab hakkama üllatavalt väheste geenidega

26.02

Mitmekesine külamaastik on linnule talvisest lisatoidust olulisem

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

05.03

Eesti putukate nimekiri täienes seni nägemata jooksiklase võrra

05.03

Eestikeelne lasteaed jättis muukeelsed lapsed ukrainlastega samale pulgale

05.03

Esimene kahel jalal kõndija võis olla inimese Balkanil elanud eellane

05.03

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

04.03

Allveeliugur tõi ilmsiks Läänemere varjatud veeliikumised

04.03

Uuring: õietolmurikas eksamipäev võib noorele kurjalt kätte maksta

04.03

Endokrinoloog: rasvumine kahjustab Eesti laste tervist juba lasteaias

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo