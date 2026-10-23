Uuring: inimesed ei pruugi teada, millist uimastit nad tarvitavad

Kohtla-Järvel narkootikume süstivate inimeste seas tehtud uuring näitas, et inimeste teadmine tarvitatud sünteetilisest opioidist erines sageli uriiniproovist leitud ainest. Tulemus näitab, et narkoturul levitatakse uusi sünteetilisi opioide tarvitajatele eelnevalt tuntud ainete nime all.

Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juhi ja teaduri Katri Abel-Ollo eestvedamisel valminud uuringus võrdlesid teadlased osalejate kirjeldatud uimastitarvitamist uriiniproovide laborianalüüsiga.

"Sünteetiliste opioidide turg muutub väga kiiresti. Uued ained tulevad turule sageli märkamatult, neid ostetakse ja müüakse eelnevalt tuntud kangete sünteetiliste opioidide nime all. Tarvitaja ei pruugi enam teada, millist ainet ta tarvitab, ning selline teadmatus muudab niigi kõrge riskiga uimastitarvitamise veelgi ohtlikumaks." ütles Abel-Ollo.

Pooltel leiti tsüklorfiini

Uuring põhines Kohtla-Järvel korraldatud uuringul, milles osales 350 inimest, kes süstivad narkootikume. Neist 112 andis vabatahtlikult uriiniproovi ning vastas küsimustele viimase seitsme päeva uimastitarvitamise kohta. Sünteetilise opioidi tarvitamist märkis 33,9 protsenti uriiniproovi andnud inimestest. Vastustes nimetati fentanüüli, nitaseene ja tänaval üldnimetusega "kange" tuntud ainet.

Laborianalüüsid näitasid teistsugust pilti. Pooltel neist, kes märkisid fentanüüli, nitaseenide või "kange" tarvitamist, leiti proovist tsüklorfiini. Kokku tuvastati tsüklorfiini 22 inimese ehk ligi viiendiku uriiniproovist. Seda leiti ka osalt inimestelt, kes olid kirjeldanud teiste ainete tarvitamist.

"Inimene teab enamasti aine nimetust, mille all ta selle ostis. Laborianalüüs annab võimaluse näha, milline aine tegelikult organismi jõudis. Nende kahe info ühendamine aitab mõista, kuidas narkoturg päriselt muutub," lausus Abel-Ollo.

Tsüklorfiin kuulub uute sünteetiliste opioidide hulka, mida nimetatakse orfiinideks. TAI rahvastiku tervise aastaraamatu järgi hakati orfiine Eesti narkoturul täheldama 2025. aastal. Samal aastal seostati orfiinidega kümme narkootikumidega seotud surma.

Uus aine muudab ka tarvitamise riske

Sünteetilised opioidid võivad tugevuse ja toime poolest märgatavalt erineda. Uue aine jõudmine turule muudab seetõttu oluliseks teadmise selle tegelikust koostisest. "Kui inimene kasutab talle tuttavat kogust, kuid aine on vahepeal muutunud, võib mõju olla oodatust palju tugevam või teistsugune. See kasvatab raske mürgistuse ja üledoosi riski," ütles Abel-Ollo.

Uuringus vaadeldi ka seda, kui kaua tsüklorfiini pärast tarvitamist uriinist leiti. Tsüklorfiini tuvastamise korral oli tarvitamisest möödunud keskmiselt 17,1 tundi. Juhtudel, kus inimene oli kirjeldanud sünteetilise opioidi tarvitamist ja proov tsüklorfiini enam ei näidanud, oli möödunud keskmiselt 47,6 tundi.

Eesti sünteetiliste opioidide turg muutub kiiresti

Eestis hakkasid nitaseenide rühma kuuluvad sünteetilised opioidid levima 2019. aastal. Nende laiem levik kajastus 2022. aastal ka mürgistussurmade arvus. 2025. aastal lisandusid narkoturule orfiinid, sealhulgas tsüklorfiin ja spiroklorfiin.

Abel-Ollo sõnul aitab värske uuring märgata turu muutumist juba enne seda, kui uus aine tarvitajate seas oma nime ja tähenduse saab. "Uus aine võib turule tulla väga kiiresti, samal ajal jäävad inimeste kasutatavad nimetused pikemaks ajaks samaks. Laborianalüüs aitab selle muutuse nähtavaks teha ja annab võimaluse kahjude vähendamise tegevusi kiiremini kohandada," sõnas ta.

Uuringu tulemused näitavad, et narkoturu jälgimisel tasub inimeste enda kirjeldatud tarvitamise kõrval kasutada toksikoloogilisi analüüse ning siduda eri seireallikad tervikuks. Nii saab uue aine levikut märgata varem ja hinnata, milliseid ohte see kaasa toob. "Kui uus aine varakult tuvastada, saab selle kohta jagada teavet kahjude vähendamise teenustes ja tervishoius ning inimesi võimalikust ohust hoiatada," ütles Katri Abel-Ollo.

Uuring avaldati teadusajakirjas International Journal of Drug Policy.