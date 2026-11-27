Veresuhkru järjepidev tõus võib aju tööd pidurdada juba keskeas ja isegi siis, kui inimesel diabeeti ei teki, leidsid Brasiilia ja USA teadlased.

Uus pikaajaline uuring näitab, et nendel, kellel noorena tühja kõhu veresuhkur vaikselt, aga visalt aastakümneid kerkib, on viiekümnendates eluaastates mälu ja mõtlemiskiirus kehvemad kui püsivalt madala veresuhkruga eakaaslastel.

Brasiilia ja USA teadlased eesotsas Regina Paradelaga analüüsisid enam kui 2800 inimeselt 30 aasta vältel kogutud terviseandmeid. Uuringu alguses olid kõik osalejad terved 18- kuni 30-aastased noored. Kolm aastakümmet hiljem ehk keskmiselt 55-aastaselt tegid nad aga rea mäluteste ja tähelepanukatseid. Lisaks uurisid teadlased magnetresonantstomograafiga veidi üle 600 osaleja aju.

Andmetest nähtus, et diabeedita osalejatest püsis veresuhkur madal veidi enam kui poolel. Veel 38 protsendil jäi see mõõdukalt stabiilseks.

Ligi kuuel protsendil kerkis tühja kõhu veresuhkur aga aastatega pidevalt, jäädes siiski alla diabeedi piiri. Sellel rühmal läks sarnaselt kui diabeetikutel: keskeas tegid nad kehvemini mäluteste ning kiirust ja tähelepanu nõudvaid ülesandeid. Samas ei jäänud mõõduka, kuid püsiva veresuhkruga inimesed madala veresuhkruga rühmale alla.

Aju ehituses nägid teadlased muutusi siiski vaid neil, kellel arenes 30 aasta jooksul välja diabeet. Neil oli üldiselt vähem hallainet ja rohkem valgeaine kahjustusi aju kiirusagaras: varasemad uuringud seostavad seda suurema Alzheimeri tõve riskiga.

Tulemused jäid kehtima ka siis, kui teadlased arvestasid osalejate haridust ning seda, kui palju nad liikusid, suitsetasid ja alkoholi tarvitasid.

Diabeetikute ajumuutuste põhjus võib teadlaste sõnul olla pikk kokkupuude püsivalt kõrge veresuhkruga, mis kahjustab tasapisi ajukude ja pärsib selle tööd. Kuigi keskeas olid vahed testitulemustes väikesed ja uuring ei tõesta otsest põhjuslikku seost, võivad need olla varajased ohumärgid hilisemast vaimse võimekuse haavatavusest. Sestap tasub veresuhkrul silma peal hoida juba noores eas.

Töörühm kirjutab oma uuringust ajakirjas Journal of the American Heart Association.

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