Alaseljavalu korral kahtlustavad paljud, et vaevust põhjustavad liiga väikesed kerelihased. Uus mahukas uuring seab selle levinud arusaama aga kahtluse alla.

Selgub, et alaseljavaluga inimestel ei ole kolmanda nimmelüli tasandi ristlõikepindalal keskmiselt vähem lihaseid kui nendega sama vanadel, samast soost ja sama kehamassiindeksiga, ent alaseljavalu diagnoosita inimestel.

Ameerika Ühendriikides asuva Stanfordi ülikooli teadlane Kathryn Marusich ja tema kolleegid uurisid küsimust tehisaru mudeli abil. Nad analüüsisid ligi 11 000 inimese tavapäraseid kõhupiirkonna kompuutertomograafia pilte.

Töörühm leidis uuritavate hulgast üle 2600 alaseljavalu diagnoosiga patsiendi ja võrdles neid ligi sama suure kontrollrühmaga. Säärane valim on umbes 25 korda suurem kui enamikus varasemates sarnastes pildiuuringutes.

Andmetest nähtus, et kahel rühmal ei erinenud üldine lihaste ristlõikepindala. Samuti ei erinenud nende siseelundeid ümbritseva ja nahaaluse rasvkoe suhe. Küll aga tuli analüüsist välja üks statistiliselt oluline erinevus: alaseljavaluga inimestel oli lihaskoe ja kogu kõhurasva suhe keskmiselt madalam kui kontrollrühmal.

Kuigi seose mõju oli väga väike, tuli vahe kõige selgemalt esile inimestel, kelle kehamassiindeks jäi alla 30. Lisaks viitas uuring, et alla 30 jääv kehamassiindeks ei näita kuigi täpselt, kui palju on inimese kõhupiirkonnas tegelikult rasva ja kui palju lihast.

Teadlaste sõnul viitavad tulemused, et alaseljavalu taga ei pruugi olla kerelihaste üldine suurus. Olulisem võib olla hoopis see, kuidas lihased omavahel koostööd teevad, ning see, kui suurt lisakoormust passiivne rasvkude lülisambale tekitab.

Uurijad möönavad siiski, et tegu on läbilõikeuuringuga, mis ei tõesta veel põhjuslikku seost. Samuti ei eristanud uuring selgroogu toetavaid üksikuid lihasrühmi.

Teadustöö ilmus ajakirjas PLOS Digital Health.

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