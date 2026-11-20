Matemaatikaärevus tähendab üleliigset pinget ja kehva enesetunnet, kui tuleb matemaatikaga tegeleda. Suur ärevus võib väljenduda matemaatikatestide ajal, ent tekitada hirmu või kõhuvalu ka tavalises koolitunnis. Selline ärevus võib segada õppimist ja viia madalamate õpitulemusteni. See omakorda võib hoida ärevust üleval ning panna lõpuks inimese matemaatika õppimist eemale hoidma.

Eesti viienda ja kaheksanda klassi õpilastega tehtud uuring näitas, et kaheksandikud tunnevad keskmiselt suuremat matemaatikaärevust kui viienda klassi õpilased. Mõlemas vanuseastmes seostus suurem ärevus aga madalama püsivusega ja madalamate matemaatikatesti tulemustega.

Sarnaselt näitas üheksanda klassi õpilastega tehtud uuring, et suurema matemaatikaärevusega noored said eksamil sagedamini madalama tulemuse. Lisaks oli matemaatikaärevus seotud väiksema enesetõhususe, püsivuse ja ainehuviga. Seega ei tasu matemaatikaärevuse kahjulikku mõju õppetööle ja tulemustele alahinnata.

Matemaatikaärevus ei ole kaasasündinud. See saab tekkida siis, kui matemaatikaga kaasnevad ärevust süvendavad kogemused. Näiteks võib inimene ekslikult uskuda, et matemaatika nõuab erilist annet. Samamoodi võib ta arvata, et iga ülesanne tuleb alati kiiresti ja õigesti lahendada. Sellised müüdid võivad jääda pähe keerlema ja viia lõpuks ärevuseni.

Eesti üheksanda klassi õpilastega tehtud uuring näitaski, et suuremat matemaatikaärevust tundsid sagedamini õpilased, kes pidasid matemaatilist võimekust muutumatuks omaduseks, mida ei saa elu jooksul muuta.

On oluline märgata, kuidas me matemaatikast mõtleme ja räägime. Kas oleme mõne müüdi külge liialt kinni jäänud ja hirmutame sellega ennast või teisi? Matemaatika õppimisega saavad kõik hakkama. Kiirete vastuste asemel loeb püsivus: pingutada tasub ka siis, kui ülesanne tundub keeruline.

Lähemalt saab matemaatikaärevuse ennetamise ja leevendamise viisidest lugeda "Matemaatikaärevuse töövihikus", mille koostasid Tallinna Ülikooli teadurid Triinu Kilp-Kabel ja Kaja Mädamürk.