Rahvalike keelendite põhjal võib ette kujutada, et kuu pealt on aeg-ajalt ikka kurgimüüjaid alla kukkunud. Aga kui nii edasi läheb, siis võib varsti Kuu pealt ka kartulimüüjaid tulema hakata.

Ameerika teadlased väidavad oma uurimistöö põhjal, et Kuu pinnas kõlbab kartulikasvatuseks hästi, seal kasvavad kartulimugulad on ohutud süüa ja kuupealsete kartulipõldude saagikus on võrreldav maapealsete omaga.

Aymeric Goyer Oregoni Osariigiülikoolist ja ta kolleegid kasvatasid kartuleid Kuu pinnamaterjali regoliiti jäljendavas keskkonnas. Nad kirjutavad ajakirjas npj Microgravity, et kuupealne toidukasvatus aitab tulevikus kindlustada inimeste kohalolu meie koduplaneedi looduslikul kaaslasel.

Murekohaks on seni peetud asjaolu, et regoliit sisaldab väga vähe orgaanilisi aineid. Goyer ja ta kaaslased lisasid regoliiditaolisele kasvusubstraadile orgaanilist väetist.

Goyer ja kaasautorid märgivad, et sobilike mullausside abiga saab toidu- ja taimejäätmetest toota uut väetist, nii et astronaudid ei pea orgaanilist ainet suures koguses pidevalt Maalt kaasa vedama.

Väetamata kunstregoliidis võrdluseks kasvatatud kartulitaimedel olid juured orgaanikat saanud taimedega võrreldes märksa kiduramad.

Kuigi Kuu pinnas sisaldab suures koguses raskmetalle,on teadlased veendunud, et kasvupinnasesse lisatud orgaanilised ained kaitsevad taimi nende mürkainete kahjustava toime eest.

Ka osutas uuring, et katsekartulid olid toiteväärtuselt samal tasemel tavalistel maistel põldudel kasvatatud kartuliga.