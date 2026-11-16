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E-hääletamine ei anna enam nimekirja tagumistele kandidaatidele eelist

Ühiskond
Foto: Aili Vahtla/ERR
Ühiskond

E-hääletamise algusaastatel said valimisnimekirja esinumbrid paberhääletajatelt suurema osa häältest kui e-hääletajatelt. Paarikümne aastaga on see erinevus kadunud. Teadlaste hinnangul võib erinevuse kadumist selgitada e-valijaskonna muutumine.

E-hääletades on meil aega kandidaatide nimekirjas rahulikult ringi vaadata, samas kui valimisjaoskonna kabiinis kipume tegema kiirema valiku. Värskest uuringust selgub, et kuigi e-valimiste algusaastatel aitas see nimekirjas allpool olevatel kandidaatidel rohkem hääli koguda, on tänaseks see eelis kadunud.

Tartu Ülikooli ja Lääne-Virginia Ülikooli teadlased analüüsisid Eesti parlamendivalimiste andmeid aastatest 1992 kuni 2023. Nad võrdlesid peaaegu kümne tuhande kandidaadi paber- ja e-häälte osakaalu, et näha, kuidas hääletusviis valikut mõjutab.

Valimisnimekirja esimene number võtab alati koore, kogudes tavaliselt 40 kuni 50 protsenti erakonna häältest ringkonnas. E-valimiste alguses, näiteks 2007. aastal, oli esinumbri edumaa paberhääletajate seas veidi üle kahe protsendipunkti suurem kui e-hääletajate hulgas. Nimekirjas teisel kohal olev kandidaat sai toona aga e-hääletajatelt napilt suurema toetuse. Aastaks 2023 oli see vahe aga sisuliselt kadunud

Põhjus peitub ilmselt selles, kes ja kuidas e-hääletab. Paberhääletaja teeb otsuse jaoskonnas, kus aega on vähem ja valiku langetamisel tugineb ta sageli nimekirja esimesele nimele. E-hääletajad saavad aga kodus või tööl kandidaatide kohta rahulikult taustainfot otsida. 

Teadlaste sõnul olid esimesed e-valijad ka keskmisest haritumad ja poliitikast enam huvitatud. Kui inimesed aga e-hääletamisega harjusid ja näiteks arvutist 2023. aastal juba üle poole kõigist häältest teele panid, muutusid e-valijad läbilõikeks kogu ühiskonnast ning algusaastate erinevus paberhääletajatega kadus.

Teadlased kirjutavad tulemustest kogumikus Lecture Notes in Computer Science.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Andres Reimann

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