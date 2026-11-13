X!

Tõrge vere-aju barjääris võib soodustada Alzheimeri tõve arengut

Tervis
Foto: Ken Mürk/ERR
Tervis

Vere-aju barjäär ei toimi üksnes aju kaitsvate piirivalvuritena, vaid täidab ka elutähtsat kullerirolli, toimetades verest ajju kümneid vajalikke valke. Värske uuring näitab, et selle transpordisüsteemi häired võivad soodustada Alzheimeri tõve kujunemist juba haiguse varases järgus.

Kujutleme piirivalvurit, kelle peamine ülesanne on hoida kõik kutsumata külalised rangelt eemal. Just sellisena on arstid ja teadlased aastakümneid näinud meie aju kaitsvat seina ehk vere-aju barjääri. Värske uuring näitab aga hoopis teistsugust pilti: tegelikult töötab see barjäär pigem hoolsa kullerina, mis laseb verest ajju kümneid elutähtsaid valke, ning selle süsteemi varajane tõrkumine sillutab teed Alzheimeri tõvele.

Selle tegid kindlaks Ameerika Ühendriikide teadlased eesotsas Gladstone'i Instituudi uurijatega. Nad arendasid välja uudse keemilise märgistamise meetodi, mis võimaldas esmakordselt elusalt ja täpselt jälgida, millised vere valgud suudavad hiirte aju kaitsva seina tegelikult läbida.

Ligi saja tuvastatud valgu seast joonistus välja selge seaduspära, kus igal sisenejal on ajus oma täpne sihtmärk. Näiteks üks maksas toodetav oluline kaitsevalk suundub otse aju toetavatesse rakkudesse, samas kui teised verevalgud otsivad üles aju immuunrakud.

Erinevus terve ja haigustega aju vahel oli seejuures märkimisväärne. Alzheimeri tõve hiiremudelites hakkas see peen valkude kullerteenus tõrkuma juba haiguse algusfaasis. Ammu enne, kui aju kaitsev sein füüsiliselt lagunema hakkas. Otseselt vähenes just maksast saabuva kaitsevalgu transport, mis jättis aju haavatavaks.

Põhjus on seotud aju elutähtsa puhastamisega. Terves ajus aitab kõnealune maksavalk viia aju toetavatest rakkudest välja liigse kolesterooli. See igapäevane suurpuhastus on hädavajalik, et hoida närvirakkude omavahelised ühendused ehk sünapsid tervena.

Probleemi lahendamiseks tegid teadlased eduka katse. Kui nad suurendasid haigete hiirte maksas kunstlikult selle sama kaitsevalgu tootmist, jõudis seda vereringe kaudu rohkem ka pealuu sisse. Tulemusena taastus aju toetavate rakkude normaalne ainevahetus, hiirte ruumimälu paranes ning nende haiguslik hüperaktiivsus taandus.

Oma tulemustest kirjutavad uurijad ajakirjas Cell.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Sandra Saar

Samal teemal

kõige tähtsam vara

09:39

Tõrge vere-aju barjääris võib soodustada Alzheimeri tõve arengut

12.11

Uuring: uus rasvumise diagnoosiviis on KMI-st tõesti täpsem

06.11

Uus hambahari hävitab elektrilaenguga hambahaigusi põhjustavaid baktereid

05.11

Aju praagib vigase DNA-ga rakud sünni eel ja järel välja

03.11

Uuring: soolevähi riski suurendab ka aastate eest tarvitatud alkohol

03.11

Uuring: kastratsioon pikendab soliidsesse ikka jõudnud hiirte elu

30.10

Uuring: pikem kooliharidus kaitseb dementsuse eest

28.10

Geeniandmed aitavad luua senisest täpsemaid tervisesoovitusi

27.10

Doktoritöö: valusaid biopsiaid võib asendada tulevikus vereproov

26.10

Eesti õed tunnevad patsiendi ohutust tagades end meeskonnatöös ebakindlalt

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

10:48

Keeleteadlased: Kirde-Eesti poluvernikute keel on arvatust ainulaadsem

10:48

Geoökoloog: nädalavahetus toob Eesti teedele libeduseohu

12.11

Valgusünteesi vigade ja pärilike haiguste seos on arvatust tugevam

12.11

Masinate arengus ilmnevad bioloogialaadsed nähtused

12.11

Maria Lindmäe: veel rattasõidust ehk Autojuht ei pruugi olla vaid autojuht

12.11

Tiiu Silla elutööpreemia pälvinud Tarmo Soomere: olen nüüd noor dinosaurus

12.11

Risto Raimets: teadusraha ei kuku Euroopast niisama sülle

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo