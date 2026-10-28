X!

Geeniandmed aitavad luua senisest täpsemaid tervisesoovitusi

Tähelepanu! Tegemist on teadusega
Foto: Ken Mürk/ERR
Tähelepanu! Tegemist on teadusega

Tartu Ülikooli teadlased kaardistasid sadade tuhandete inimeste geeniandmete abil iseloomujoonte pärilikkust. Tulemustest selgub, et lahkust või toiduvalikuid ei juhi üksik geen, vaid meelelaadi voolib suure hulga geenide ühistöö.

Inimene saab vanematelt juhusliku geenikombinatsiooni ammu enne sündi. See olukord annab teadlastele ainulaadse loodusliku eksperimendi, mis laseb uurida põhjuslikke seoseid geenide, iseloomu ja igapäevaste valikute vahel.

"Meil on ütlus, et käbi ei kuku kännust kaugele. Kõik, kes ühest perest on natuke sarnased, aga mis geenid seal taga on, see on siiamaani suuresti teadmata ja tuleb välja, et selleks on vaja kokku koguda paljude inimeste andmed," märkis Tartu Ülikooli käitumisgeneetika professor Uku Vainik saates "Tähelepanu! Tegemist on teadusega".

Teadlased kaasasid oma hiljutisse töösse üle 40 geenivaramu andmed ja ühendasid isiksuse genoomi kaardistamiseks ligi miljoni inimese info. "Ei ole olemas ühte isiksuse geeni nagu näiteks agressiivsuse geen või lahkuse geen, et pigem need omadused on polügeneetilised ehk on palju geene, mis natukene seostuvad meie isiksusega," nentis Vainik.

Geeniloterii laob vundamendi

Tartu Ülikooli tervisekäitumise geneetika nooremteadur Kerli Ilves selgitas, et vanemate geenid jagunevad lapsesse ettearvamatult. "Kuna me saame kõik oma vanematelt juhusliku kombinatsiooniga neid geneetilisi variante, siis see toimib nagu geneetiline loterii," tõdes Ilves.

Kaasasündinud geenid laovad iseloomule põhja ammu enne seda, kui elusündmused inimest päriselt mõjutavad. Inimesed ei saa elu tagasilöökides siiski vaid esivanemaid süüdistada. "Pigem on nii, et isiksus ja meie käitumine on keeruline kombinatsioon nii geneetilisest eelsoodumusest kui ka keskkonnateguritest ja geneetika meil siin eelkõige siis tööriistaks, mis aitab meil neid seoseid uue nurga alt uurida," rääkis Ilves.

Uued avastused aitavad teadlastel tulevikus luua isikupärasemaid ja tõhusamaid tervisesoovitusi, mis ei sihi enam pelgalt abstraktset keskmist inimest.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Allikas: "Tähelepanu! Tegemist on teadusega"

Samal teemal

Värsked uudised

15:06

Tartu Anne kanali veereostuse taga on heatahtlikud linnutoitjad

12:29

Marju Kõivupuu: ükski püha ei söö ise teist püha välja

11:27

Geeniandmed aitavad luua senisest täpsemaid tervisesoovitusi

11:01

Veinimeistri valikud määravad viinamarjade pressjäägi edasise elukaare

10:41

OpenAI tehisaru kummutas eksponentsiaalse aja hüpoteesi

09:16

Naiste emotsionaalse taibu taga peitub elukestev harjutamine

27.10

Doktoritöö: valusaid biopsiaid võib asendada tulevikus vereproov

27.10

Mustvares teeb otsuseid ahvist ja inimesest poole kiiremini

27.10

Eesti teatri populaarsuse taga seisab riiklik valik ja turvaline ruum

27.10

Lootus parimale arstiabile põrkub õiguste ja hirmudega

teadussaade "atlas"

Lugeja küsib

Sul on põletav teadust puudutav küsimus või on sul ettepanek mõne teema sügavamaks kajastamiseks? Klõpsa selle edastamiseks allolevale nupule.

loetumad uudised

27.10

Mustvares teeb otsuseid ahvist ja inimesest poole kiiremini

26.10

Veepinnale jääv jälg reedab radareilt kadunud laeva

27.10

Uuring: ahven kohastub rabajärvega geenilülitite abil

10:41

OpenAI tehisaru kummutas eksponentsiaalse aja hüpoteesi

15:06

Tartu Anne kanali veereostuse taga on heatahtlikud linnutoitjad

26.10

Eesti õed tunnevad patsiendi ohutust tagades end meeskonnatöös ebakindlalt

09:16

Naiste emotsionaalse taibu taga peitub elukestev harjutamine

Teles ja raadios

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo