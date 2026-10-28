Naiste emotsionaalse taibu taga peitub elukestev harjutamine

Kui seltskonnas kisub meeleolu pingeliseks või lähedasel on mure, oodatakse sageli just naistelt oskust rahustada või õigeid lohutussõnu leida. Laialt levinud arusaam, et naised on meestest emotsionaalselt intelligentsemad, peabki osaliselt paika, kuid hoopis teisel põhjusel, kui tavaliselt arvatakse.

Värske uuring näitab, et naised on teiste inimeste tunnete mõistmises ja suunamises tõepoolest osavamad, ent see ei ole mitte kaasasündinud omadus, vaid järjepideva harjutamise tulemus. Teadlased analüüsisid peaaegu kolmekümne aasta jooksul 76 riigis kogutud andmeid. Kokku hõlmas hiiglaslik analüüs enam kui 600 000 inimese testitulemusi.

Uuringust selgus, et naiste edumaa ei hõlma kõiki emotsionaalse intelligentsuse tahke. See tuleb esile just nimelt teiste inimeste tunnete märkamisel, mõistmisel ja toetamisel.

Omaenda tunnete tajumises ja talitsemises olid mehed ja naised aga võrdsed. Samuti ilmnes kõnekas tõsiasi: laste seas oli tüdrukute ja poiste erinevus tunduvalt väiksem kui täiskasvanutel, ning viimase 30 aasta vältel on sugudevaheline lõhe järjekindlalt kahanenud.

Teadlaste sõnul peitub seletus eelkõige kasvatuses ja ühiskondlikes harjumustes. Vanemad kasutavad tütardega rääkides rikkalikumat tundeid kirjeldavat sõnavara ning suunavad neid oma emotsioone jagama ja teiste tuju tähele panema. Poisse õpetatakse seevastu sagedamini tundeid alla suruma.

Kuna tüdrukud saavad teiste inimeste meeleolude lugemist juba maast madalast kordades rohkem harjutada, muutub see neile loomulikuks.

Teadlased juhivad tähelepanu, et emotsionaalset intelligentsust saab arendada igaüks ning mehed omandavad need oskused sama edukalt kui naised. Kui aga naiste sotsiaalset osavust peetakse pelgalt sünnipäraseks loomuomaduseks, muutub see peredes ja töökohtadel märkamatuks ning tasustamata lisakoormaks, selle asemel, et seda väärtusliku oskusena teadlikult hinnata.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni väljaandes.

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