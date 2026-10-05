Vanemate toetus ja järelevalve teevad lapse tasakaalukamaks

See, millise mustri lapsevanem argiste reeglite, järelevalve ja toetusega loob, on otseselt seotud lapse vaimse tervise ja käitumisega, selgus USA teadlaste uuringust.

Laste kasvatamine on pidev žongleerimine reeglite, järelevalve ja toetuse vahel. Uus uuring osutab, et see, millise mustri lapsevanem neist argistest harjumustest loob, on otseselt seotud lapse vaimse tervise ja käitumisega. Kõige tervemad ja tasakaalukamad on just need lapsed, kelle vanemad neid toetavad ja hoolikalt jälgivad.

Sellisele järeldusele jõudsid USA teadlased, kes analüüsisid enam kui 2700 viie- kuni kaheksateistaastase lapse ja nende vanemate andmeid. Nad vaatasid lapsevanemate antud hinnanguid oma kasvatusvõtetele ning laste emotsionaalsetele ja käitumuslikele muredele.

Analüüsis joonistus välja kolm lapsevanemate tüüpi. Enamik ehk ligi 60 protsenti vanematest kiidab oma lapsi sageli ja on nende tegemistega hästi kursis. Ligikaudu 38 protsenti vanematest pakkus lastele vähem tuge ja tegi keskpärast järelevalvet. Veel umbes kaks protsenti vanemaid moodustasid aga rühma, kus järelevalve oli kõige puudulikum.

Kõige olulisemana selgus, et probleemse käitumisega laste vanemaid iseloomustab just laste puudulik jälgimine. Nimelt esines kõige rohkem agressiivsust, reeglite rikkumist ja ärevust lastel, kelle vanemad kuulusid kolmandasse, vähese järelvalvega rühma.

Üksiku tegurina kerkis aga esile ebajärjekindel distsipliin. See seostus nii laste sissepoole suunatud murede, nagu depressiooni, kui ka väljapoole suunatud probleemide, näiteks agressiivsuse, suurenemisega.

Teadlaste sõnul tuleb siin mängu psühholoogiline turvatunne. Toetav vanemlus, mis hõlmab soojust ja tunnustust, loob tugeva suhte. See aitab lapsel oma tundeid paremini juhtida ja vähendab tema trotslikku käitumist.

Ebaühtlane distsipliin mõjub aga lastele halvasti keskkonna ettearvamatuse tõttu. Kui reeglid pidevalt muutuvad ja ähvardustele ei järgne tegusid, kaob lapsel stabiilsusetunne. See viib kergemini reageeriva ja häiritud käitumiseni. Kehv järelevalve pakub aga lastele lihtsalt rohkem võimalusi pahandustesse sattuda, ilma et keegi neid korrale kutsuks.

Pealekauba selgus teadustööst, et isegi väikesed edusammud lapse järelevalves ja toetamises võivad aidata ennetada tõsisemaid vaimse tervise muresid.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest ajakirjas PLOS One.

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