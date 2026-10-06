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Video: konkursi "Teadus 3 minutiga" finaal

Teadus 3 minutiga
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Teadus 3 minutiga

Teisipäeval algusega kell 18 toimub Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Doktorikooli korraldatava konkursi "Teadus 3 minutiga" finaal-gala, kus valitakse 15 noorteadlasest finalisti seast parimad.

Võistlejad peavad oma aastaid kestnud teadustööst rääkima asjalikult, arusaadavalt ja põnevalt vaid kolme minuti jooksul. Konkursi peaeesmärk on pakkuda noortele teadlastele professionaalset koolitust ja praktilist kogemust avalikkuse ees esinemiseks ning oma teadustöö tutvustamiseks. Samuti aitavad kolme minuti loengud edendada eestikeelset teaduskommunikatsiooni.

Finaalis osalevad doktorandid ja teadurid esindavad Eesti Kunstiakadeemiat, Eesti Maaülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Estonian Business Schooli.

Konkursi žüriid juhib teaduste akadeemia asepresident Marek Tamm. Žüriisse kuuluvad ettevõtja Priit Alamäe, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Mai Beilmann, teleajakirjanik Mart Normet ja Eesti Doktorikooli üldkoordinaator Monika Tasa.

Finaalile eelnesid teadusasutuste sisekonkursid ja koolitused noorteadlaste esinemisoskuse lihvimiseks. Samuti kirjutas iga finalist oma uurimustööst populaarteadusliku artikli, mis ilmuvad Novaatoris.

Finaal-gala ajakava

18.00 – Avasõnad. Marek Tamm, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident

18.20 – Finalistide 3-minuti loengud
1. Hardi Sigus (Tallinna Ülikool), "Matemaatikapädevus – mitte ainult arvutamisoskus"
2. Kelli Randmäe (Tartu Ülikool), "Haavakatte tee patsiendini algab laborist"
3. Jelena Žovnikova (Estonian Business School), "Kohalik tugi ja idufirmade arv käivad maakonniti eri jalga"
4. Heli Aomets (Tallinna Ülikool), "Keerukuse mõistmise poole"
5. Marilyn Jurman (Tallinna Ülikool), "Mida õpilane õpetaja puhul ei näe"
6. Kerli Ilves (Tartu Ülikool), "Mida isiksus ei õpi, seda tervis ei tea?"
7. Elise Jalonen (Tartu Ülikool), "Viis sammu autoroolist ratta selga"
8. Triin Talk (Eesti Kunstiakadeemia), "Tallinna vanalinn – elav linn või turismikeskus?"
9. Rait Rand (Eesti Maaülikool), "Masinõpe annab vaikivale patsiendile hääle"
10. Nele Karolin Teiva (Tartu Ülikool), "Võibolla vist räägiks ebakindlusest"
11. Kristiina Kerge (Eesti Maaülikool), "Jäätmeid loovad juhtimisotsused"
12. Triin Sellis (Eesti Maaülikool), "Toidu "nähtamatu" jälg"
13. Sveta Grigorjeva (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), "Teater kui parema maailma harjutusväljak"
14. Katrin Kabun (Eesti Kunstiakadeemia), "Arhailiselt high-tech: lambavill kaasaegse disaini kontekstis"
15. Artur Toikka (Tallinna Tehnikaülikool), "Platvormiteenuse jumalik komöödia"

19.20 – Kokkuvõte finalistide populaarteaduslikest artiklitest. Jaan-Juhan Oidermaa, ERRi teadusuudiste portaali Novaator vastutav toimetaja 

19.40 – Konkursi tulemused ja parimate tunnustamine. Marek Tamm, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident, žürii esimees

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