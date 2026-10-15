Eesti Teaduste Akadeemia kuuele akadeemikukohale pürgib 13 kandidaati

Uusi akadeemikuid otsitakse astrofüüsika, elektroonika, filosoofia, geomaatika, haridusuuringute ja keemia valdkonnas. Akadeemia presidendi Mart Saarma selgitusel lähtusid nad uute kohtade avamisel riikliku teadusnõustamise vajadusest.

Tema sõnul on akadeemia valitsuse, riigikogu ja teiste asutuste sõltumatu teadusnõustaja. See tähendab, et teadlased koostavad tõenduspõhiseid ettepanekuid sellistel kaalukatel teemadel nagu kliimamuutused, tehisintellekt, maapõuevarad, geenitehnoloogiad ja rahvatervis.

"Kõik akadeemikukandidaadid on väljapaistvad Eesti teadlased ning rõõm on näha, et nende seas on nii alusteaduste kui ka rakendusteaduste tippe. Keemia ja geomaatika valdkonnas on konkurents väga tugev ning mitu kandidaati on ka filosoofias ja haridusuuringutes. Samas tuleb tõdeda, et astrofüüsikas ja elektroonikas konkurents puudub," ütles Saarma.

Täielik kandidaatide nimekiri on järgmine:

Astrofüüsika valdkonnas kandideerib üks teadlane:

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Gert Hütsi.

Elektroonika valdkonnas on samuti üks kandidaat:

Tallinna Tehnikaülikooli usaldusväärsete arvutisüsteemide keskuse juhataja ja täisprofessor tenuuris Jaan Raik.

Filosoofia valdkonnas kandideerib kaks teadlast:

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi praktilise filosoofia professor Margit Sutrop;

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi filosoofia teenekas professor Tõnu Viik.

Geomaatika valdkonnas on kolm kandidaati:

Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma juht ja täisprofessor tenuuris Artu Ellmann;

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kaugseire ja mereoptika osakonna juhataja ning kaugseire ja mereoptika professor Tiit Kutser;

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geoinformaatika ja kartograafia õppetooli juhataja ja geoinformaatika professor Evelyn Uuemaa.

Haridusuuringute valdkonnas kandideerib kaks teadlast:

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusjuhtimise juhtivprofessor Eve Eisenschmidt;

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusinnovatsiooni professor Margus Pedaste.

Keemia valdkonnas on neli kandidaati:

Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi täisprofessor tenuuris Riina Aav;

Tartu Ülikooli analüütilise keemia õppetooli juhataja ja analüütilise keemia professor Ivo Leito;

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Monika Mortimer;

Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituudi spinnidisaini labori juhataja ja juhtivteadur Ago Samoson.

Üles seatud kandidaadid tutvustavad end 10. novembril toimuval konverentsil, mis kantakse otse üle akadeemia veebilehel.

Uute akadeemikute valimised kuulutati välja juuni keskel. Konkursi tähtajaks, 1. oktoobriks laekus akadeemiasse 14 esildist 13 kandidaadile. Ühele kandidaadile oli kaks esildist.

Kandidaatide seast teevad akadeemikud valiku teaduste akadeemia üldkogul 9. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada kaks kolmandikku üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Uute valitud akadeemia liikmete inauguratsioon toimub 15. detsembril.