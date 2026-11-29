Endel Kõksi ja Agathe Veeberi kirjad avavad, kuidas Saksamaa pagulaslaagrites saadeti kunstnikke sütt laadima ja põhukotte sorteerima. Laagrivõimud pidasid kunsti pelgaks harrastuseks, mistõttu jäid loojad ilma nii ateljeest kui ka töövahenditest. Külma ja kitsikuse kiuste tegelesid mõlema kunstnikud Geislingenis aktiivselt loometööga.

Viimase paarikümne aasta jooksul on eestlaste 1944. aasta suurpõgenemise ja järgnenud paguluse teemal ilmunud arvukaid käsitlusi, avalikustatud uusi arhiivimaterjale ja allikaid. 2022. aastal puhkenud täiemahuline sõda Ukrainas on toonud pagulusküsimuse taas teravalt Euroopa avalikkuse ja poliitika huviorbiiti ning ajendanud siinkirjutajaid vaatlema, milline on olnud pagulaskunstniku argipäev ning millist mõju on avaldanud pagulaskogemus kunstnike loomingule1, kirjutavad Tartu Ülikooli kunstiajaloo nooremlektor Kadri Asmer ja Tartu Ülikooli muuseumi kuraator Ingrid Sahk ajalookultuuri ajakirjas Tuna.

Lähemalt võtame artiklis vaatluse alla kunstnike elu Geislingeni pagulaslaagris Saksamaal, mis kujunes aastatel 1945–1950 oluliseks eestlaste loomekeskuseks välismaal.

Teise maailmasõja ajal jõudis Saksamaale umbes 50 Eesti kunstnikku.2 Arvestades, et Eesti professionaalsete kunstnike koguarv jäi tol perioodil 200 piirimaile,3 on kahtlemata tegu märkimisväärse arvuga. Siinne artikkel keskendub Endel Kõksile (1912–1983) ja Agathe Veeberile (1901–1988), kes mõlemad tegelesid Geislingeni pagulaslaagris veedetud aastate jooksul aktiivselt loometööga. Artiklis otsime vastuseid küsimustele, kuidas mõjutasid laagri igapäevased elutingimused Kõksi ja Veeberi tegevust kunstnikuna ning kuidas kajastusid põgenemisega seotud kogemused ja paguluse temaatika nende loomingus.

Lisaks saab ajakirjas Tuna lugeda Eesti sotsialistide seas 1934, aastatel riigpöörde eel tekkinud sisetülist, vennastest Pihelgatest ja Kaukaasias eesti asunikke vaevanud hobusevarastest.

Eesti pagulaskultuuri ajaloos on DP-laagrite4 periood pälvinud seni tähelepanu eelkõige üldise kultuuri-, mitte lähemalt kunstielu kontekstis.5 Üks võimalik põhjus on kunstiajalooliste allikate, sealhulgas säilinud kunstiteoste väike arv. Kunstnike elulood, näiteks Eesti Kunstimuuseumi arhiivile toetuv faktitihe käsitlus Agathe Veeberist6, pakuvad mõningast tuge ka Saksamaa perioodi käsitlemisel. Tartu Kunstimuuseumi koostatud Endel Kõksi mahukas monograafia7 annab mitmekülgse sissevaate kunstniku Rootsi perioodi, kuid ei pööra suuremat tähelepanu tema tegevusele Geislingenis.

Lisaks tuleb nimetada asjaosaliste endi, ennekõike Endel Kõksi koostatud ülevaateid eestlaste kunstielust Saksamaal,8 kuid nagu Kõks ise on tõdenud, unub ja kaob tagasivaates paljugi.9 Seetõttu keskendub järgnev käsitlus ennekõike Endel Kõksi ja Agathe Veeberi kirjavahetusele, mis on säilinud erinevates Eesti mäluasutustes.10

Mõnda Endel Kõksist ja Agathe Veeberist

Endel Kõks õppis kunstikooli Pallas maaliklassis aastatel 1934–1940. Kunstikriitikas nimetati teda koos kaasõpilaste Elmar Kitse (1913–1972) ja Lepo Mikkoga (1911–1978) Tartu kolmikuks, kelles nähti moodsa kunsti eestkõnelejaid. Sõbrad viis lahku sõda ja järgnenud Nõukogude okupatsioon: 1944. aastal mobiliseeriti Kõks Saksa sõjaväkke ja suunati augustis rindele, kus sai haavata ja viidi Danzigi lähedal asuvasse laatsaretti.

Eestisse ta enam ei naasnud. Kõksi kirjavahetusest kunstnik Karin Lutsuga (1904–1993) selgub, et uuesti kuuleb ta oma noorusaegsete sõprade käekäigust alles 1950. aastal, mil sai võimalikuks tutvuda Nõukogude Eestis ilmunud kunstiarvustustega. Kitsest ja Mikkost mõeldes tõdeb Kõks: "Tore, et nad vähemalt veel "alles" on."11

Veel enne sõja lõppu, st enne liitlasvägede jõudmist Saksamaale, leidis Kõks puusepana tööd ühes Lõuna-Saksamaa külas,12 kuid sai pärast Geislingeni pagulaslaagri asutamist koos abikaasa Erikaga (1919–1990) sinna ümber asuda. Juba esimestest Geislingenist saadetud kirjadest avaneb pilt Kõksist, kes kibeleb loominguga tegelema ja loodab võõrsil võimalikult kiiresti käivitada eestlaste kunstielu.

Etteruttavalt olgu märgitud, et temast sai 1946. aastal loodud Eesti Kujutavkunstnike Keskuse esimene esimees (kuni 1947. aastani), samuti asus ta juhendama maali- ja joonistamiskursusi, korraldas aktiivselt kunstinäitusi jne. 1949. aastal kirjutas ta bibliograaf Richard Antikule (1901–1998):

Minu nõrkadel õlgadel on Saksamaa-eesti kunstnike elu korraldamine ja mulle ning kõigile teistele on selge, et eksistentsivõimaluste loomine sünnib ainult ägeda ja karmi võitluse läbi. Ja aeg möödub, aastad lähevad – kuhugi peab välja jõudma. Lõpuks on paljugi siin maailmas organiseerimise ja ettevõtmise küsimus – miks peaksime meie need kõige saamatumad olema ja käed rüpes ootama, mil meid tullakse "avastama".13

Arolseni arhiivis säilinud dokumendid näitavad, et Saksamaal uut elu alustades eitas Kõks igasugust seotust sõjaväeliste organisatsioonidega.14 See on mõistetav, sest laagrites teostati kontrolle ja kehalisi läbivaatusi, et leida märke kuulumisest Saksa sõjaväkke, ning nende avastamise korral ei olnud isikul lubatud laagrisse jääda. Vaid ühest 1950. aastal Karin Lutsule saadetud kirjast võib välja lugeda vihjet Kõksi minevikule: "Ka on mul mõned kehavigastused, mis ka enese eest räägivad."15

Samas kirjas vaagis ta väljavaateid asuda ümber Ameerika Ühendriikidesse. Võimalusi Saksamaalt lahkumiseks oli Kõks otsinud pikalt, kuid kuna ookeani taga eelistati lihttöölisi, tõdes ta 1947. aastal pettumusega: "Väljarändamiseks olen ma kõlbmatu oma kutse ja kõrgema hariduse tõttu. Mu vend katsetas muidu Kanadasse söekaevuriks minna, kuid kukkus läbi kuna oli 16 aastat koolis käinud."16 Sealsamas märgib ta, et püüab saada järgmise aasta jooksul viisat Rootsi. 1950. aasta alguseks pole veel olukord muutunud ja Kõks elab endiselt Saksamaal:

Mis puutub minu Ameerikasse asumisse, siis on see vägagi küsitav. Nimelt viiakse praegu üle inimesi, kes on, või on end registreerinud põllumeestena. Mina aga olen aus kunstnik, seega oleks minu järjekord veel kaugel, kuigi sealsed inimesed mind ootavad. [- - -] Hakkan ikka tõsisemalt Rootsi peale mõtlema, kuna elu oma siinses vormis lõpeb 1. juuliks.17

Endel Kõks jõudis koos abikaasa Erikaga Rootsi 1950. aasta septembris ning sai seal peagi püsiva elukoha Örebrosse.

Tallinnas sündinud, elanud ja töötanud Agathe Veeber õppis aastatel 1933–1938 samuti kunstikoolis Pallas, mille lõpetas graafikuna. Seejärel saabus kiiresti tunnustus, aga ka vabakutselise kunstniku staatusega kaasnenud majanduslik keerukus. Graafikatehnikatest töötas Veeber enim sügavtrükiga, ennekõike kuivnõelaga. Veeberi tööd olid näiteks kaasatud Eesti kunsti 1939. aasta esindusnäitusele Roomas, samuti osales ta samal aastal esimesel naiskunstnike ühisnäitusel Tallinnas.18

Agathe Veeber Saksamaal pärast sõda. Autor/allikas: Karl Hintzer. Karl Hintzeri kogu 165448, Herderi instituut, Marburg

Agathe Veeberi abikaasa oli Pallase esimese lennu lõpetanud maalikunstnik ja graafik Kuno Veeber (1898–1929), kelle varajane surm jättis noore naise 27-aastaselt leseks. 1944. aasta Tallinna märtsipommitamises sai surma kunstniku ema ja hävis koduateljee Niguliste kiriku kõrval. Ilmselt sai just see tõukeks, miks Veeber otsustas kodumaalt lahkuda, sõites juba 1944. aasta kevadel enda täiendamise eesmärgil Viini.19 Mapitäie töid ehk kõik, mis ateljee põlemisest alles jäid, võttis kunstnik kaasa.20 Tõenäoliselt ei kavatsenudki ta niipea Eestisse naasta, mis samas ei tähenda kindlat plaani kodumaalt lõplikult lahkuda.

Viinis õppis ja viibis Veeber umbes 1945. aasta alguseni, teise maailmasõja lõppedes oli ta juba Erlangenis koos kunstikepaari Linda Sõberi (1911–2004) ja Endel Kübarsepaga (1912–1972).21 Seega, nii nagu Kõks, ei lahkunud temagi Eestist suures põgenemislaines, mis vallandus 1944. aasta suvel ja sügisel, vaid viibis võõrsil juba varem.

1945. aasta septembris elas Veeber koos Sõberi ja Kübarsepaga Wiesbadeni DP-laagris.22 Geislingeni jõudis Veeber Kõksist hiljem, 1946. aasta sügisel, mil Wiesbadeni laager likvideeriti. Samuti lahkus ta Geislingenist varem kui Kõks: läbinud edukalt kõik taustauuringud ja -kontrollid emigreerus Veeber 1949. aastal suvel USA-sse. Nõnda sai Endel Kõks 1949. aasta septembris Karin Lutsule kirjutada: "Pr. Veeber on juba mõnda kuud Ameerikas [- - -]. Ta töötab ühes nahavabrikus, kus õmblevat kokku rahakotte."23

Veeber asus elama New Yorki, kus jätkas aktiivselt loometööd, võttes osa nii kohalikest kui ka rahvusvahelistest näitustest, ning ta valiti ka graafikute ühingu liikmeks.24

Eesti kunstielu Geislingenis

Geislingen an der Steige on Lõuna-Saksamaal Baden-Württembergis asuv väikelinn, mis on tuntud oma uhkete villade ja metallivabriku (Metalwarenfabrik Württemberg) poolest. Kuigi piirkond sai teises maailmasõjas tugevalt kannatada, jäi 20 000 elanikuga Geislingen pommirünnakutest puutumata.25 Sõja lõpul võtsid linna üle USA võimud, kes koondasid välismaalased ÜRO abiorganisatsiooni UNRRA26 hallatavatesse DP-laagritesse. Teiste seas loodi Geislingeni laager, millest sai suurim eestlaste koondumiskoht sõjajärgsel Saksamaal – Geislingenist kujunes nn eestlaste pealinn, kultuuri- ja hariduskeskus, mis laagrina püsis 1945. aasta oktoobrist 1950. aasta 24. juunini.

Just Geislingenis toimus 1945. aasta detsembris ka esimene suurem eestlaste kunstinäitus paguluses, kus viis kunstnikku eksponeerisid kokku 111 tööd.27 Järgmine suurem näitus avati seal 1946. aasta augustis, kus osales juba 26 eesti kunstnikku 190 teosega. Samal ajal kutsuti seal kokku ka nn Ameerika tsooni eesti kunstnike koosolek, mille raames kurdeti muu hulgas pagulasorganisatsioonide vähese huvi üle kultuurivaldkonna vastu.

Tõdeti, et kunstnike tegevust mitte üksnes ei soosita, vaid seda koguni takistatakse, kuivõrd "kunstnikest kui kasutuist muidusööjaist" olid tehtud laagri "mustatöö toimkondla[se]d".28 Selgeks sai vajadus organiseeruda – ellu kutsuti Eesti Kujutavkunstnike Keskus (EKKK),29 mille eesmärk oli hoida sidet eesti kunstnike vahel, kaitsta nende huvisid ning esindada Eesti kunsti ja korraldada ühisnäitusi Saksamaal. Seejuures otsustati, et edaspidi võis eesti kunsti nimetuse all näituseid korralda ainult EKKK nõusolekul (isikunäitusi see ei puudutanud).30

Keskuse tegevuse iseloomust annab aimu Eduard Rüga (1903–1997) ja Endel Kõksi allkirjastatud pöördumine 22. septembrist 1948, milles otsitakse 1) võimalusi ja ruume eestlaste kunstinäituse korraldamiseks; 2) kontakte kunstiäride ja galeriidega, mis oleksid huvitatud eesti kunstnike teoste komisjonimüüki võtmisest ning 3) asutusi või ühinguid, mis oleksid huvitatud ostma oma ruumide kaunistamiseks mõne eesti kunstniku teose, kusjuures huvilistel oli võimalik täpselt teada anda, millist motiivi ("maastik, nature morte, figuraal") ja millist tehnikat ("õlimaal, akvarell, graafika") nad eelistavad.31 Keskus majandas end ise – peamiseks tuluallikaks oli kunstiteoste müügist saadav protsent, mida omakorda kasutati järgmiste näituste korraldamiseks ja kataloogide publitseerimiseks.32

Geislingeni eesti kunstnike teine oluline tegevussuund oli kunstihariduse edendamine ja pedagoogitöö. 1946. aasta jaanuaris alustati kunstikursustega, mida nimetati rahvasuus "kunstiakadeemiaks". Esialgu oli see mõeldud eelkõige Pallase ning Tallinna Kujutava ja Rakenduskunsti Kooli õpilastele, kelle õpingud kodumaal olid sõja tõttu katkenud. Nagu eespool märgitud, asus maali- ning joonistamistunde andma Endel Kõks. Akvarellialast õpetust jagas Johannes Jans (1892–1967) ning hiljem lisandus teisigi õpetajaid, sh Agathe Veeber. Kui 1946. aasta mai lõpus võeti ateljee kunstnikelt ära, et paigutada sinna laagrielanikke, töötati ajutiselt isegi lageda taeva all:

Kusagil Schlosshalde nõlvakul avastati üks varjuline "Privatweg", kus leidus viis pinki. Siia koguneti töötama. Esimesel pingil asus kursuste "kantselei", kuna teistel käis joonistamine ja maalimine. Vihmase ilmaga töötati puude all. Kui kunstnikud ise tõid veel ühe [p]ingi juurde, siis ütlesid möödaminejad: "Ahaa, akadeemia laiendab end."33

Kuu aega hiljem saadi uued ruumid kohalikus gümnaasiumihoones, mis võimaldas avada ka joonistamise ettevalmistusklassi ning võtta kunstikursustele edaspidi suuremat hulka huvilisi. Õpilasi võeti vastu küll katseteta, aga kõigile kehtis katseaeg, mille jooksul tuli oma võimeid tõestada. Ühtlasi varustas kool õppureid nii värvide kui ka materjalidega.

Lisaks kujutavale kunstile õpetati Geislingenis rakenduskunsti, mille suhtes oli pagulastel olnud "elav huvi".34 Põhjus selleks oli küllaltki lihtne: enda valmistatud toodete müügiga sai teenida ja parandada oma elujärge. 1947. aasta augustis kirjutas Endel Kõks Karin Lutsule:

Selles, et terve rida inimesi on hakanud maalima – nagu Teie kirjast nähtub – näen ma väga rõõmustavat nähet, see näitab, et kunst tungib massidesse (!). Siin on märgata taolisi nähteid, kuid selle erinevusega, et massid tegelevad "rakenduskunstiga" – on hulga tasuvam. Rakenduskunst seisneb siin selles, et maalitakse ja põletatakse puust taldrikuid – sigaretitoose, kastikesi ja topsikesi. Naised teevad nukukesi – pseudo ja "ehtsais" rahvarõivais.35

Kui püüda kokku lugeda kõiki eestlaste osalusel Saksamaal toimunud näitusi, võib nende arv läheneda 50-le, mis peegeldub ka Kõksi arhiivis leiduvast nimekirjast.36 Aktiivseim oli nii üldise kultuurielu kui ka kunstinäituste poolest 1946. aasta, seda eriti võrreldes 1948. ja 1949. aastaga, mil kultuuriuudiseid jäi vähemaks ka eestlaste väljaantavates ajalehtedes – põhitähelepanu koondus päevapoliitika kõrval võimalustele Saksamaalt edasi rännata.

Geislingenis korraldatud näitused olid mõeldud eelkõige laagri elanikele. Laiemat (kultuuri)poliitilist kõlapinda püüti saavutada ühisnäitustega, kus osalesid ka lätlased ja leedulased ning teised Ida-Euroopa rahvad. Näiteks toimus 1946. aastal esimene balti pagulaskunstnikke koondav näitus Altenstadtis37 ning lisaks UNRRA korraldatud näitus "Kunst ja Töö" Prantsuse tsoonis Baden-Badenis, kus esitleti lisaks Baltimaade kunstnike töödele ka ukraina, poola ja valgevene kunstnike loomingut.38

Agathe Veeberi kiri Endel Kõksile u 1947. aastal. Autor/allikas: Tartu Kunstimuuseumi Teadusarhiiv (TKM TA), f3, n6, 215, lk 17

Ühisnäitused andsid võimaluse omavahelisteks kontaktideks ning võrrelda ja tundma õppida üksteise kultuurilisi eripärasid. Muidugi mõjutas sellist võrdlust asjaolu, kas eksponeeriti paguluses või varasemalt loodud loomingut. Nõnda kirjutati Altenstadti näituse kohta:

Mulje olnuks aga kindlasti teine, kui vaataja tähelepanu oleks juhitud vastavate pealkirjadega asjaolule, et 90 protsenti kunstinäituse eesti osa väljapanekuist on valminud pagulaselu äärmiselt kitsastes tingimustes [- - -]. Kuna naabrid kunstinäituse väljapanekutena esitasid peaasjalikult kodumaalt kaasatoodud töid, siis domineeris neil õli motiivi ja tehnika põhjalikus läbitöötamises ja valitsemises, mille ees eestlaste pastell, akvarell, tempera, süsi ja pliiats loomulikult pidid jääma varju.39

Kunstielu Geislingenis oli justkui omaette maailm, väike mikrokosmos, mis ühest küljest erines tugevalt Saksa kohalikust kunstielust ja -maitsest ning teisest küljest oli ka teadmatuses kodumaa kunstinäitustel toimuvast. Seda vähemasti esimestel pagulusaastatel. Kui Geislingenis toimunud näitused olid mõeldud eelkõige laagri või rahvuste siseringile, kandsid suuremat poliitilist kaalu nn ühisnäitused, kus baltlased esinesid ka koos teiste Ida-Euroopa rahvastega. Need väljapanekud kandsid selget eesmärki: rõhutada Balti riikide iseseisvat ja eripärast kultuuri.

Kunstnikuna pagulaslaagris

DP-laagris oli pagulastel laagri valitsuse kaudu tagatud igapäevaeluks hädavajalik –

peavari, toit, riietus, arstiabi. Vastutasuks tuli osaleda ühiskondlikus töös, laagri või liitlasvõimude haldusasutuste ametites. Väljaspool laagrit ei saanud laagrielanikud oma ajutise staatuse tõttu ametlikult töötada.40 Samuti ei olnud laagris asuva DP õigused fikseeritud: "Kõrged asutused, kes koostasid juhiseid, ei näinud ette, et DP kui niisugune võiks olla õigusi nõudlevaks subjektiks."41

Vähesed elukutsed (nt arstid, õpetajad) said ilma ümberõppeta oma ametikohal jätkata ning enamasti anti neile selleks ka vajalikud tööruumid ja -vahendid. Kunstnike puhul ei kehtinud see ühel lihtsal põhjusel: kunstnikuks42 olemist ei käsitletud elukutsena. Nii on ka Kõks märkinud, et kunstnikud, kes samal ajal võisid osaleda näitustel, olla kiidetud kunstiarvustajate poolt, "olid komandeeritud sütt laadima või mädanenud põhukotte sorteerima".43

1946. aasta alguseks oli välja kujunenud töötasude ja hüvitiste süsteem, mille järgi loeti kunstitegevust vabaks harrastuseks, mis ei andnud õigust omaette tööruumile, ei vabastanud töötoimkondadest ega kuulunud hüvitamisele sigarettidega.44 Viimased olid märkimisväärse tähendusega ning toimisid pagulasaastatel ka ühe olulise maksevahendina. Samuti ei soodustanud kunstnikuks olemine Saksamaalt edasirändamist. Kuivõrd DP-sid vastuvõtvad riigid eelistasid lihttöölisi tehastesse ja taludesse, võis intellektuaali staatus saada edasirändamisel koguni takistuseks, mistõttu tavatseti ankeetides oma elukutset muuta või ka päriselt ümber õppida.45

Kunstnike võimalused pagulaslaagris tegutseda olid tollal üsna sarnased, kuigi sõltusid mõneti ka konkreetse laagri ja piirkonna meelsusest ning eestseisusest.46 Lisaks vabaloomingule, näituste korraldamisele või kunstiõpetamisele, tehti kunstnikele sageli ülesandeks kaunistada laagrite koosviibimiste ruume, luua illustratsioone paguluses ilmunud trükistele jms.47

Samuti ei erinenud eesti kunstnike eluolu Saksamaa DP-laagrites kuigivõrd lätlaste ja leedulaste omast.48 Seega võib kokkuvõtteks sedastada, et kunstnikuks olemine oli üks vähem soositumaid elukutseid ja kunstiga tegelemine kunstnike jaoks vägagi probleemne – puudus oli nii ajast, tööruumidest kui ka töövahenditest.

Eluruumi kitsikusest annab hea pildi Endel Kõksi kiri kunstnik Karin Lutsule 1947. aastal:

Mul ja naisel on elamiseks mansardtuba põrandapinnaga 12,48 rm. – mis on ühtlasi ka ateljeeks. Olgu tähendatud, et laepinda on umbes 3 korda vähem. Talvel külmetame priskesti. Ja ometi oleme ruumi suhtes veel eelistatud olukorras, kuna norm on 4 rm isikule. Kambrikesel on ka ca ¾ rm. suurune aken. Mu tervis pole ka enam endine. Varustust olen ma saanud olulisima esemena ühe tekist tehtud palitu, millega on hea pimedas käia. Varustuse saamises kuulun ma oma elukutse ja ameti järele üheksandasse kategooriasse, minu taga, kümnendas kategoorias, on veel "ja kõik ülejäänud".49

Paremasse korterisse õnnestus Kõksil ja tema abikaasal Erikal kolida alles 1950. aasta jaanuaris, vahetult enne laagri lõplikku sulgemist ja Saksamaalt lahkumist sama aasta teises pooles.50

Agathe Veeberil oli enne Geislingeni kolimist Wiesbadeni laagris elades olukord veelgi keerulisem. Pärast esimest kahte laagrinädalat kirjutas ta 1945. aasta oktoobris Kõksile: "Siiani on laagrielu väga vastik ja suretav, kole raske on 10 inimesega koos elada, magada ja alati juttu kuulda."51 Näib, et kõige raskemaks osutuski talle kooselu teistega. Ligi pool aastat hiljem, 1946. aasta märtsis kirjeldab ta:

Kahjuks pole mul võimalik olnud üle poole aasta üldse töötada, tänu Wiesbadeni laagrile. [- - -] elasin kuni veebruarini toas kus oli 10 naist, mina 11-nes. Mul oli ainult voodi koht, kõik tušid, paberid olid voodi all, voodi kõrval seinal riided. j.n.e. Kõige hullem oli ümbrus. Kõik elanikud polnud alati küll kodus, kuid see eest oli seal üks üle laagri tuntud kuri vananaine, kes mind, kui haritlast j.n.e vihkas ja kiusas. Lõpuks sain sealt ühes kahe üliõpilasega minema kelle käsi sama halvasti käis. Kuid alalise pinge ja hirmu all elades kannatas tervis. Nüüd on mul ühes läbikäidavas toas väike nurk eraldatud. [- - -] Mulle on kõik see ümbrus vastik ja ma ei saa seal töötada.52

Kuigi Veeber oli saanud endale laagrist väljapoole linna pööningutoa, osutus sealgi töötamine keeruliseks, sest küttematerjali puuduse tõttu oli tuba töötamiseks liiga külm. Nõnda kasutas ta väheseid vabu tunde seal ennekõike vaikuses omaette olemiseks.53 Samas kirjas märgib Veeber:

Rasket häda pole, võib olla paraneks kõik, kui ma töötada saaksin ja sellest vastikust Wiesbadeni laagrist pääseksin. Siinne juhatus ei tunne mingit huvi kunsti ega kunstnike vastu. Mul pole ka jõudu olnud laagrist lahkuda ja sakslasena elama hakata [- - -]. Kas poleks mul võimalik Geislingenis omaette vaikset tuba saada kus töötada saaks? Uskuge mind, Kõks, ma kannatan väga, kui ma ei saa töötada, on selline narr tühi ja rumal elu, kui iialgi varem elus. Võtaksin küll graafika korraldamise rõõmuga enda hooleks. Räägin prantsusekeelt, kui seda siin unustanud pole ja tahaksin maailma näha.54

Geislingeni laagrisse jõudis Veeber 1946. aasta sügisel. Kui Veeberi kirjadest aimub tugevat vaimset ja emotsionaalset pinget, ei anna Endel Kõksi kirjad kuigivõrd aimu tema psühholoogilistest läbielamistest. Esmajoones on küsimuse all praktilised teemad, muu hulgas kunstivahendite puudus.

1945. aastal märgib Kõks, et materjalide hankimise peale kulub küll palju aega, kuid ta ei lase end sellest heidutada: "Töö selle taga ei ole seisnud. Peaasi on vabadus, mis laseb kunstnikul jälle täiel määral pühenduda loomingule."55 Esimestel pagulusaastatel kujunes Kõksi peamiseks tehnikaks monotüüpia ehk õlitrükk paberil, mis oli tingitud õlimaaliks vajaliku lõuendi jt materjalide puudusest:

Töötingimusi illustreeriks vahest järgmine fakt, et mu siinviibimise ajal tehtud ca sadakond arvesse tulevat tööd on maalitud kõik paberile – alates ajalehest ja lõpetades kirjapaberiga. Ametlikus korras pole me saanud mitte ühtegi pintslit ega tuubi värvi – ja õli lihtsalt ei ole.56

1947. aastal, mil ta oli pannud maha ameti EKKK juhina, kirjutas Kõks Lutsule:

Peale kõrgest ametist lahkumist olen suutnud jälle pisut töötada. Peamiselt küll monotüüpiaid tehes, kuna absoluutne lõuendi puudumine korraliku maalimise peale mõeldagi ei lase. [- - -] On huvitav, et Saksamaal on see tehnika absoluutselt tundmatu.57

Ta püüab oma monotüüpiaid ka kohalikes galeriides müüa, kuid edutult, ja tunnistab Lutsule, et võrreldes sakslastega elab ta justkui mõnes muus maailmas.58

Veeberi kui graafiku situatsioon oli selleski küsimuses keerulisem, sest kui monotüüpiat oli võimalik teha ilma trükipressita, siis suurem osa graafikatehnikaid seda ei võimalda. Samuti oli raske hankida trükkimiseks sobivat paberit, metallplaate ja litokive. 8. aprillil 1946 kirjutab Veeber Kõksile:

[- - -] palun olge hea ja teatage mulle nii ruttu kui võimalik, kas Ulmis on "Kupferdruckpresse", millel plaate saaksin trükkida. Asi on nimelt nii, et täna tulin Offenbachist ja Frankfurdist oma plaadi koormaga tagasi ilma, et oleks neid trükkida saanud. Tuju on väga räbal ja olen suures mures, mis minust niiviisi saab. [- - -] Värvi ja paberi saamine on ka võimatu raske. Kus ma trükkida saan, ei tea. Eesti esindajad aga suhtuvad kõige halvemalt minu pingutustele, mis mõtet on siis kõigil püüdmistel ja kellele on kunsti vaja! Ise olen praegu veel huvitatud kõigist, kui kauaks see kestab ei tea. Kardan jälle apaatia langemist.59

Lõpuks leidis Veeber võimaluse graafika trükkimiseks Homburgis, mistõttu venitas ta Wiesbadenist lahkumisega kuni laagi likvideerimiseni60 – võimalus loominguga tegeleda kaalus üle kehvad elutingimused. Trükipresside leidmise probleem ei kadunud ka Geislingenis, kus ta kirjeldas 1947. aastal olukorda järgmiselt:

Raskusi on tehnilise küljega. Pean äratõmmete tegemiseks tihti Stuttgarti sõitma. Juhuslikult sain hiljuti ühe aadressi ka siin, kus võin vahetevahel kellegi meistri juures trükkimas käia. Mõnikord sõidan ka Göppingeni. Keegi kunstnik Ulmis pakkus mulle ka oma abi, lubades kellegi trükkijaga rääkida, kes oleks nõus trükkima mu töid. [- - -] Raske on saada plaate ja samuti pole happeid ofortide tegemiseks.61

Positiivse küljena pakkus Saksamaa kunstnikele võimalust tutvuda Lääne-Euroopa kunstiloomingu ja -ajakirjandusega. Nii väljendab Kõks oma kirjades korduvalt vaimustust näituste üle, mis erinevates tsoonides toimusid ja andsid võimaluse tutvuda Lääne-Euroopa suurmeistrite loominguga. Eriti sageli jõudis ta nn Prantsuse tsooni: "Sinna saab isegi kergemini sõidulubasid, kui väidad Prantsuse sideohvitserile, et soovid külastada nende tsoonis mõnda kunstinäitust. Samuti annavad nad hõlpsasti luba kunstiraamatute väljaandmiseks, mida meie tsoonis naljalt ei juhtu."62

Kuivõrd kunstniku ametikohta kui sellist pagulaslaagris ei tunnistatud, pidid kunstnikud otsima loomingulise tegevuse kõrvalt mitmesuguseid juhu- ja kõrvaltöid. Eriti suureks katsumuseks kujunes näituste korraldamine – kuigi need olid ühed vähesed võimalused mitte üksnes oma loomingu esitlemiseks, vaid ka teoste müügiks, ei olnud selliste algatuste toetamiseks rahalisi vahendeid ette nähtud.

Kunstnike tegevust ei toetanud otseselt ka Rahvusvaheline Põgenike Organisatsioon (IRO): kui IRO eestvedamisel ka mõningaid näituseid korraldati, ei lastud kunstnikel neil esineda rahvuspõhiselt, vaid ühise "DP" nimetaja all.63 Omaette väljakutse oli näituste korraldamine väljaspool Saksamaad, sest kunstiteoseid oli keelatud riigist välja viia: jätkuvalt otsiti taga kunstiteoseid, mille natsid olid Euroopast kokku varastanud.64

Toonasest ajakirjandusest nähtub, et peamiselt olid kunstiostjateks eestlased ise. Näiteks 1947. aasta kevadel Blombergis toimunud kunstinäitusel müüdi 110 välja pandud tööst 16, neist enamik eestlastele, kuigi näitust külastasid ka liitlasvägede esindajad.65 Samas oli toona üks suuremaid murekohti näituste vähene külastatavus. 1947. aastal toimunud Eesti graafika-rakenduskunsti näituse arvustuses seisab:

Seejuures oleksid meie isamaalised tunded ja austus kunsti vastu muidugi eriti rahuldatud, kui kaasmaalased külastaksid näitust kas või veerandi ulatuseski sellest arvust, milliseni tõuseb samas asetseva kohviku külastajate hulk tantsuõhtuil …66

Ka sama aasta lõpul Geislingenis toimunud kunstinäituse järel kurdeti, et 4000 laagrielanikust käis näitusel vaid 115, samas kui sakslastest külastajaid oli 170.67

20. juunil 1948 viisid Lääne-Saksamaa võimud läbi rahareformi. Kuigi majandus oli taastumistrendis ja kaupade kättesaadavus paranenud, ei olnud pagulaskunstnikel sellest kuigi palju kasu. Kunstihinnad langesid drastiliselt, mida Kõks on illustreerinud järgmiste arvudega: kui enne maksis õlimaal 800–1500 riigimarka, siis uues olukorras kujunes maali hinnaks heal juhul vaid 10–15% varasemast.

Veel enamgi, hinnalangusest hoolimata kadus ostjaskond peaaegu täielikult.68 Kirjas Lutsule on ta märkinud: "[- - -] kaupe on küllalt, kuid pole raha, ja kõige vähem on seda kunstnikul. Momendil oleme naisega nädalapäevad täpselt 10 penni omanikud, millega siin maal saab osta üks toos tikke."69

Lisaks andis ta samas teada, et on hakanud õppima portselanimaali ja ehisnaha voolimist, kuid väsimus ja tujutus pole tal lubanud pintsli järele haarata. Isegi kui pagulaslaagris olid elukoht ja toit tagatud, jäid paljud igapäevased kulud katmata: "Juba kirjavahetus üksi maksab midagi, samuti ajalehed, sõit, saun, riiete ja saabaste parandus [- - -]."70

Sellises olukorras ei saanud endale lubada isegi puhkepäevi. Ja samas ei soosinud uue rahasüsteemiga kohanev ühiskond kunstioste – 1948. aastal märgib Müncheni galeriisid külastanud Kõks, et nende omanikud kurtsid talle kui ühest suust, et rahareformi järel olid näitusesaalid tühjad.71

Endel Kõksi ja Agathe Veeberi looming paguluses

Üldjoontes võib paguluses tegutsenud eesti kunstnike loomingus esile tõsta kolme peamist teemaringi: 1) rahvuslikud motiivid ja identiteediküsimused, 2) uue keskkonna ja kultuuriruumi jäädvustamine, 3) eluolu paguluses, sealhulgas selle psühholoogiline pool.72

Näib, et Eesti pagulaskunstnikud kujutasid põgenemisteemat harvem, kui võiks eeldada. Kuigi nende isiklik kogemus oli sageli traagiline, keskendus looming enamasti argistele motiividele. Selline tendents nähtub ka Endel Kõksi loomingus: kui võrrelda aastatel 1944–1950 loodud teoseid varasema perioodi loominguga, siis pole selle temaatikas justkui olulisi muudatusi toimunud. Paguluses viibimine kajastub otseselt vaid mõnes teadaolevas motiivis, näiteks õlimaalil "Tagaaetu" (1949, TKM) ja monotüüpial "Põgenike saatja" ("L'angelo accompagna i profughi", 1950, erakogu). Viimase motiiviga – inglifiguur inimgrupi kohal – tegeles Kõks juba varasemalt, mida kinnitab tema Henrik Visnapuu luuletusi illustreerinud joonistus 1947. aastal ajakirjas Kauge Kodu.73

Kõnealune teos on hea näide sellest, kuidas isiklik kogemus võib saada üldistatud kujundiks. Teosel kujutatud kaitseingel ei esinda religioosset dogmaatikat, vaid toimib lootust sisendava metafoorina. Peidetult võib pagulaselu psühholoogilist keerukust välja lugeda ka vahetult pärast Saksamaale jõudmist valminud monotüüpiast "Kurvad klounid" (1944, EKM). Hilisemal eluperioodil pöördub Kõks vähemalt korra veel põgenemismotiivi juurde tagasi – 1953. aastal valminud linoollõige "Merel" kujutab kurnatud ja hirmunud nägudega inimgruppi keset tormist merd.

Endel Kõks. "Tagaaetu" (1949, õli lõuendil). Lõuendile maalimine oli pagulaslaagris materjalide puuduse tõttu praktiliselt võimatu ja "Tagaaetu" on Kõksi selle perioodi loomingus üks erandlikumaid näiteid. Erandlik on teos ka põgenemistemaatika poolest,. Autor/allikas: Tartu kunstimuuseum TKM, M 4049

Kõksi loominguline hoiak oli avatud kaasaegse lääneliku kunstielu uuendustele. Pärast teist maailmasõda pöördusid saksa kunstnikud tagasi ekspressionismi juurde, samal ajal taaselustati ka Pariisi koolkonna modernistlikke suundumusi. Kõksil avanes võimalus nende arengutega vahetult kokku puutuda, mis kajastus otseselt tema vormi- ja värvikeele otsingutes. 1946. aastal Baden-Badenis toimunud näituse "Kunst ja Töö" tugevaimaks esinejaks peetakse just Kõksi, kelle puhul kõneldakse modernistlikest portreedest, värskest koloriidist jms: "Temalt esitatud "Interjöör" meenutab prantslast Matisse'i74, üldse on Kõksi juures märgatavalt tunda prantsuse kooli [- - -]."75

Abikaasa Erika esines Kõksi loomingus sageli modellina, näiteks monotüüpial "Vaikelu" (1946, EKM), mille interjöör lubab oletada, et kujutatud ruum võib olla Kõkside eluruum. Samuti on Erikat tõenäoliselt kujutatud teosel "Naine peegli ees" (1945; õli, paber masoniidil; erakogu) – intiimne atmosfäär ja kompositsioon viitavad selgelt kunstniku lähedasele suhtele modelliga. Tõenäoliselt oli töö esialgne pealkiri "Tualett", mida on kirjeldatud ka 1946. aasta arvustuses: "[- - -] alasti naisekehaga rohekais varjutoonides on äärmine näide Kõksi uutest otsingutest."76

Teos oli eksponeeritud ka 1946. aasta detsembris Geislingenis toimunud näitusel, kus oli muu hulgas väljas Kõksi autoportree – tema ainus autoportree, mille kohta on sellest perioodist andmeid. Ja sedagi teame vaid ajalehes publitseeritud reproduktsiooni kaudu: teose asukoht ja saatus on siinkirjutajatele teadmata. Eelnimetatud arvustuses on sellele mõeldes märgitud: ""Autoportree" oma nurgelise poosiga peab näitama, mida kunstnik enesele ka võib lubada. Et mitte ei arvataks, et kunst peab tingimata olema magus suulaele."77

Tuntumad teosed Kõksi Geislingeni perioodist on kindlasti veel Eesti Kunstimuuseumis asuv monotüüpia "Istuv tütarlaps" (1947) ja õlimaal "Pedro Krusten" (1947). Underi ja Tuglase Kirjandusinstituudis on kaks märkimisväärset teost: "Henrik Visnapuu" (1947) ning "Kunstnerite klubi" (1947). Mõlema puhul tõuseb keskmesse luuletaja Henrik Visnapuu (1890–1951), kelle ümber koondus Geislingenis väike sõpruskond kultuuritegelasi.

Nimetatud portree tarbeks olevat Visnapuu poseerinud, et see hiljem endale soetada, kuid mingil põhjusel ta sellest siiski loobus. Kirjanik Pedro Krusteni (1897–1987) hinnangul oli teos aga hästi õnnestunud: "[- - -] minu arvates oli seal ta karakter tabavalt jäädvustatud. Või ei tahtnud ta seda oma tuppa just selle "iseloomulikkuse" pärast?"78 1947. aastal oli portree eksponeeritud ka Augsburgis toimunud ületsoonilisel näitusel, mille arvustuses on seda nimetatud "üheks paremaks väljapanekuks".79

Maal "Kunstnerite klubi" on omanäoline 11 isikuga grupiportree, mis ei ole vaadeldav mitte ainult kunstiteosena, vaid ka kultuuriloolise dokumendina. Krusten on meenutanud:

[- - -] meie ei tahtnud leppida oma eluga nii nagu see oli. Midagi tuli ette võtta. Otsustasime veidi vaimset lõket teha, mille ümber istudes hinges virgub uljaid laule. Grupp omavahel tuttavaid inimesi asutas siis sõprusringi, mis ristiti tahtlikult mõttetu nimetusega: Kunstnerite Klubi.80

Teose maalis Kõks 1947. aastal sünnipäevakingitusena keeletoimetaja Aino Kosessonile (1916–1994) ning sellelt võib ära tunda kunstniku enda koos abikaasa Erikaga, lisaks on seal ka Harald Paukson-Parrest, Arvo Kalbus, Aino Kosesson-Paide, Pedro Krusten, Mall Jürma, Õie Nurmet (Hõde), Peeter Paul Lüdig, Henrik Visnapuu. Üks poolprofiilis kujutatud isik jääb esialgu tuvastamata.81

Näib, et Kõks kasutas maksimaalselt ära võimalusi, mida elu Geislingenis pakkus – isegi majanduslikult ebakindlas pagulasstaatuses. Ühelt poolt hoidis ta end aktiivselt kursis rahvusvahelise kunstieluga, lugedes kunstiajakirjandust ja külastades näitusi, teiselt poolt panustas aga järjepidevalt eestlaste kunstielu elavdamisse. Loominguline tegevus ja näituste korraldamine ei olnud pelgalt vahendid teatava normaalsuse säilitamiseks, vaid väljendasid sügavat vajadust luua. Kõksi enda sõnul oli loominguline impulss seotud nii sisemise rahutuse kui ka eneseotsingutega, mida ebakindel aeg süvendas:

Siiski tunnen ma nagu hakkaksin ma sellele lähemale jõudma, mis minus tõeliselt võiks peituda. Kuigi see ei ole midagi erakordset, on see siiski üks väike annus omapärast selles muidu nii hallis maailmas. Võin seda vähemalt iseenesele tunnistada – ja veel enamgi, nüüd ma ei teeks seda nagu mitte enam mängulustist ega ülemeelikusest, vaid sisemisest veendumisest. Selle sisemise veendumisega on ju muidugi asi väga salapärane – kui isegi sellest õieti aru saaks, milline ta õieti on. Kas need mõtted, mis minu ajudes liiguvad, ongi just need õiged, mis peavad meie generatsiooni elutunnet väljendama?

Pigemini näib, et suured asjad ei sünni mõtte st. intellekti vaid just selle väikese kuradikese abil mis meie kõikide nahas asub. Nimetame seda protestiks, irooniaks, vihaks või armastuseks. Olen eneselt mõnikord küsinud, miks üldse kunsti teha, mis mõte on tahta värvidega midagi kujutada – lõppeks olen enesele ikka vastanud, et miks ka mitte. Ons see töö siin maailma vähem mõttetu, kui kõik muugi.82

Kui palju Kõks kodumaa kaotust läbi elas, jäi suuresti tema enese teada. Ratsionaalne ja elujaatav loomus aitasid tal toime tulla, kuid kirjad ja looming peegeldavad, et igapäevane töö oli talle ühtaegu ka ellujäämise viis – võimalus jätkata Tartu-aegset rütmi. Samas on tema Geislingeni-perioodi loomingust raske tervikpilti luua, sest suur osa tollastest töödest jäi Saksamaale ja on tänaseks kadunud või teadmata asukohas.

Üheks ajastu peegelpildiks on saanud ka 1947. aastal UNRRA loaga ilmunud ja Kõksi illustreeritud raamat "Mis teha – siin ta on. Pagulase elu piltides", mille tekstide autor on Arnold Sepp. Teos on karikatuurne lugu pagulaseks olemisest.83

Agathe Veeber jätkas olude kiuste kunstiga ka Saksamaal, jäädes peaaegu ainukeseks järjekindlaks sügavtrüki ja litograafia viljelejaks eesti kunstnike seas. 1946. aasta detsembris järjekordse Geislingeni kunstinäituse tutvustuses on märgitud, et "päris-graafikat, plaadi ja pressiga tehtavat kunsti, esindab vaid üks nimi: Agate Veeber".84 Suurematel DP-de ühisnäitustel olid väljas ka Eduard Wiiralti (1898–1954) tööd, kes küll ise viibis paguluses Rootsis ja Prantsusmaal, kuid kelle kõrval nähti eesti graafikakunsti kõrget taset just Veeberi loomingus.85

Hoolimata raskustest trükigraafika jaoks vajaliku paberi, trükipresside jne leidmisel, valmis Veeberil DP-laagris kümmekond uut kuivnõela- ja litograafiatehnikas tööd.86 Eesti muuseumikogudes leidub neist erinevaid tõmmiseid erinevate aastaarvudega.87 Tänu sellele (ja ehk ka kunstniku enda hoolikale arvepidamisele) võime tõdeda, et Veeberi Saksamaa pagulaslaagri graafikaloomingust on meieni jõudnud enamus töid, mida ei saa kindlasti öelda Endel Kõksi jt Geislingeni kunstnike maalide, monotüüpiate, söejoonistuste ehk tiražeerimata loomingu kohta, mille puhul kohtame näituste tutvustustes palju rohkem nimetusi, kui neid praeguseks alles on.

Kõige jõulisemalt ning emotsionaalsemalt mõjuvad tagantjärele vaatest Veeberi pagulase staatusele, pidetusele, ootustele ja lootustele viitavad teosed ("Lugemas", "Interjöör", "Avatud uks", "Haigevoodis"), mis näivad olevat seotud kindla ruumiga, tõenäoliselt Veeberi enda elupaikadega DP-laagris. Neis rahulikes, kuid tumedates vaadetes on lisaks kunstniku meeleseisundi kajastusele ning autobiograafilisusele tuntav tugev üldistus kodumaa kaotanud inimese kurbusele ja üksindusele.

Märgatav hulk Veeberi tollastest töödest on portreelised, kuigi kunstnik ei ole neid sidunud kindla isikuga ("Vana naise portree", "Tütarlapse pea", "Ameeriklase pea", "Noormehe pea"). Portree tegemine võis olla kunstniku jaoks ka üks teenistuse võimalus. Kunstnik Epp Ojamaa (snd 1938) meenutuste järgi organiseerisid kunstiinimesed Geislingenis üritusi rahakogumiseks ja nii oli saanud ka tema ema kord loosiga auhinna, milleks oli Agathe Veeberi joonistus emast – portree on tänini perekonnal alles.88

Sarnast lisateenistust ning koostööd teiste kultuuritegelastega pakkus kunstnikule ka illustratsioonide loomine raamatutele ja ajakirjadele. Geislingenis valmisid Veeberil illustratsioonid nii kaaspagulase Henrik Visnapuu luuleraamatule "Mare Balticum" (1948) kui ka Juhan Liivi valitud luuletuste kogumikule (1949), samuti tegi Veeber illustratsioone ja vinjette ajakirjale Kauge Kodu.89 Juhan Liivi luuletuste illustratsioonideks valminud jõulisi tušijooniseid nimetas Endel Kõks aastakümneid hiljem Veeberi Saksamaa perioodi tugevaimaks saavutuseks.90

Veeberi laagriaja loomingus on vähesel määral olemas ka kodumaine ja rahvuslik süžee, mis oli kindlasti kodumaalt lahkunute jaoks emotsionaalselt oodatud ja oluline, kuid leidis siiski põhilise väljundi rakenduskunstnike käsitöös, mitte niivõrd kunstnike loomingus. Kõks on 1966. aastal tagasivaateliselt märkinud:

On tähelepandav, et algul domineeris motiivina rahvarõivas, olles nagu valusaks mälestuseks, millest vabanemine pole kerge – sama nähe on vist igal pool esinenud. Hiljem leiti rahvarõivale ja vöökirjadele siiski õigem koht rakenduskunstis ja mitmesugustes käsitöö tehnikais ja peab ütlema, et vist kunagi varem pole kunstkäsitöö nii levinud ega nii paljusid inimesi toitnud kui just neil aastail Saksamaal.91

Juba Wiesbadenis valmis Veeberil litograafiatehnikas "Tütarlaps rahvarõivais" – ikooniliselt mõjuv sissepoolepööratud ja oma tumeduses tõsine töö, milles rahvarõivad ei ole helge nostalgiline kirjeldus, kuivõrd võimalus anda ühele portreele suurem emotsionaalne üldistus. Teos reprodutseeriti Geislingenis ajakirja Kauge Kodu kaanel,92 1946. aastal ostis selle Baden-Badeni näituselt kindral de Marguerittes93 ning see oli populaarne ka eesti kogukonnas, mida tõendavad mitmed kordustrükid.9

Agather Veeber "Tütarlaps rahvarõivas" (1946, litograafia). Teos reprodutseeriti Geislingenis ajakirja Kauge Kodu kaanel. 1946. aastal ostis selle Baden-Badeni näituselt kindral de Marguerittes ning see oli populaarna ka eesti kogukonnas, mida tõendavad m Autor/allikas: Eesti Kunstimuuseum, EKM G 14762

Näitustele esitas Veeber ka kodumaalt kaasa toodud Niguliste kiriku (üks Veeberi lemmikmotiive tema kodutänavalt) ning Ruhnu vaateid, neidki vajaduse korral uuesti trükkides, näiteks algselt kuivnõelatehnikas Ruhnu maastikust valmis Saksamaal litograafiaversioon.95

Veeber pani tähele ja sai inspiratsiooni ka uuest ümbrusest, nagu näitavad päris paguluse alguses valminud "Baieri maastik" ning "Baierlanna". Ka Viini vaated, mis valmisid enne sõja lõppu, kuid juba pärast kodumaalt lahkumist, näitavad Veeberi erksust uute motiivide suhtes. 1949. aastal toimus New Yorgi Eesti Majas Saksamaa pagulaskunstnike näitus, kus Veeberilt oli muu hulgas väljas ka üks Viini vaade. New Yorgi näituse vastukajades märgiti aga puudusena just rahvuslike ning tuttavate teemade vähesust:

Näitusele saadetud tööde valijad Saksamaal siiski ei tabanud New Yorgi eestlaskonna maitset motiivide suhtes. Eestipäraseid maale oleks võinud olla palju rohkem. Tavalised Saksa maastikud ja "nature morte'id" ei vaimusta ega kütkesta eestlasi Ameerikas.96

Selles kommentaaris peegeldub ilmekalt, kui erinevad võisid olla ootused kunstile eesti pagulaste seas ja kui oluliseks peeti Eesti-temaatika kohalolu.

Agathe Veeberi Saksamaa-aastad näitavad aga tema erakordset järjekindlust ja pühendumust graafikale. Paguluses loodud teosed kannavad endas nii isiklikku valu kui ka universaalset kodukaotuse kogemust, kinnitades kunstniku rolli eesti kunsti järjepidevuse hoidjana.

Lõpetuseks

1949. aastal oli Geislingeni pagulaslaagris kujunenud kunstielu juba suuresti vaibumas ja sealne elanikkond suundumas edasi uutesse asukohamaadesse. Aastatel 1947–1951 lahkus Saksamaalt kõige rohkem eestlasi USA-sse, seejärel Austraaliasse, Kanadasse, Suurbritanniasse ning Rootsi.97 1949. aastal kirjutas Endel Kõks:

Meie pere hakkab muidu ka laiali valguma. Trei sõitis USA-sse – majateenijaks. Lepsid sõitsid – farmitöölisteks. Aren – garaaži öövahiks. Teised ootavad veel oma saatust. Eks näe millega minagi veel pean hakkama saama. Seniks trügin aga ikka "teist" teed mööda. Haamer kirjutas ja nimetas meid "kuradi kangeteks meesteks." Tema ise olla momendil õlivabriku ehitustöödel [- - -].98

Kõksi read näitavad järjekordselt, kui keeruline oli neil aegadel loominguga tegeleda. Ületada tuli olmeküsimused ja -probleemid ning leida mitte üksnes vahendeid ja aega, vaid ka sisemist jõudu ja tahet kunstiga tegeleda. Nii saigi muu hulgas määravaks ka iga kunstniku enda vaimne sitkus ning võimekus ebakindlates ja ebamäärastes oludes läbi lüüa.

Endel Kõksi ja Agathe Veeberi looming näitab, et Geislingeni-aastatel ei piirdunud kunstnikud kaotatud kodumaa motiivide kujutamisega, vaid ammutasid inspiratsiooni uuest ümbrusest. Eelistati pigem argiseid kujutusi, mis aitasid jätkata igapäevaelu – nii palju, kui see uutes oludes võimalik oli. See tähendab, et kunst täitis korraga nii kultuurimälu säilitavat kui ka oma uue identiteedi – pagulaseestlaseks olemise – mõtestamise rolli. Lisaks suhestusid pagulaskunstnikud aktiivselt lääne modernistlike kunstisuundadega ja kontakt rahvusvahelise kunstieluga avas neile suuremaid väljendusvõimalusi.

Lisaks saab ajakirjas Tuna lugeda Eesti sotsialistide seas 1934, aastatel riigpöörde eel tekkinud sisetülist, vennastest Pihelgatest ja Kaukaasias eesti asunikke vaevanud hobusevarastest.

Allikad

1 – 2024. aastal oli Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avatud näitus "Me eksleme maailma rajus. Sõjavarjus loodud kunst: Geislingen 1944 – Tartu 2024" (kuraatorid Kadri Asmer, Ingrid Sahk), mis võrdles Geislingeni eestlastest ja Tartu ukrainlastest pagulaskunstnike loomingut ning selle tähendust paguluses.

2 – Arvude osas leidub erinevaid andmeid. Suur osa uurijaid toetub Endel Kõksi 1946. aastal ilmunud artiklile, mille kohaselt jõudis Saksamaale vähemalt 39 eesti kunstnikku. Vt E. Kõks. Kunst ja kunstnikud paguluses. – Kauge Kodu 1946, 6–7, lk 12 jj. Arvestades, et autoril puudus sel ajal täielik ülevaade ja aastate jooksul on nimekiri täienenud, siis võib täna seda arvu suuremaks hinnata. Vt nt pagulusse läinud kunstnike ja kunstiteadlaste loetelu: K. Kirme. Muusad ei vaikinud. Kunst Eestis 1941–1944. Tallinn: Kunst, 2007, lk 266–267.

3 – Samas, lk 266.

4 – Lühendit DP (ingl Displaced Person) kasutasid liitlased Saksamaale jt Lääne-Euroopa riikidesse Teise maailmasõja ajal ja järel sattunud sõjapagulaste tähistamiseks. DP-staatuse saanud isikutele rajati enne kodumaale tagasipöördumist ajutiseks peatumiseks mõeldud nn DP-laagrid.

5 – Selle teemaga on tegelenud näiteks Triin Metsla. Vt T. Metsla. Paguluse problemaatika kunstiloomes. Eesti pagulaskunst Saksamaal aastatel 1945–1950. Magistritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2018, lk 50.

6 – A. Untera, U. Jõemägi. Tuntud, kuid siiski tundmatu: Agathe Veeber (1901–1988). Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018.

7 – E. Kõks: vapruse, vabaduse ja rõõmuga. Koost. T. Talvistu. Tartu: Tartu Kunstimuuseum, 2013.

8 – E. Kõks. Eesti kujutav kunst Saksamaal 1945–1950. – Eesti saatusaastad: 4. Stockholm: EMP, 1966, lk 169–178.

9 – Samas, lk 169.

10 – Materjalid asuvad valdavalt Tartu Kunstimuuseumis (TKM), Eesti Kunstimuuseumis (EKM) ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis (EKM EKLA).



11 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 18/22 p, Kõks Lutsule, 22.01.1950.

12 – H. Parrest. Kunstnik Endel Kõksi külastamas. – Eesti Rada, 15.12.1945, lk 6.

13 – EKM EKLA, f 347, m 2: 23, lk 4/4 p, Kõks Antikule, 11.05.1949.

14 – Arolsen Archives, 32110000 157.196, personal file of Koks, Endel, born 21 Apr 1912, Tartu.

15 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 18/22 p, Kõks Lutsule, 22.01.1950.

16 – Samas, lk 5/6 p, Kõks Lutsule, 31.12.1947.

17 – Samas, lk 18/22 p, Kõks Lutsule, 22.01.1950.

18 – Eesti kunsti näitus Roomas. Galleria di Roma, Itaalia. 18. veebruar – 28. veebruar 1939; Eesti naiskunstnike tööde näitus: maal, graafika, skulptuur, rakenduskunst. Tallinna Kunstihoone. 3.–15. oktoober 1939. Vt ka A. Untera, U. Jõemägi. Tuntud, kuid siiski tundmatu, lk 38–40.

19 – Viinis viibisid 1944. aastal ka graafikakunstnikud Eduard Wiiralt (1898–1954) ning Märt Roosma (1904–1991).

20 – A. V. Üks südaöine intervjuu. Naisgraafik Agaate Veeberi juures. – Eesti Post, 1.07.1947, lk 4.



21 – A. Untera, U. Jõemägi. Tuntud, kuid siiski tundmatu, lk 63.

22 – Wiesbadenit nimetati Saksamaa USA-tsooni pealinnaks, kuivõrd seal asusid mitmed kesksed laagrite haldusametid. Wiesbadenis elas umbes 8000 pagulast, sh ligemale 500 eestlast. Vt Wiesbaden. Eesti koloonia USA tsooni "pealinnas". – Eesti Post, 5.07.1946, lk 7.

23 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 14/17, Kõks Lutsule, 16.09.1949.

24 – 2021. aastal annetas Tartu Ülikoolile Agathe Veeberi töid Henno Lattik, kelle pere oli samuti elanud Geislingenis ning kelle vanemad aitasid hiljem Kanadas Veeberil oma loomingut müüa.

25 – Täname konsultatsiooni eest Kaja Kumer-Haukanõmme. Vt ka nt K. Kumer-Haukanõmm. Teisest maailmasõjast tingitud Balti pagulaste problemaatika aastatel 1945–1952 Eesti pagulaste näitel. Doktoritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2012; K. Kumer-Haukanõmm. 1944. aasta suur põgenemine ja eliidi lahkumine Eestist. – Tuna 2014, 4, lk 53.

26 – Ühinenud Rahvaste Abistamise ja Taastamise Administratsioon (ingl United Nations Relfief and Rehabilitation Administration) tegeles DP-laagrite haldamisega ja suunas teisi pagulaselu olulisi küsimusi nagu kodumaale tagasisaatmine ehk repatrieerimine ning DP-staatuseks sobivuse ja tausta kontroll ehk skriinimine (ingl screening).

27 – Lisaks Endel Kõksile ka Hans Tsirk (1899–1987), Erich Leps (1901–1965), Elfriede Leps-Estam (1903–2002) ja Juhan Hennoste (1919–2013).

28 – Kunstnikud arutasid päevamuresid. – Eesti Post, 13.08.1946, lk 3.

29 – Esindusse valiti Endel Kõks ja Hans Tsirk Geislingenist, Hans Mets Münchenist, Eduard Rüga Bambergist, Märt Roosma Augsburgist, Endel Kübarsepp Wiesbadenist. Hiljem omavahelisel ametite jaotamisel võttis esimehe kohustused endale Kõks. Vt nt Kunstnikud arutasid päevamuresid. – Eesti Post, 13.08.1946, lk 3.

30 – Samas.



31 – EKM EKLA, f 347, m 2: 23, lk 1/1, Rüga ja Kõks (Eesti Kujutavkunstnike Keskus) Antikule, 22.09.1948.

32 – Etteruttavalt olgu märgitud, et alates 1950. aasta kevadest juhiti keskust USA-st. Näiteks 1952. aastal oli keskuse töö koordineeritud järgmiselt: keskuse tegevust juhtis esimees koos kahe sekretäriga, kelle tegevust omakorda kontrollisid revidendid. Keskuse esimeheks oli toona USA-s resideerunud Eduard Rüga, sekretärideks USA-s Juhan Hennoste ja Euroopas Endel Kõks, revidentideks USA-s Hans Mets ja Euroopas Juhan Nõmmik. Keskuse tegevuse eesmärgid jäid endiseks, küll sai aja jooksul üha olulisemaks kontakti hoidmine eri maailmajagude vahel.

33 – Kunstijüngrid Viie-Oru linnas. – Eesti Post, 5.07.1946, lk 5.

34 – Samas.

35 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 3/4 p, Kõks Lutsule, 5.08.1947.

36 – TKM Teadusarhiiv (TA), f 3, n 6, s 262, lk l, Endel Kõksi isiklikud materjalid.

37 – S. Červonnaja. Litauer in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Zur Situation der litauischen Kultur im Exil. – Displaced persons. Flüchtlinge aus den baltischen Staaten in Deutschland. Hrsg. von C. Pletzing, M. Pletzing. (Colloquia Baltica 12.) München: Martin Meidenbauer, 2007, lk 126; A. Kosesson. Altenstadti näituse taustal, ülevaade. – Kauge Kodu 1946, 4/5, lk 61–64.

38 – M. Jürma. Pagulaskunstnike "Kunst ja Töö". Dp-ide kunsti- ja rahvakunsti-näituselt Baden-Badenis. – Eesti Rada, 22.06.1946, lk 7.

39 – A. Kosesson. Altenstadti näituse taustal, ülevaade. – Kauge Kodu 1946, 4/5, lk 62–63.

40 – B. Stille. Vom Baltikum ins Schwabenland: Estenlager und Ausquartiertenschicksal in Geislingen, 1945–1950. Weissenhorn: Konrad, 1994, lk 69.



41 – F. Kool. DP Kroonika. Eesti pagulased Saksamaal 1944–1951. Lakewood, N.J.: Eesti Arhiiv Ühendriikides, 1999, lk 95.

42 – Mõiste "kunstnik" oli toona kasutusel laiemas tähenduses, hõlmates ka lauljaid, kirjanikke, näitlejaid jne. Siinses artiklis on kunstnikuna käsitletud üksnes kujutava ja rakenduskunstiga tegelejaid.

43 – E. Kõks. Viis aastat eesti kunsti Saksamaal. – Tulimuld 1951, 1, lk 69.

44 – F. Kool. DP Kroonika, lk 728.

45 – G. D. Cohen. In War's Wake. Europe's Displaced Persons in the Postwar Order. Oxford: Oxford University Press, 2012, lk 114.

46 – Näiteks Augsburgi laagris, kus viibis kunstnik Salome Trei, tuli tööd esitada linnavalitsuse erikomisjonile, et saada materjalide ostuks luba. F. Kool. DP Kroonika, lk 727.

47 – Samas, lk 729.

48 – S. Červonnaja. Litauer in Deutschland, lk 125.

49 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 1/1, Kõks Lutsule, 4.05.1947.

50 – Samas, lk 18/22, Kõks Lutsule, 22.01.1950.



51 – TKM TA, f 3, n 6, s 215, lk 18, välis-Eesti kunstnike arhiiv: Agathe Veeber (1901–1988).

52 – Samas, lk 19.

53 – Samas.

54 – Samas.

55 – H. Parrest. Kunstnik Endel Kõksi külastamas. – Eesti Rada, 15.12.1945, lk 6.

56 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 1/1, Kõks Lutsule, 4.05.1947.

57 – Samas, lk 3/4, Kõks Lutsule, 5.08.1947.

58 – Samas, lk 4/5 p, Kõks Lutsule, 9.09.1947.

59 – TKM TA, f 3, n 6, s 215, l. 20, välis-Eesti kunstnike arhiiv: Agathe Veeber (1901–1988).

60 – Samas, l. 21, A. Veeber E. Kõksile, 5.05.1946.



61 – A. V. Üks südaöine intervjuu. Naisgraafik Agaate Veeberi juures. – Eesti Post, 1.07.1947, lk 4.

62 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 6/9, Kõks Lutsule, 17.01.1948.

63 – EKM EKLA, f 347, m 2: 23, lk 7/7, Kõks Antikule, 20.09.1949.

64 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 14/17, Kõks Lutsule, 16.09.1949.

65 – Eesti kunstinäituse edu Blombergis. – Eesti Post, 18.04.1947, lk 7.

66 – H. Parrast. Eesti graafika-rakenduskunsti näitus. – Eesti Post, 28.02.1947, lk 6.

67 – Mida kõnelevad kunstinäituse ankeedid. Näitust külastas ainult 115 eestlast. – Eesti Post, 2.12.1947, lk 4.

68 – Rahareform eesti kunstielu raskeimaks katsumuseks Saksamaal. – Eesti Teataja, 18.02.1950, lk 4.

69 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 10/13 p, Kõks Lutsule, 14.09.1948.

70 – Samas, lk 9/12, Kõks Lutsule, 18.08.1948.



71 – Samas.

72 – Sarnaste järeldusteni on jõudnud Triin Metsla oma magistritöös: T. Metsla. Paguluse problemaatika kunstiloomes. Eesti pagulaskunst Saksamaal aastatel 1945–1950. Magistritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2018, lk 50.

73 – Vt Kauge Kodu 1947, 1–2, lk 2.

74 – Henri Matisse (1869–1954) – prantsuse kunstnik.

75 – M. Jürma. Pagulaskunstnike "Kunst ja Töö". DP-ide kunsti- ja rahvakunsti-näituselt Baden-Badenis. – Eesti Rada, 22.06.1946, lk 7.

76 – H. Parrest. Eesti Kujutavkunstnike Keskuse näitus. – Eesti Post, 13.12.1946, lk 4.

77 – H. Parrest. Eesti Kujutavkunstnike Keskuse näitus. – Eesti Post, 10.12.1946, lk 4.

78 – P. Krusten. Tiivakohin katusekambris. – Kaugelviibija käekõrval. Tartu: Ilmamaa, 2006, lk 58.

79 – K (?). Ületsooniline kunstinäitus Augsburgis. – Eesti Post, 12.08.1947, lk 2.

80 – P. Krusten. Dokument arhiivi jaoks. – Kaugelviibija käekõrval. Tartu: Ilmamaa, 2006, lk 55.



81 – Täname Jaan Unduskit täpsustamast ja selgitamast teosel olevaid isikuid.

82 – EKM EKLA, f 349, m 100: 21, lk 6/9, Kõks Lutsule, 17.01.1948.

83 – E. Kõks, A. Sepp. Mis teha – siin ta on. Pagulase elu piltides. 1947, uustrükk 2014, toim. I. Jõe-Cannon.

84 – H. Parrest. Eesti Kujutavkunstnike Keskuse näitus Geislingenis 1.–8. detsembrini 1946. – Eesti Post, 4.12.1946, lk 4.

85 – M. Jürma. Pagulaskunstnike "Kunst ja Töö". Dp-ide kunsti- ja rahvakunsti-näituselt Baden-Badenis. – Eesti Rada, 22.06.1946

86 – 1947. aasta intervjuus nimetab Veeber, et paguluses on tal valminud kümme tööd, vt A. V. Üks südaöine intervjuu. Naisgraafik Agaate Veeberi juures. – Eesti Post, 1.07.1947, lk 4. Hilisemas omakäelises nimekirjas on küll mitu (ja meile teadmata) nimetust rohkem, kokku 13 teost, vt Eesti Kunstimuuseumi arhiiv EKMA.32.2.31, l. 24–25, Agathe Veeberi kirjad Alice Lattikule. Igal juhul tundub, et suurem hulk töid valmis aastatel 1945–1946.

87 – Anne Untera andmed, et Eesti Kunstimuuseumis on Veeberi pagulasperioodist 37 teost, võiks sobida erinevate tõmmiste arvuga. Vt A. Untera, U. Jõemägi. Tuntud, kuid siiski tundmatu, lk 76.

88 – EKMA.32.4.5, l. 5, E. Ojamaa L. Jänesele Agathe Veeberist.

89 – H. Visnapuu. Mare Balticum. 13. kogu luuletusi. Geislingen, 1948; J. Liiv. Valitud luuletused. Detmold: Kesa, 1949. Veeber illustreeris hiljem ka Visnapuu kogutud luuletused, mis ilmusid 1964–1965 Stockholmis.

90 – E. Kõks. Agaate Veeber 80. Rahvusvahelise mainega eesti graafika esindaja. – Eesti Päevaleht = Estniska Dagbladet, 25.02.1981, lk 5.



91 – E. Kõks. Eesti kujutav kunst Saksamaal 1945–1950. – Eesti saatusaastad: 4, Stockholm: EMP, 1966, lk 169–178.

92 – Vt Kauge Kodu 1947, nr 1–2, kaanepilt.

93 – M. Jürma. Kolm nädalat kunstinäitust Baden-Badenis. – Eesti Rada, 13.07.1946.

94 – A. Untera, U. Jõemägi. Tuntud, kuid siiski tundmatu: Agathe Veeber (1901–1988). Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018, lk 67.

95 – Samas, lk 76.

96 – Kunstinäitus Eesti Majas. – Meie Tee, aprill 1949, lk 94.

97 – J. Kangilaski. Eesti kunst paguluses (1944–1968). – Eesti kunsti ajalugu: 6. Koost. J. Kangilaski. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2013, lk 87.

98 – EKM EKLA, f 347, m 2: 23, lk 4/4 p, Kõks Antikule, 11.05.1949.