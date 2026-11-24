Uued tehisarumudelid on leidnud aastaid töötanud IT-süsteemidest sadu ja tuhandeid vigu, mida püüavad kaitsjad nüüd kurjategijatest kiiremini parandada. Microsofti president hoiatas, et napi kontrolliaja tõttu vallandab paranduste järellaine täiusliku tormi, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Heaolu hind on kasvav sõltuvus heaolu teenustest, mille seas paistab silma tervishoid. Tervisega seotud sõnumeid kohtab igasuguste igapäevaelu teenuste ja asjade juures. Inimesed on muutnud haavatavateks pelk teadlikkus riskidest. Teatud nõutusega aktsepteeritakse tõdemust, et terve on vaid see, keda pole veel põhjalikult uuritud. Võib ka öelda, et hingerahu tagas teadmatus.

Tervishoiu areng võimaldab avastada üha rohkem kõrvalekaldeid ka inimestel, kes tunnevad end tervena. Ent kõrvalekalde leidmine veel ei tähenda, et selle kõrvaldamine parandaks inimese elu. Mõnikord võib ravi osutuda haigusest ohtlikumaks. Meditsiinieetika nõustub, et inimkeha ei ole kunagi n-ö täiesti veatu, aga iga ravilist sekkumist tuleb vaagida kompromissina olemasolevast seisundist tuleneva kahju ja ravi käigus tekkivate uute riskide vahel.

Vähemalt sajand eksisteeris sarnane teadmine eksisteerinud ka arvutiteaduses. Pole olemas veatut IT-süsteemi. Nähtus on fundamentaalne. Juba enne arvutiajastu algust näitas matemaatik Alan Turing, et ei eksisteeri sellist universaalset algoritmi, mis suudaks kindlaks teha, kas suvaline programm lõpetab ühel hetkel töö või jääb lõputusse töötsüklisse. Esmapilgul ei paista algoritmi analüüsi piiratuses veatu IT-süsteemiga mingit seost.

Lõpuks kasutas Henry Gordon Rice sama loogikat ja tõestas, et programmi käitumise mis tahes mittetriviaalne omadus – sealhulgas veatus – on matemaatiliselt otsustamatu. Rice'i teoreemi kohaselt ei saa eksisteerida universaalset vigade tuvastajat ega veatuse kontrollijat. Hollandi arvutiteadlane Edsger Dijkstra sõnastas selle mõtte praktiku vaatenurgast: programmi testimine võib küll tõestada, et selles on vigu, kuid ei taga kunagi, et neid selles enam pole.

Nagu elusorganismidel, on kõigil piisavalt keerukatel süsteemidel peaaegu lõpmatu arv võimalikke olekuid. Kõiki neid ei ole võimalik läbi testida. Katse seda saavutada raiskaks vaid töist vaeva, sest täielikku veatust ei saa niikuinii tagada. Selle välistab juba iga tarkvara seos inimesega. Inimene ise sisaldab vigu ja võib käitumisega vigu lõputult juurde tekitada. Keegi ei tea ütluse täpset päritolu, kuid kõik nõustuvad Lubarsky küberneetilise entomoloogia seadusega: "Alati leidub veel üks viga." Entomoloogia tähendab putukateadust ja viitab siin ingliskeelsele tavale nimetada programmivigu bug'ideks.

Inimesed püüavad oma meelerahu huvides jooksvatest terviseprobleemidest kõrvale vaadata. Ent lühikeses ajas suuri IT-süsteeme tabanud kriisid sunnivad rabedale olukorrale siiski tähelepanu pöörama. Siin avaldub huvitav seos tervishoiumaailmaga.

Tervishoius, tervisepsühholoogias ja terviseökonoomikas tuntakse hästi nähtust, milles hakkavad terved inimesed käituma haigetena. Selle taga on nende teavitamine mingi haiguse statistilisest riskist. Pelgalt teadmine, et sinus eksisteerib haigusrisk, toob kaasa subjektiivse heaolu halvenemise, nad hakkavad külastama arste ja see kajastub tervishoiukulude suurenemisena. Seejuures pole nende tegelik füüsiline terviseseisund muutunud.

Võrdlemisi kuulus juhtum hõlmab töötajaid, kes polnud kunagi töölt puudunud. Pärast rutiinse tervisekontrolli käigus mõõdetud kõrget vererõhku hakkasid nad aga täheldama endal haiguslikke sümptomeid, hindasid oma tervist halvemaks ning võtsid kuni 80 protsenti rohkem haiguspäevi kui samasuguse vererõhuga kolleegid, kellele polnud sellest veel teatatud. Nähtus on sama keeruline nagu inimesed.

Midagi sarnast on juhtumas IT-maailmas. Uued tehisintellekti mudelid on avastanud aastaid kasutuses olnud IT-süsteemidest sadu ja tuhandeid vigu. Potentsiaalselt kuritegevust võimaldavad vead tuleks kõrvaldada, kuigi tarkvarasüsteem ise ei tunne pärast haavatavuse avastamist ärevust.

Muretsevad selle omanikud ja kasutajad. Varem teadmata turvaauk võis eksisteerida segamatult aastaid. Selle avastamise järel tärkavad inimsüsteemi parandamisega võrreldavad kiireloomuline vajadus ja pinge. Ja nii nagu põlveoperatsiooni ajal võib süda seiskuda, võib turvaauke lappides seni töötanud süsteem sootuks töötamast lakata. IT-süsteemi parandusi peetakse ka nädalapäevad tagasi Microsofti teenuste katkestuste ja USA riiklikku julgeolekuagentuuri sisevõrku NSANet tabanud tõrgete juurpõhjuseks.

Äsja hoiatas Microsofti president, et tehisintellekt päästis valla ülemaailmse tarkvaraparanduste järellaine. Varem avastamata turvaaugud muutuvad kiiresti nähtavaks nii kaitsjatele kui ka võimalikele ründajatele, mistõttu püütakse neid nüüd kurjategijatest ette jõudes parandada. Ent kiirete paranduste käigus napib aega, et kontrollida muudatuste mõju vanematele süsteemidele. Järellainetuse mõtte jätkuks iseloomustas IT maailma tippjuht olukorda nn täiusliku tormina.

Lisaks hoiatas USA luurejuht Jay Clayton, et sellele nädalalale langeva tänupüha reiside ja musta reede eel võivad uuenduste tagajärjel katkeda veel mitmed heaolu tagavad süsteemid.

Heaoluga kaasnev haavatavus, terviseteabe paradoks ja infoajastu koonduvad tõdemuses, et nõrkuse tuvastamine ei ole selle kõrvaldamise lihtne vastand. Juba teave nõrkusest kätkeb omaette ohtu. Katse seda parandada võib aga kasu asemel kahju suurendada. Nüüd said IT-süsteemide omanikud ja kasutajad teada midagi, mis kergitab ka nende vererõhku. Järgnevalt on oodata ootamatuid haiguspäevi.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".