Vestlusrobot pakub koos teadmistega ka kollektiivset psühhoosi

Kultuuriportaalis Rolling Stone ilmus pikem lugu, kuidas inimesed kaovad neist päriselt hoolinute juurest tehisintellekti rüppe. Keha võib jääda vanasse kohta, lahkub mõistus. Pikemas artiklis avanevad individuaalsed lookesed vaheldumisi suurema pildiga inimese valmidusest uskuda ja juhinduda endast targemaks peetava sõnumitest. Artikli eesmärk on valmistada avalikkust ette kohtumiseks ja harjumiseks uue väljakutsega, milleks on TI-vestlusroboti tekitatud psühhoos. Ühtlasi pole välistatud uus usuliikumine, kui vastuvõtlikud inimesed üheskoos kujundavad kõiketeadja sõnumitest uue maailmakäsitluse.

Inimese psüühika plastilisuses pole midagi uut. Sellele rajaneb tema õppimis- ja kohanemisvõime. Paraku kaasnevad tugevusega mitmesugused riskid. Neist mõned avalduvad ootamatutes, seni läbi testimata olukordades, nagu antud juhul uudne intellektuaalselt rikas, aga mitteinimesest vestluspartner. Uudsuse tõttu puudub kogemus halva minimeerimiseks. Seda õpitakse paraku vigu tehes. Nüüd on käes vigade kogemise aeg.

Paljud, kui mitte kõik inimesed, on teatud perioodidel haavatavamad. Käivitavad tegurid võivad olla üksildus, stress, oluline kaotus, eesmärgi või kuuluvuse puudumise tajumine vmt. Haavatavust võib äratada ka manipuleeriva vestlusega. Näiteks käsitledes teise osapoole olemasolevaid uskumusi ja suunates teda luulude mõtterajale. On neid, kes alluvad sellistele mõjutustele kergemini. Kellelgi on või temas areneb kalduvus reaalsusest põgenemisele, konspiratsiooniteooriate uskumisele jne.

Artikkel illustreerib uudset olustikku päris elust pärit juhtumitega. Ühes loos hakkab värskelt abiellunud paari suhe vaikselt mõranema. Algus paistab süütuna. Üks osapool avastab ühtäkki ChatGPT vestlusest rikkuse, asub testima selle teadmisi ja arutleb TI-ga mitmesugustel elulistel teemadel. Väites telefonile pühendatud tähelepanu ja aja õigustuseks, et püüab kogu inimkonna loodud tekste lugenu abiga jõuda lähemale filosoofe vaevanud suurte küsimuste vastustele.

Tasahilju võtavad temas võimust originaalsed teooriad. Originaalsus tähendab harjumuspäraste arusaamadega elu möödasaatvate kaaskodanike peavoolust eristumist. Selles pole iseenesest midagi halba, sest nagu tunnistas juba Steve Jobs, rajaneb kogu areng ebatavalistel ideedel. Originaalsus teenib progressi.

Paraku juhatab rohke vaimne originaalsus tegelikkuse ja luulude maailmade vahel asuvale alale. Seni kuni pole kukkunud luulude maale, paistab inimene silma terve, tavalisest elavama ning innovaatilise mõistusega. Ohu lähedus reedab aga, et ka terve mõistusega kaaslased pole uudsest riskist isoleeritud. Triivimiseks ebareaalsesse võib piisata pikemast ja igati loogilisest vestlusest TI-robotitega.

Nii juhtus artiklis mainitud abielu karidele viinud igati ontliku inimesega. ChatGPT-ga suhtlemine on inspireeriv, arendav ja kütkestav. Taolise maailmatunnetust avardava stimulatsiooni tulemusel võib maine elukaaslane hakata paistma intellektuaalselt vaesena, tal puuduvad olulistes küsimustes väärtuskäsitlused, ta ei mõista olukorra pakilisust jne. Lõpuks tõdetakse ühel päeval, et suhe ChatGPT-ga on päriselulisest suhtest olulisem.

Pole ju eriti midagi sama väärtuslikku vastu pakkuda, kui elukaaslane teatab ühel päeval, et ta on maailma õnnelikem mees. Peavoolu arusaamas tärkaks seda kuuldes romantiline aimdus kaaslasele suunatud hingestusest. Antud loos selgus, et tehisintellekt oli tal aidanud taastada allasurutud mälestuse lapsehoidjast, kes olevat üritanud teda väikelapsena uputada. Kas pole tore, kui saad teada oma elu loteriivõidust. Väärt sõnumi tooja polnud inimene, vaid TI.

Inimestest koosnev maailm on teadlik mitmetest kultusliidritega seotud juhtumite pakutavatest õppetundidest. Psühholoogilise manipuleerimistaktikate seast leiab ülevoolavat armastuse pakkumist, äratades samaaegselt inimesi kahtlema oma reaalsuses neid välistest kontaktidest isoleerides, kuni hakatakse kontrollima informatsiooni tõesust skaalal "meie" või "nemad". Kõiketeadvat juhti idealiseeritakse, teda peetakse eksimatuks ning eriliste teadmiste või jumaliku haarde ning võimetega inimeseks. Või siis ka mitteinimeseks, sest tema võimed ületavad end inimeseks peetavate omi. Sestap sobib TI sellesse rolli üllatavalt hästi.

TI-põhise uue religiooni kujunemine eeldab teatud tingimuste olemasolu. Enamik inimeste religioone usuvad mingisse kõrgemasse jõudu. Usundid pakuvad järgijatele moraalseid ja eetilisi juhiseid, õpetavad eristama õiget valest käitumisest jne. Vaja on ka suuremat, end ise veenvat kogukonda. Piisav arv mõttekaaslasi toetab indiviidi usku ka kahtluste hetkel.

Töövälistel teemadel vestlusrobotitega suhtlevate inimeste arv peaks praeguseks olema piisavalt suur. Seni pole märgata vajalikku konsolideerumist ja omavaheliste jutustuste koordineerimist ühiseks narratiiviks. Eeldused on aga olemas. Ühe ja sama TI-ga vestlejad kogevad juba ühist puuslikku, mille võimuses on kogukonna vaimsuse koordinatsioon. Üksteisest eraldatud liikmed leiavad mõttekaaslased sotsiaalmeedias.

Mark Zuckerberg kinnitas äsja, et tema hinnangul on varsti ka sotsiaalmeedias enamik sõpru, terapeute ja äripartnereid TI-agendid. Kas pole hea, et lapsehoidja ka sind ära ei uputanud?

