Matemaatikute ees seisab kuningas Saalomoni dilemma

Enam kui 5000 matemaatikut muretsevad, et kuigi tehisaru areng võimaldab lahendada neid aastakümneid vaevanud probleeme, trambitakse sellega mutta matemaatika kõrgemad eesmärgid. Dilemmast on õppida ka ülejäänud ühiskonnal, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Kuningas Saalomonile omistatakse vanades lugudes üks mõtlemapanev juhtum. Kuningas tahtis kogu maailmast aru saada ja küsis targalt vastust. See vastus pidi selgitama eksistentsiaalset mõtet ja hajutama igasugused spekulatsioonid. Tark pakkunud: võta vastus, mis on graveeritud sõrmusele või kõnni seitse aastat kerjusena viljatus kõrbes, et aru saada, kuidas maailma hammasrattad toimivad. Kannatamatu valitseja valis sõrmuse. Sellele oli graveeritud lubatud absoluutne tõde: "Ka see möödub."

Arvatakse, et targalt saadud sõrmus kannab sõnumit, et ükski mure ega valu ei kesta igavesti. Paraku pole ka parimad ajad, rikkus ja hiilgus igavesed. Seetõttu on iga hetk kogemist väärt, ent vältida tuleks selle külge klammerdumist.

Esmapilgul sisukas vastus muutub selle peale pikemalt mõeldes õõnsaks ja triviaalseks. Võib-olla tahtis tark pilgata neid, kes ei hooli vaeva ja kannatuse läbi saavutatud tõelisest teadmisest. Sõrmuse ironiseeriv sõnum võtab edult magususe ja nöögib kannatajat optimismiga. Pingutusteta saadud vastus võib olla steriilne klišee. Saalomon sai õige vastuse, kuid jäi ilma tegelikult väärtuslikust arusaamast. Sõrmustest polnud tal niigi puudust.

Nädala alguseks oli kirjutanud juba ligemale 5000 matemaatikut, nende seas matemaatika Nobeli preemiaga võrreldava Fieldsi medaliga austatud 25 matemaatikut, alla deklaratsioonile tehisintellekti ja matemaatika kardetavast konfliktist. Pöördumise pealkiri "A Severe Misalignment of AI in Mathematics" hoiatab tõsise ohu eest, et tehisintellekti ja matemaatika eesmärgid võivad lahkneda.

Üleskutse keskne tees seondub viimasel ajal ka laiema avalikkuse tähelepanu saavutanud TI edusammudega valdkonnas, mis oli pakkunud seni huvi vaid matemaatikutele. Allakirjutanud pole pahased TI kasutamise ega saavutatud edusammude pärast. Nende soov on meenutada, et probleemide lahendused on vaid vahendid, millega saavutada peaeesmärki: mõista matemaatilisi struktuure kontseptuaalselt ja jõuda uute kaemusteni. Neile teeb muret, et tehisintellektist tööriistaga vastuseid tootes võib peaeesmärk kannatada.

Esmapilgul võib TI suhtes kriitiline kiri paista sarnase reaktsioonina, mida on näinud juba kirjanike, muusikute, näitlejate ja kunstnike puhul, kes väljendavad hirme nende kui inimestest loojate tõrjumise ees. Matemaatikute avalikus kirjas pole keskne mure aga oht, et matemaatikud jäävad tööta, vaid küsimus, kas matemaatika eesmärk on saada õigeid vastuseid või kasvatada inimestes võimet aru saada, miks on need vastused õiged.

Matemaatikud pole päriselt ühel meelel, mida peaks nende töö oma kõige sügavamas mõttes saavutama. Üks eesmärk on lahendada probleeme, mida oskab hinnata ka laiem avalikkus. Ühe tunnustatud matemaatiku sõnul on see teiste jaoks mäng ja poeesia. See aitab mõista maailma abstraktseid struktuure ning anda neid teadmisi edasi järgmisele põlvkonnale. Matemaatika tootmine pole ju sama, mis matemaatikute loomine.

Ega keegi neile valiku tegemisega peale käinudki. Matemaatikud toimetasid avalikkusele võrdlemisi raskesti ligipääsetavas intellektuaalses džunglis. Uudised, et TI lahendas seni ületamatuna seisnud probleemid, panid aga nii avalikkuse kui ka matemaatikute kogukonna spekuleerima, kas TI "lahendab" nüüd matemaatika ära. Siinkohal meenub Saalomoni sõrmuse kirja mõte, et nii matemaatikute lahendamata ülesanded kui ka inimese monopol nende lahendamisel on mööduvad.

Igatahes tärkas tuhandetes matemaatikutes mure pealesunnitud dilemma pärast, kas valida kiirete valmis vastuste või vaevalise arusaamise teekonna vahel. Keerulist matemaatikaülesannet lahendades peaks sündima kaks asja: lahendus ja matemaatik. Vihje peitub kuningas Saalomoni kogemustes, kui TI muudab esimese odavaks, jääb teine sündimata. Võib ka öelda, et kiire vastus jääb seedimata.

Unustamata, et sama võib juhtuda esseega, mille kallal vaeva nähes peaks sündima haritud üliõpilane, diagnoosiga, millest kujuneb kogenud arst jne. Vastus suurele küsimusele polekski ainult matemaatikute otsustada, kuigi neid ootab ees suur pingutus või alistumine.

Kui TI edu peaks tekitama matemaatikas erakordse plahvatuse, vajatakse paremini haritud ja inimestest matemaatikuid veelgi rohkem. Laiem küsimus on suunatud aga rohkem kogu inimkonnale. Kas peame maailma hammasrataste toimimist mõistma või rahulduma vastustega? Kaugest ajast pärit mõte soovitab valida rännak, et hankida sügavamaid teadmisi.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".