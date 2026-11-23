Kuigi levinud arvamuse kohaselt sõltub alkoholi mõju tervisele vaid kogusest , siis hiljutises uuringust selgus, et sama oluline on ka joogi valik.

Kui inimene joob mõõdukalt veini, seostub see madalama südamehaiguste riskiga, kuid sama suur kogus õlut või kanget alkoholi kergitab surmariski.

Hiina teadlased analüüsisid ligi 340 000 briti terviseandmeid. Nad jälgisid osalejate joomisharjumusi ja elukäiku keskeltläbi 13 aastat. Uuringu järgi riskivad ohtralt alkoholi joovad inimesed enneaegse surmaga sõltumata sellest, mis jooki nad eelistavad – nende vähirisk on lausa 36 protsenti suurem.

Kõige huvitavamad käärid ilmnesid aga vähe või mõõdukalt alkoholi pruukivate inimeste seas. Inimestel, kes piirdusid päevas kuni paari klaasi veiniga, oli oht surra südamehaigustesse 21 protsenti väiksem kui neil, kes jõid alkoholi väga harva või üldse mitte.

Seevastu neil, kes eelistasid samas koguses õlut, siidrit või kanget alkoholi, oli südamesurma risk üheksa protsenti suurem. Teadlaste sõnul on selle taga tõenäoliselt nii jookide keemiline koostis kui ka harjumused.

Punane vein sisaldab polüfenoole ehk looduslikke antioksüdante, mis võivad veresooni kaitsta. Teine võimalik põhjus peitub elustiilis. Veinisõbrad joovad enamasti toidu kõrvale ja toituvad sageli ka muidu tervislikumalt. Õlle ja kangete jookide eelistajad võtavad aga napsu sagedamini söögikordade vahel ning neil on tihti ka muid tervist kahjustavaid harjumusi.

Uurijad rõhutasid, et andmed näitavad vaid seost, mitte põhjuslikkust. Keegi ei tohiks hakata südame kaitseks alkoholi jooma, sest tulemused peegeldavad paljuski elustiili.

Teadustöö kohta saab pikemalt lugeda ajakirjast JACC Journal.