Arstid võitlevad laialdase sügeliste puhanguga

Perearstid näevad üle Eesti ulatuslikku sügeliste levikut. Haigust on aga raske tõrjuda, sest lestad võivad olla õige tihti ravimiresistentsed või eksivad inimesed arstidelt saadud juhiste vastu.

Perearst Piret Rospu nentis, et haigus on Euroopas ja Eestis kanda kinnitanud juba mitu aastat. Praeguseks meenutab olukord juba epideemiat. "Sügelisi on järjest rohkem ja nüüd on tõepoolest tunne, et mingi epideemia on lahti. Perekondade ja kollektiivide kaupa räägivad arstid eri piirkondades üle Eesti, et sügelisi on palju," selgitas Rospu saates "Terevisioon".

Sügelised tabavad sageli lasteaialapsi ja noori, mis toob kaasa perede hirmu häbi ees. Haigus ei näita arsti sõnul aga mustust ega vaesust, vaid levib lihtsalt inimeselt inimesele. "Lapsevanemad peavad haigusest kooliõele või õpetajale rääkima, et teised pered oskaksid olukorda jälgida. Me ei pea nimesid välja ütlema ega kedagi häbistama, aga tõe varjamine ei aita kedagi," rõhutas perearst.

Ausus on hädavajalik. Ravikuuri peavad läbi tegema ka inimesed, kes ei kuulu ametlikult leibkonda, kuid puutuvad nakatunuga tihedalt kokku. Siia alla kuuluvad lapsehoidjad, elukaaslased ja treeningkaaslased maadlussaalis. "Sõrmevahed on tüüpiline sügeliste koht ja nakkus levib tihti siis, kui inimesed hoiavad käest kinni," osutas Rospu.

Arstile jõuavad patsiendid peamiselt siis, kui on proovinud apteegi käsimüügiravimitega lestadest vabaneda, kuid haigus naasis. "Ravi ebaõnnestub tõepoolest tihti ja puudub kindel konsensus, mis seda põhjustab. Kas sügelislest on evolutsioneerunud nii palju, et suudab ravimitele vastu panna, või näeme raviprotsessis hoopis vigu," nentis arst.

Peamine murekoht peitub haiguse pikas peiteajas. Inimesed teevad vea, kui viivad peres ravikuuri läbi ainult nendel liikmetel, kellel lestad juba naha all tegutsevad ja sügelust tekitavad.

Ravi luhtub sageli ka seetõttu, et lestad jäävad elama igapäevastesse esemetesse. Inimesed peavad hoolega pesema kogu ihupesu, voodiriided, pehme mööbli ja laste kaisuloomad. Rospu meenutas patsiente, kes said haiguse tagasi spordiriietest, tossudest või jalgpallikaitsmetest, mida nad ei puhastanud.

Perearst rõhutas, et terved pereliikmed peavad saama rohtu haigetega samal ajal. "Sügeliste peiteaeg ulatub nädalatesse ja kui üks inimene ennast ravib, aga teised on peiteajas, tekib pingpongimäng. Üks saab terveks, aga peiteajast ilmuvad sümptomid ja ta annab haiguse esimesele tagasi," märkis Rospu.

Lõplikult aitab lestadest vabaneda vaid see, kus absoluutselt kõik lähikondsed määrivad end kreemiga täpselt samal päeval.