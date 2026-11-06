Uus hambahari hävitab elektrilaenguga hambahaigusi põhjustavaid baktereid

Hammaste pesemisel eemaldab hambakatu peamiselt harjaste mehaaniline hõõrdumine, mis pühib hambakatu pinnalt minema. See lihtne põhimõte on püsinud oma põhiolemuselt muutumatuna juba üle tuhande aasta. Nüüd on teadlased aga loonud uudse hambaharja, mis hävitab baktereid harjamisel tekkiva elektri abil.

Värske uuring näitab, et spetsiaalsest polümeerist harjased suudavad harjamise käigus tekitada elektrilaengu, mis lõhub hambahaigusi põhjustavate bakterite elutegevuse.

Hiinas asuva Pekingi ülikooli teadlased uurisid, kuidas asendada traditsioonilised nailonharjased materjaliga, mis toodab paindumisel elektrit. Nad panid uudse harja proovile nii laborikatsetes kui ka umbes saja vabatahtlikuga kliinilises uuringus, kes kasutasid harja kolme kuu vältel.

Selgub, et kui uudsest polümeerist harjased painduvad, vabastavad nad laengu, mis tekitab süljes väga reaktsioonivõimelisi hapnikuühendeid. Need ühendid kahjustavad otseselt bakterite rakumembraane ja rikuvad näiteks kaariese- ning igemepõletikubakterite võimet toitaineid transportida.

Analüüs tõi esile, et kui tavalise nailonharja puhul hävis laboris vaid umbes kaheksa kuni üheksa protsenti ohtlikest bakteritest, siis uue harja tugevam versioon hävitas 52 protsenti kaariesebakteritest ja 78 protsenti igemepõletikku tekitavatest mikroobidest.

Kõige olulisemana selgus vabatahtlikega tehtud katsest, et kolme kuu möödudes oli uut tüüpi harja kasutajatel märgatavalt vähem hambakattu, igemepõletikku ja veritsust. Seejuures hoidis uus materjal oma omadusi hästi ega kahjustanud hambavaapa või inimese enda rakke.

Tulemused on avaldatud ajakirjas Science Advances.

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