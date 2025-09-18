Proviisor: alkohol pakub seksuaalärevuse vastu vaid näilist leevendust

"Kuigi üldiselt on teada, et alkohol on halb, on vähem teada, kuidas alkoholi ainevahetus kehas toimub," märkis Koppel "Terevisioonis". Ta selgitas, et kui inimene tarvitab alkoholi, imendub osa sellest maost ja enamik peensoolest vereringesse, mis kannab selle otse maksa, millel on alkoholi lagundamisel kandev roll.

Maksas kasutatakse ensüüme, mis lagundavad alkoholi ehk etanooli atseetaldehüüdiks. "See atseetaldehüüd on tegelikult veel mürgisem ühend kui etanool ise ja ka põhiline alkoholi mürgistuse tekitaja," rõhutas proviisor: "See on põhiline ühend, mis tekitab kudede ja rakkude kahjustusi ning on organitele kahjulik." Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on liigitanud aine esimese kategooria kantserogeeniks.

Proviisor nentis, et viimaste uuringute valguses ei ole ohutut alkoholikogust olemas ja parim viis terviseriskide maandamiseks on alkoholist täielikult loobuda. Kuigi apteegis on saadaval ensüüme, mis aitavad kehal atseetaldehüüdi lagundada, on kõige kindlam viis tervise hoidmiseks alkoholist loobumine.

Meeste puhul on see eriti oluline, sest just nende riskikäitumine on sageli tõsisem. Kuigi naiste organism on mürkidele vastuvõtlikum, tarvitavad nad üldjuhul ka alkoholi koguseliselt vähem. "Võib-olla on isegi mehi vähem, kes joovad, aga nende puhul on tarvitatava alkoholi kogus väga suur," sõnas Koppel. Nii haigestuvad mehed soolevähki eelkõige just alkoholi tõttu.

Mõju seksuaaltervisele

Mattias Jaak Koppeli sõnul kasutavad mehed sageli alkoholi, et varjata ärevust ja pingeid, mis on seotud seksuaalse enesekindlusega. Pikas plaanis teeb see aga karuteene. "Alkohol kahjustab pikemas plaanis südame-veresoonkonda, nii südant kui ka veresooni," nentis Koppel.

Kuna mehe seksuaalfunktsioon sõltub heast verevarustusest, toob veresoonte kahjustus kaasa ka selle funktsiooni languse. See võib tekitada omakorda nõiaringi. "Kui kahjustus on saabunud, siis võib-olla üritatakse veel edasi alkoholi tarvitada, et varjata neid pingeid ja sinna taha põgeneda," kirjeldas Koppel.

Koppel tõdes, et apteegis on nädalavahetuse järel märgata, kuidas inimesed tulevad valuvaigisteid ostma. Ta hoiatas, et valuvaigistite ja alkoholi koos tarvitamine võib olla aga ohtlik. Näiteks paratsetamooli ainevahetus toimub samuti maksas. "Kui juba alkohol on oma tööd seal maksas teinud, siis pigem seda mitte võtta," manitses ta.