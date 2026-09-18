Tutanhamon võidi matta kiiruga kellegi teise vanemasse hauda

Egiptuses Kuningate orus asuva Tutanhamoni hauakambri lähistel tehtud uued geofüüsikalised mõõtmised viitavad seni avastamata kambritele. Kogutud andmed osutavad, et kaljusse raiutud ruumid täideti tihedalt kiviklibuga juba enne noore vaarao matuseid, kuid põhjapanevate järelduste jaoks on veel vara.

Kuningate org pakub arheoloogidele siiani uurimisainet ja nagu äsjane avastus näitab, ka üllatusi. Uus leid pakub tuge oletustele, et Tutanhamon puhkab tegelikult kellegi teise hauakompleksi eeskojas.

Arheoloogid näevad peamise kahtlusalusena kuninganna Nofretetet, keda peetakse Tutanhamoni eelkäijaks. Ürikute põhjal suri Tutanhamon noorelt, mistõttu vajas tema keha kiiret puhkepaika. Uue uuringu projekti juhtinud Briti egüptoloog Nicholas Reeves oletab, et valitseja maeti ajapuudusel olemasolevasse, algselt Nofretetele rajatud suurde kambrisse. Tutanhamoni haud on vaarao kohta ebatavaliselt väike ja selle ruumilahendus meenutab pigem koridori.

Rusu täis koridorid?

Peidetud ruumide otsingud on tekitanud teadlaste seas teravaid vaidlusi varemgi. Nicholas Reeves esitles oma teooriat juba enam kui kümne aasta eest, kui märkas Tutanhamoni haua seintel pragusid. Itaalia teadlase Francesco Porcelli kinnitusel lükkasid 2017. aastal otse haua seest tehtud radarimõõtmised uute kambrite olemasolu ümber. Tookord tundus, et suuri saladusi pole ja seina taga laiub vaid kalju.

Hiljuti ajakirjas Nature tutvustatud uuring heidab varasematele järeldustele uut valgust. Seekord ei mõõtnud teadlased radarisignaale haua seest, vaid kaardistasid maapinda väljastpoolt. Mõõteseadmed täheldasid haua vahetus läheduses selgeid tiheduserinevusi. Need viitavad pikkadele koridoridele, mis kulgevad juba teada olevate ruumidega paralleelselt.

Erinevalt tühjadest kambritest tunduvad uued struktuurid olevat tihedalt täis kiviklibu. Niisuguse täite tõttu on anomaaliaid georadariga erakordselt keeruline tabada. Radarilained peegelduvad kividelt tagasi, signaal sumbub pinnases ja tulemused eksitavad.

Andmete põhjalikum analüüs tõi täiendavalt esile, et tuvastatud struktuurid rajati enne Tutanhamoni matuste aega. See kinnitab oletust, et vaarao maeti varem ehitatud hauakompleksi.

Koppa maasse ei lööda

Uusi andmeid analüüsides peab arvestama, et georadarid mõõdavad erinevusi pinnase tiheduses. Instrumendid ei too päevavalgele ruumide selgeid kontuure, vaid registreerivad maa alt tagasi peegelduvaid laineid. Signaalide tõlgendamiseks on vaja ulatuslikku kogemuste pagasit ja põhjalikke teadmisi piirkonna geoloogiast. Seetõttu jõuavad eri uurimisrühmad sageli samade andmete põhjal vastandlike järeldusteni.

Alalhoidlikumate geoloogide sõnul tuleb uutesse andmetesse suhtuda väga ettevaatlikult. Kuningate oru paekivimassiiv kubiseb looduslikest lõhedest ja murrangutest. Tihedalt rusuga täidetud inimtekkeline koridor ja looduslik kivipragu paistaksid radaripildil väga sarnasena. Sestap ei pruugi järjekordne anomaalia viidata kunagiste meistrite kätetööle, vaid üksnes kivimi geoloogilisele eripärale.

Lisaks tehnilistele piirangutele mõjutavad arheoloogilisi otsinguid inimlikud eripärad. Kui arheoloogid loodavad oma kahtlustustele kinnitust leida, võivad nad tõlgendada teadvustamatult registreeritud signaale endale soodsas suunas. Piltlikult võib piisavalt pingutades näha pilvedes nägusid või röstsaial Jeesuse figuuri.

Uute ja vanade järelduste lahknemine seab egüptoloogid keerulise valiku ette. Vastuoluliste radaripiltide tõttu ei saa nad toetuda üksnes senisele tehnoloogiale. Vaidluste lahendamiseks tuleb appi võtta uut tüüpi skaneerimismeetodid, mis tungivad kivirusust paremini läbi.

Ehkki uued andmed on paljulubavad, ei kiirusta asjatundjad Kuningate orus koppa maasse lööma ning keegi pelgalt oletuste ja radaripiltide põhjal Tutanhamoni hauakambri seinu lõhkuma ei hakka. Egiptuse muinsuskaitseametnike sõnul eeldab igasugune kaevamine sajaprotsendilist kindlust ja senikaua jääb vaarao viimne puhkepaik vaid teadusarutelude tandriks.