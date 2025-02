Egüptoloogid leidsid üle sajandi uue vaarao hauakambri

Sarnaselt Tutanhamoniga kuulus Thutmosis II 18. dünastia vaaraode sekka ja valitses ilmselt aastatel 1493–1479 e.m.a. Tõenäoliselt suri ta haiguse tõttu 30-aastaselt. Hauakambri leidmine lahendab arheolooge aastaid vaevanud küsimuse, kuhu dünastia varajasi valitsejaid sängitati. Eelnevalt oli samast piirkonnast leitud kuningakotta kuuluvate naiste matmispaiku, vahendab The Guardian jt.

Vaaraode kohta arvati aga, et 18. dünastia valitsejate hauakambrid asuvad rohkem kui kahe kilomeetri kaugusel Kuningate oru teises otsas. Avastus muudab seeläbi seniseid arusaamu toonaste vaaraode matmistraditsioonidest ja võib viia uute leidudeni.

Thutmosis II enda muumia leiti juba 19. sajandil Deir el-Bahari surnutemplite ja hauakambrite kompleksis asuvast Deir el-Bahari peidikust. Nüüd leitud hauakamber kinnitab, et vaarao matmispaik oli algul teises kohas, kuid hiljem viidi tema säilmed teise kohta.

Teadlaste sõnul oli pääs hauakambrisse keerukas, sest see asus sügaval maa all. Arheoloogid pidid kambrini jõudmiseks roomama läbi kümne meetri pikkuse laskuva koridori, mille ülaosas asus vaid 40 sentimeetri laiune ava.

Thutmosis II hauakambri kunagise asuka kuninglikule päritolule viitasid esiteks kaunistused ja arhitektuurilised elemendid: täpsemalt siniseks värvitud laekaunistused, mida kattis kollaste tähtedega muster. Sellist kujundust oli varem nähtud vaid vaaraode hauakambrites.

Samuti võis näha hauakambri seintel maalitud stseene Amduati raamatust – tegu on Vana-Egiptuse religioosse tekstiga, mida kasutati ainult vaaraode matmispaikades. See lisas veel kindlust, et hauakamber kuulus vaaraole. Samuti leidsid teadlased hauakambrist alabasternõude kilde, millele olid graveeritud Thutmosis II ja Hatšepsuti nimed. Killud jäid ilmselt maha hauapanuste teise kohta viimisel.

Samuti leidsid teadlased hauakambrist alabasternõude kilde, millele olid graveeritud Thutmosis II ja Hatšepsuti nimed. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Hauapanuseid endid hauast ei leitud, kuid arheoloogide hinnangul polnud seda tühjaks röövitud, vaid need viidi teise kohta juba vaaraode valitsusajal. Peapõhjus seisnes ilmselt hauakambri asukohas – see ehitati alale, kus esines üleujutusi. Arheoloogide analüüs viitab, et vaid mõni aasta pärast vaarao matmist täitus hauakamber veega, mis viis seinte ja lae osalise kokkuvarisemiseni.

Pärast üleujutust viidi Thutmosis II säilmed ilmselt teise hauakambrisse. Töörühm usub, et teist matmispaika pole veel avastatud ja seal võib asuda ka vaarao algne sarkofaag koos matuseesemetega. Egüptoloogidel on teise hauakambri asukohast praegu ligikaudne ettekujutus.

Egiptuse turismi- ja muinsuskaitseministeeriumi hinnangul on tegemist viimaste aastate ühe olulisima arheoloogilise leiuga. Viimati leiti vaarao hauakamber 1922. aastal, millesse maetud Tutanhamon paelus tervet maailma veel aastaid.