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Hommikust söönud lõhnakoer on oma töös täpsem

Psüühika
Foto: Alexander Naglestad/Unsplash
Psüühika

Tühja kõhuga kipuvad lõhnakoerad andma oluliselt rohkem valehäireid, leidsid Austraalia ja Uus-Meremaa teadlased.

Kui teil on kodus koer, teate ilmselt hästi tema hommikusöögi-eelset elevust. Enne hommikusööki võib ta olla valmis tegema maiuspala nimel pea kõike. Nüüd aga selgub, et just seesama suur ind ja tühi kõht võivad ametikoertele nende töös karuteene teha.

Värske uuring näitab, et tühja kõhuga töötavad lõhnakoerad kipuvad andma oluliselt rohkem valehäireid. Nad annavad sihtmärgist märku ka siis, kui seda tegelikult pole.

Niisugusele järeldusele jõudsid Uus-Meremaa ja Austraalia teadlased. Nad treenisid kuut koera spetsiaalse laboriseadme abil lõhnu eristama. Katsete käigus anti koertele hommikusööki kord enne ja kord pärast tööülesannete täitmist. Õiget lõhna ära tundes said loomad preemiaks toitu.

Analüüs näitas, et koerte võime õiget sihtlõhna leida oli mõlemas olukorras ühtmoodi hea, ulatudes ligi 90 protsendini. Siiski reageerisid loomad vale lõhna peale erinevalt. Enne hommikusööki töötades oli koerte valemärguannete protsent suurem. See tähendab, et nad kippusid ekslikult märgistama ka neid lõhnasegusid, kus otsitavat ainet tegelikult polnud.

Teadlaste sõnul tuleb siin mängu motiveerivate operatsioonide teooria nimeline nähtus. Lihtsamalt öeldes: kui koer on näljane, on toidupala preemiana tema jaoks palju väärtuslikum.

Suur soov süüa muudab koera püüdlikumaks, kuid samas vähem valivaks. Näljane loom hakkab kohtlema laiemat valikut sarnaseid lõhnu otsitava sihtmärgina, lootuses, et ehk toob ka ligilähedane sooritus talle kauaoodatud preemia. Täis kõhuga piiritleb koer aga otsitavat lõhna täpsemini ja annab vähem valehäireid.

Lisaks selgus, et koerte täpsus paranes päeva edenedes mõlemas rühmas, olenemata hommikusöögi ajastusest.

Varem on teaduskirjanduses oletatud, et söömisjärgne veresuhkru taseme tõus võiks aidata mälu ja sooritust parandada. Uued tulemused aga viitavad, et lõhnakoertel tekitab valehäireid eeskätt toidu puudumisest tulenev suurem üldistamine otsimisel. Seega on täpsema töö huvides parem, kui lõhnakoeral on enne tööpäeva algust hommikueine söödud.

Uuring ilmus ajakirjas Learning and Motivation.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Airika Harrik

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