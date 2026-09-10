Ühe minuti loeng: kas kõrvaklapid aitavad stressi vähendada?

Ehkki noored kasutavad oma sisemaailma reguleerimiseks sageli kõrvaklappe ja muusikat, on sel oma varjupool, nendib, Tallinna Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping.

Koolikeskkond võib olla mürarikas. Kui koolinoorel või miks ka mitte – täiskasvanul läheb sellest "närv mustaks", siis on enamasti igaühel omad võtted, kuidas selle stressiga toime tulla. Üheks neist on saanud peaaegu et harjumus, panna kõrvaklapid pähe ja lülitada maailm välja. Hiljutine uuring kinnitab, et just kõrvaklappide ja muusika kasutamine oma sisemise seisundi ning ümbritseva keskkonna reguleerimiseks on noorte puhul üsna levinud.

See on kõrvaklappide kasutamise kasulik pool. Nii nagu enamasti kõigi tehniliste vidinatega, on aga sellel teine pool, mis ei pruugi olla üldse nii kasulik.

Ühest neist, kuulmislangusest, on ka varem juttu olnud. Sellele on tähelepanu juhtinud ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon. Nimelt võib pikaajaline valju heliga muusika kuulamine kõrvaklappidega põhjustada kuulmislangust. Seda kinnitavad ka uuringud, sagedasel kõrvaklappide kasutamisel on otsene seos kuulmislangusega.

On teinegi tegur. Ühest Tallinna Ülikoolis läbiviidud uuringust selgus, et enam kui 20 protsenti 9. klasside õpilastest kasutab kooliteel kõrvaklappe sageli. Paljudel on klapid peas ka looduses viibides, näiteks tervislikul metsajooksul. Sellega lülitatakse ennast välja mitte ainult sellest, mis tekitab stressi ja ajab närvi, vaid ka loomulikust keskkonnast.

Loomuliku keskkonna jälgides saab tähelepanu spontaanselt ümber lülituda, mõtted uidata ning sellega koos saab taastuda tähelepanu ja eneseregulatsioon. Lapse ja nooruki arengule on kasulik, kui osa igapäevasest tegevusest toimub ilma pideva meediasisendita.

Siit soovitus, kasutage kõrvaklappe mõistlikult. Jätke kuulmisele aega ka looduslike ja juhuslike helide, aga ka vaikuse kuulamiseks. See aitab paremini stressi maandada, kui lasete oma tähelepanul uidata ümbritsevas keskkonnas, kus sündmused ja helid on juhuslikud, mitte aga klappidest kostva muusika dikteeritud.

Loe lisaks

Linto Thomas, V. Vijay Kumar (2025). Headphones on, world off: exploring music as a tool for mood regulation, mental focus, and learning among teenagers. Safer Communities.

Lan Nguyen, Jared Walters (2024). Benefits of nature exposure on cognitive functioning in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Journal of Environmental Psychology.