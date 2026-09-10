Lendamine muudab linnud optimistlikumaks

Pikaajaline võimalus vabalt lennata teeb linnud tuleviku suhtes lootusrikkamaks, samas kui lennuvõimalusest ilmajätmine süvendab neis pessimismi.

Sellele järeldusele jõudsid Madalmaade Utrechti ülikooli teadlased, kes uurisid kohalikus linnupargis elavaid roosakakaduusid. Lindude aedikuuksed avati igapäevaselt umbes 20 minutiks, jättes igale sulelisele vaba valiku, kas lennata või jääda paigale. Kumbagi otsust ei karistatud ega premeeritud toiduga.

Andmed näitasid selget mustrit: kakaduud otsustasid lendu tõusta lausa 99,9 protsendil kordadest. Ainus erand oli üks paar, kes jättis lendamata vaid seetõttu, et aedikusse oli samal päeval toodud uus ja põnev pesakast. Pärast vabalendu otsisid linnud märksa aktiivsemalt toitu, kohendasid sagedamini sulgi ja kergitasid oma pealaetutti, mida teadlased peavad positiivse erutuse märgiks.

Lisaks panid uurijad lindude optimismi proovile spetsiaalse meeleolutestiga. Selleks õpetati kakaduud seostama teatud värvi anumaid hea ja kehvema maiusega. Kui lindudele näidati kahemõttelisi vihjeid, eeldasid mitu päeva järjest lennata saanud linnud lootusrikkalt, et neid ootab ees kõige väärtuslikum suutäis ehk kreeka pähkel. Päevadel, mil lennuvõimalust ei pakutud, muutusid nad aga märgatavalt skeptilisemaks.

Teadlaste sõnul peitub seletus lindude evolutsioonilises vajaduses. Looduses läbivad roosakakaduud seemneid otsides kümneid kilomeetreid. Kui lendamine ei pakuks linnu ajule seesmist naudingut ja positiivset emotsiooni, puuduks tal tõuge nii suurt energiakulu nõudvat retke üldse ette võtta. Lendamine ei ole linnule seega pelk liikumisviis, vaid loomupärane käitumuslik vajadus, mis hoiab tema vaimset heaolu.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest teadusajakirjas Behaviour.

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