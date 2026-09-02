Raskemuusika festivalid suurendavad valutaluvust

Valju ja sageli süngevõitu metal-muusikat peetakse tihti pigem agressiivseks ja vihaseks. Tegelikkuses võib aga just sellises helimaailmas viibimine muuta inimese füüsilise valu suhtes vastupidavamaks. Värske uuring näitab, et raskemuusikafestivalil osalemine tõstab oluliselt inimeste valutaluvust. Teisisõnu suudab inimene tekkinud ebamugavust kauem välja kannatada.

Saksamaa ja Belgia teadlased tegid välikatse maailmakuulsal Wackeni metal-festivalil. Nad palusid enam kui sajal vabatahtlikul hoida oma kätt kahekraadises jäävees. Umbes pooled uuringus osalejaid pandi proovile päev enne festivali algust, teine pool aga sündmuse kolmandal ja neljandal päeval.

Töörühm tegi andmestikuga kaks analüüsi. Teisel korral jätsid nad sealt kõrvale rohke alkoholitarbimisega silma paistnud inimesed. Analüüs näitas seejärel, et festivalimelus viibijad suutsid kontrollrühmaga võrreldes jääkülma vett märkimisväärselt kauem taluda.

Huvitaval kombel ei vähenenud nende valukaebused ega tundlikkus – valu tekkis sama kiiresti ja tundus täpselt sama ebameeldiv kui enne festivali. Küll aga suutsid nad seda lihtsalt pikema aja vältel välja kannatada. Samuti ei selgitanud valuläve tõusu inimeste ootusärevus ega rõõm, mis seostus festivali ajal valu talumisega pigem isegi negatiivselt.

Leiul on mitmetahuline seletus. Teadlaste sõnul kasvas festivalikülastajate psühholoogiline vastupanuvõime ehk säilenõtkus. Metal-muusika käsitleb sageli karmi elutegelikkust ja keerulisi tundeid. Sestap võib see koos energilise helipildiga kasvatada inimeste usku iseenda võimetesse, õpetades raskusi aktsepteerima, mitte neid kunstliku rõõmsameelsuse taha peitma.

Füsioloogilisel tasandil pakuvad uurijad välja ka muusika oksütotsiini-hüpoteesi. Nad oletavad, et tugev sotsiaalne elamus ja elav muusika võivad kehas vallandada heaoluhormooni oksütotsiini. See leevendab ühest küljest valuaistinguid. Teisest küljest pärsib tugev alkoholijoove aga selle soodsat toimet.

Tulemused on avaldatud ajakirjas Scientific Reports.

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