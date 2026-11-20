Maratoni finišis silmatav hõbedane termotekk ja toidupakenditest tuttav kile võivad osutuda võtmeks, mis aitab inimestel Kuule pesitsema asuda.

Värske uuring näitab, et Mylari nime kandvast plastist laotud kihid suudavad kaitsta astronaute ja tehnikat äärmuslike temperatuuride eest, olles seejuures füüsiliselt väga vastupidavad.

Pennsylvania ülikooli teadlased uurisid laboritingimustes õhukesi kilevirnu. Et muuta materjal jäigemaks, katsid nad proovid alumiiniumoksiidiga ning uurisid, kuidas kihid peavad vastu vaakumile ja tugevale rõhule.

Selgus, et materjal talub erakordset koormust. Proovid pidasid vastu rõhule, mis tekib, kui üle 90 kilo toetub vaid sõrmeotsa suurusele alale. Seejuures ei elanud kilevirn üle mitte üht katset, vaid lausa kümme järjestikust muljumiskorda, hoides sooja endiselt sama hästi.

Kilekihtide soojapidavuse täpsem saladus peitub mikroskoopilistes osakestes. Tootjad lisavad need konarused kilele juba tehases, et kihid omavahel kokku ei kleepuks. Need loovad kihtide vahele vaid väikesed puutepunktid. Kuna kosmoses valitseb vaakum, liigub suurem osa soojusest ühest kilekihist teise just nende kontaktide kaudu.

Katsetest ilmnes ka tõsiasi, et õhem kile ei pruugi sooja paremini hoida. Põhjus peitub taas puutepunktides. Õhemates kiledes puutuvad kihid omavahel rohkem kokku ja nii tekib juurde uusi teid, kust soojus saab pageda.

Neid konarusi targemalt paigutades saavad insenerid tulevikus luua tõhusa isolatsiooni, mis hoiab baasi soojana ega lähe katki ka siis, kui astronaut kogemata selle vastu põrkab.

Tulemused on avaldatud ajakirjas ACS Applied Materials & Interfaces.