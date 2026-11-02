Analüüs: Maa jahutamiseks võiks rajada hiiglasliku päikesevarju

Kuidas kõlab plaan ehitada meie koduplaneedile hiiglaslik sateliitidest päikesevari, et aeglustada Maa kuumenemist? Uue raporti kohaselt ei pruugi see mõte kuuluda ainult ulmevaldkonda, sest varju ehitamine oleks võimalik juba paarikümne aasta pärast.

Mittetulundusühing Planetary Sunshade Institute koondas värskes analüüsis mitmete asjatundjate, sealhulgas NASA teadlaste plaane, kuidas peegeldada osa päikesevalgusest Maast eemale.

Olgu ääremärkusena öeldud, et praegu on veel tegu siiski teadlaste hüpoteetiliste ja üsna ulmeliste ideedega, mitte projektidega, mida homme ehitama hakatakse.

Kõige paljulubavam plaan näeb ette, et Maa ja Päikese vahele tuleks ehitada enam kui viiest tuhandest satelliidist koosnev parv. Iga pöörlev satelliit oleks 40 kilomeetrit lai ja meenutaks hiiglaslikku paberõhukeste labadega tuulikut. Nende ülesanne oleks küll blokeerida vaid üks protsent päikesevalgusest, kuid teadlaste hinnangul piisaks sellest, et langetada Maa temperatuuri terve kraadi võrra.

Kuna varju ehitamiseks kuluks ligi 70 miljonit tonni materjali, on teadlased välja pakkunud kuluefektiivse lahenduse. Materjalide kaevandamiseks ja satelliitide kokku panemiseks tuleks kasutada hoopis Kuu pinda, sest Kuu nõrga külgetõmbejõu tõttu on raskete laadungite sealt avakosmosesse lennutamine kordades odavam ja lihtsam.

Alternatiivse plaanina kaalutakse kosmosesse tehisliku tolmupilve viimist, mida spetsiaalsed kosmoselaevad oma elektriväljadega õiges kohas paigal hoiaksid.

Lõpetuseks on aga oluline uuesti rõhutada, et hoolimata detailsetest arvutustest on tegu teadlaste hüpoteetiliste ja tulevikku vaatavate ideedega, mitte kohe algava päästeoperatsiooniga.

Teadlaste lennukate plaanide kohta saab pikemalt lugeda ajakirjas Nature.

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