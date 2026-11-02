X!

Analüüs: Maa jahutamiseks võiks rajada hiiglasliku päikesevarju

Universum
Foto: Jan-Joonas Kimmel
Universum

Kuidas kõlab plaan ehitada meie koduplaneedile hiiglaslik sateliitidest päikesevari, et aeglustada Maa kuumenemist? Uue raporti kohaselt ei pruugi see mõte kuuluda ainult ulmevaldkonda, sest varju ehitamine oleks võimalik juba paarikümne aasta pärast.

Mittetulundusühing Planetary Sunshade Institute koondas värskes analüüsis mitmete asjatundjate, sealhulgas NASA teadlaste plaane, kuidas peegeldada osa päikesevalgusest Maast eemale.

Olgu ääremärkusena öeldud, et praegu on veel tegu siiski teadlaste hüpoteetiliste ja üsna ulmeliste ideedega, mitte projektidega, mida homme ehitama hakatakse.

Kõige paljulubavam plaan näeb ette, et Maa ja Päikese vahele tuleks ehitada enam kui viiest tuhandest satelliidist koosnev parv. Iga pöörlev satelliit oleks 40 kilomeetrit lai ja meenutaks hiiglaslikku paberõhukeste labadega tuulikut. Nende ülesanne oleks küll blokeerida vaid üks protsent päikesevalgusest, kuid teadlaste hinnangul piisaks sellest, et langetada Maa temperatuuri terve kraadi võrra.

Kuna varju ehitamiseks kuluks ligi 70 miljonit tonni materjali, on teadlased välja pakkunud kuluefektiivse lahenduse. Materjalide kaevandamiseks ja satelliitide kokku panemiseks tuleks kasutada hoopis Kuu pinda, sest Kuu nõrga külgetõmbejõu tõttu on raskete laadungite sealt avakosmosesse lennutamine kordades odavam ja lihtsam. 

Alternatiivse plaanina kaalutakse kosmosesse tehisliku tolmupilve viimist, mida spetsiaalsed kosmoselaevad oma elektriväljadega õiges kohas paigal hoiaksid.

Lõpetuseks on aga oluline uuesti rõhutada, et hoolimata detailsetest arvutustest on tegu teadlaste hüpoteetiliste ja tulevikku vaatavate ideedega, mitte kohe algava päästeoperatsiooniga. 

Teadlaste lennukate plaanide kohta saab pikemalt lugeda ajakirjas Nature.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Johannes Peetsalu

Samal teemal

otse kosmosest

09:09

Analüüs: Maa jahutamiseks võiks rajada hiiglasliku päikesevarju

22.10

Taevatähti võib saata ka roosa, lilla või rohekas kuma

20.10

Jaapani kosmosesond võib aidata lahendada Marsi kuude päritolu mõistatuse

06.10

Hiljuti avastatud eksoplaneet tiirleb oma tähe ümber tagurpidi

30.09

Maalt pärit mikroob suutis trotsida Saturni kuu äärmuslikke olusid

28.09

SpaceX saatis oma raketi Starship esmakordselt orbiidile

25.09

Suured ja väiksed mustad augud röhitsevad sama reegli järgi

21.09

Kahe aasta eest tekkis Kuu pinnale uus kraater

21.09

Maakera muutub vähem lapikuks

11.09

Merkuur on kahanenud arvatust kolmandiku võrra enam

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

10:14

Prantsuse rahvasaadikud hauvad mõtet andmemaksust

10:07

Elurikkust hindav linlane eelistab näha koduukse ees tihti lühikest muru

09:50

Hundi väljaheide reedab sõraliste põuda Eesti metsas

09:12

Bioloogilise kella rütm mõjutab depressiooniravimite tõhusust

01.11

Ülo Valk: kolmandik eestlastest on kogenud midagi seletamatut

30.10

Valgamaal leiti ohtlik taimehaigus viljapuu-bakterpõletik

30.10

Professor Binance'i miljardiröövist: vigu leidub igas tarkvarasüsteemis

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo