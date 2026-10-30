Professor Binance'i miljardiröövist: vigu leidub igas tarkvarasüsteemis

Küberpätid röövisid maailma suurimalt krüptobörsilt Binance rekordilised 6,3 miljardit dollarit. Tallinna Tehnikaülikoolis küberturbega tegelev professor Ahto Buldas nentis, et rünnak õõnestab ilmselt usaldust krüptoturu vastu tervikuna ja tuletab meelde, et tarkvaras leidub alati saatuslikke nõrkusi

Uudise valguses kukkusid krüptovaluutade hinnad kolinal. Binance peatas ajutiselt kõik väljamaksed ja lubas klientide kahjud täies mahus hüvitada. Börs kinnitas avalikkusele, et hoiab inimeste raha turvaliselt.

Intsident puudutas suurt hulka inimesi, sest platvormil tegutseb üle maailma 335 miljoni kasutaja. Ettevõtte 2025. aasta majandusaasta aruande kohaselt haldas börs kokku ligi 162,8 miljardi dollari väärtuses vara. Inimesed saavad platvormil digivara osta, müüa ja sellega kaubelda.

Nõrk lüli ahelas

Esialgsed andmed viitavad rünnaku alguspunktina üheainsa inseneri sülearvutile. Küberkurjategijad said seadme abil ligipääsu ettevõtte süsteemile. Seejärel tegid nad sadade miljonite dollarite väärtuses salajasi tehinguid.

Ettevõte otsib praegu lahendusi ja püüab koos partneritega varasid tagasi tuua. Seni on suutnud platvorm välja selgitada ligi kolme miljardi dollari asukoha ja üritab neid varasid külmutada. Analüütikud näevad suurröövi peasüüdlasena Põhja-Korea riiklikke rühmitusi. Ühtlasi hoiatavad eksperdid, et sarnased vahejuhtumid murendavad tugevalt inimeste usku digitaalsetesse varadesse.

Tallinna Tehnikaülikoolis infoturbe ja krüptograafiaga tegelev Buldas tõdes, et sündmus on harukordne. "Need ei ole väga sagedased juhused, aga seda võib võrrelda panka sissemurdmisega ja sealt raha või muude väärtpaberite varastamisega," selgitas teadlane ERR-i raadiouudistele.

Professori hinnangul eeldas selline mastaap kurjategijatelt spetsiifilisi teadmisi. "Suvaline inimene tänavalt seda vast teha ei saa," nentis Buldas.

Varjatud vead

Krüptobörsid toimivad nagu tavalised veebiteenused ja sisaldavad seetõttu alati teatud turvaauke. "Sinna pääseb näiteks veebi kaudu ligi ja tänapäeva tarkvara sisaldab alati mingisuguseid vigu. Osad vead tulevad välja ja parandatakse kiiresti ära, aga mõndasid jõutakse enne kuritarvitada, kui nad ära parandatakse," kirjeldas professor.

Süsteemide arhitektuuri jääb vigu isegi siis, kui arendajad platvormi kiivalt kaitsevad. "Palju saab teha selle jaoks, et oleks raske sisse häkkida, aga see ei ole väga lihtne, professionaalsed häkkerid on ikkagi suhteliselt osavad nõrkusi ära kasutama," tõdes Buldas.

Teadlase sõnul ei paigalda isegi insenerid oma arvutitesse alati kohe kõiki turvauuendusi. Kuni süsteemis turvaaugud sees on, saavad kurjategijad neid ära kasutada. Kui kõnealune insener tegeles platvormi enda arendamisega, siis sealtkaudu võidi siseneda Binance'i platvormile ja teha seal ebaseaduslikke tehinguid.

Buldas märkis, et tugev parool ja turvapaigad ei pruugi sellistel puhkudel alati piisavat kaitset pakkuda. "Arvutihügieeniga me kindlasti vähendame oluliselt võimalust, et juhuslikud häkkerid murraks sisse, aga see rünne võib olla äärmiselt professionaalne, võib-olla seotud ka mingi taustauuringuga. Ilmselt teati, et inseneril on Binance'ile juurdepääs ja nii edasi. Ma arvan, et see rünne oli tõenäoliselt palju rohkem ettevalmistatud kui lihtsalt juhuslik kuritegevus," arutles professor.

Kadunud raha lõpliku saatuse kohal püsib teadmatus. Ilmselt võtab platvorm ise otsese löögi sisse ja korvab klientide kahju. Lõplik kahjude jaotus oleneb kasutajate ja börsi omavahelistest lepingutest. Krüptoturule tervikuna tähendab see aga märgatavat mainekahju. "Selleks tulebki turvalisusesse investeerida. Ma arvan, et krüptorahaplatvormid teavad seda väga hästi, aga kõigest hoolimata aeg-ajalt juhtub selliseid asju," nentis Ahto Buldas.