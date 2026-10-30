X!

Valgamaal leiti ohtlik taimehaigus viljapuu-bakterpõletik

Loodus
Nakkus värvib õied, lehed ja võrsed esmalt hallikasroheliseks ning seejärel pruuniks, ent surnud taimeosad ei kuku oksalt maha.
Nakkus värvib õied, lehed ja võrsed esmalt hallikasroheliseks ning seejärel pruuniks, ent surnud taimeosad ei kuku oksalt maha. Autor/allikas: PTA
Loodus

Tõrva vallas Linna külas asuvaid viirpuid ründas ohtlik taimehaigus nimega viljapuu-bakterpõletik, mis võib laieneda kiiresti teistele puudele. Vald asub uuel nädalal haigeid puid maha võtma, et säästa piirkonna õuna- ja pirniaedu.

Haigus ohustab Eesti aedade kõige levinumaid liike, nagu õunapuid, pirnipuid, pihlakaid, viirpuid, tuhkpuid ja ebaküdooniaid. Inimeste ja loomade tervist kõnealune bakter ei ohusta.

Reeglina viljapuu-bakterpõletik Eesti puuviljakasvatajatele muret ei tekita, kuid soodsates oludes hävitab haigus taimed jäädavalt. PTA taimekaitse ja -tervise valdkonnajuht Tiina Kärner selgitas, et laiemalt levides tekitaks bakter ränka majandusliku ja keskkondliku kahju.

Nakkus värvib õied, lehed ja võrsed esmalt hallikasroheliseks ning seejärel pruuniks, ent surnud taimeosad ei kuku oksalt maha. Kärner selgitas, et haiguspilt meenutab tules söestunud puud ning tüvel ja okstel avanevad sageli koorehaavandid. Noored puud surevad tihti kohe esimesel aastal, kui bakter nendeni jõuab.

Tõrva vallavalitsus alustab uuel nädalal radikaalsete tõrjetöödega, et päästa ümberkaudsed aiad. Vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu selgitas, et töölised saevad haiged puud maha ja juurivad kännud maast välja. Ametnikud otsivad Linna küla elanikega koos uued ja terved istikud, mis klapivad tühjaks jäänud paikadesse.

Bakterpõletik ründas Eesti puid teadaolevalt esimest korda 2012. aastal ja proovis uuesti kanda kinnitada 2019. aastal. Tollal leidsid eksperdid haigustekitaja mitmest eri paigast, kuid halastamatu tõrje peatas bakteri püsiva asustuse. Amet palub aednikel oma viljapuid hoolega kontrollida ja kohe tegutseda, kui ilmnevad esimesed haigustunnused.

Nakkus värvib õied, lehed ja võrsed esmalt hallikasroheliseks ning seejärel pruuniks, ent surnud taimeosad ei kuku oksalt maha. Autor/allikas: PTA

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

meie kõigi maailm

30.10

Valgamaal leiti ohtlik taimehaigus viljapuu-bakterpõletik

30.10

Odrataime eelviimase lehe ülakülje õhulõhed on suurema saagi pant

30.10

Öö varjus liikuva lagritsa asupaiga reedab käpajälg

29.10

Tartu teadlaste robotliblikas kasvatas endale uue meeleelundi

29.10

Aadria meri neelas Veneetsia lähistel maismaad kiviajal kiirete hüpetega

28.10

Tartu Anne kanali veereostuse taga on heatahtlikud linnutoitjad

27.10

Mustvares teeb otsuseid ahvist ja inimesest poole kiiremini

27.10

Uuring: ahven kohastub rabajärvega geenilülitite abil

20.10

Uuring: taastatud märgala taimestik vajab naasmiseks tuge

16.10

Õpilasuurija leidis Saaremaalt uue veemardikaliigi

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

30.10

Valgamaal leiti ohtlik taimehaigus viljapuu-bakterpõletik

30.10

Professor Binance'i miljardiröövist: vigu leidub igas tarkvarasüsteemis

30.10

Rohepöörde mõjud ettevõtetele: võitjad ja kaotajad ei jagune pelgalt sektorite kaupa

30.10

Odrataime eelviimase lehe ülakülje õhulõhed on suurema saagi pant

30.10

Ühe minuti loeng: kuidas aitavad erinevad õppimisviisid andeid avastada?

30.10

Öö varjus liikuva lagritsa asupaiga reedab käpajälg

30.10

Uuring: pikem kooliharidus kaitseb dementsuse eest

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo