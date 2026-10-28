X!

Tartu Anne kanali veereostuse taga on heatahtlikud linnutoitjad

Keskkond
Teadlased analüüsisid ka rannast korjatud pardi- ja koeraväljaheidete koostist.
Teadlased analüüsisid ka rannast korjatud pardi- ja koeraväljaheidete koostist. Autor/allikas: Airika Harrik
Keskkond

Tartu Anne kanali veereostuse suurima osa moodustavad lindude väljaheited, selgus selle vee mikrobioloogilisest analüüsist. Reostust mahitavad kanali ääres linde toitvad inimesed.

Anne kanaliga on probleeme olnud aastaid. Eesti ja Iiri teadlased kogusid nüüd kaks aastat sealse veekvaliteedi kohta andmeid. Analüüs näitas, et lõviosa reostusest on seotud lindude toitmisega.

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli molekulaarse ökoloogia teadur Peeter Laasi sõnul on andmetest näha erinevaid reostuse allikaid, kuid kõige selgemad ja mõjusamad on vette jõudnud just inimese ja partide koosmõjul. "Ehk siis on suur grupp allikatuvastatud baktereid, keda pardid ja inimesed saavad nii-öelda jagada. Me saame mõjutada nende lindude mikrobioomi," selgitas Laas.

Linnasulpsu projekti käigus jälgisid teadlased kanali veekvaliteeti reaalajas. Autor/allikas: Airika Harrik

Finest Targa linna tippkeskuse Linnasulpsu projekti käigus jälgisid teadlased kanali veekvaliteeti reaalajas. Selleks kasutasid nad kanali äärde paigaldatud autoanalüsaatorit ja 12 erinevat sensorit. Samuti analüüsisid nad rannast korjatud pardi- ja koeraväljaheidete koostist. Mõlemal juhul huvitas neid, mis liikide DNA-d ja baktereid sellesse maha jäi.

"Me nägime tõendit, et just siin selle rannaala juures on näha kõige rohkem reostust. Uurisime ka liiva ja setteid ja seal nägime, et need mikroobid püsivad ja nende arvukus on väga kõrge," kirjeldas Laas.

Pardid jäävad Anne kanali randa talvituma, sest inimesed toidavad neid seal regulaarselt. Heast südamest visatud toit teeb karuteene nii linnule kui ka kaaskodanikele. 

Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi sõnul ei pruugi linnutoitjaid olla palju. "Pigem võib-olla see mõne üksiku inimese tekitatud probleem, kes tunneb, et ta peab väga palju head lindudele tegema. Kokkuvõttes võib sellest aga päris paljudele inimestele probleem kujuneda," arutles ta.

Hommik Anne kanali ääres novembris 2025. aastal. Autor/allikas: Airika Harrik

Vähesel määral oli analüüsis näha koerale ja inimesele viitavaid mikroobe. Kuna Anne kanalis käib ka hulganisti taliujujaid, pakuvad uurijad välja, et esmajoones võiks talvise jääaugu partide eest kinni katta. Samuti võiks rannas olla suplejatele pesemisvõimalus.

Ökoloogina paneb Mägi inimestele südamele, et nad linnas linde ei toidaks, vähemasti mitte sellises hulgas. "Ma huvi pärast rehkendasin kokku, kui palju pardisõnnikut võib siia Anne kanalisse talve jooksul koguneda. Me ei räägi siin kilogrammidest ega sadadest kilogrammidest, vaid tonnidest ja kümnetest tonnidest. Pole ime, et selle tõttu vee kvaliteet halveneb," sõnas ta.

Tartu linnavalitsus plaanib uurimistulemuste valguses Anne kanali hoolduskava üle vaadata. Veekogu äärde paigaldatakse aga lindude toitmise eest hoiatavad teavitused.

Samal teemal

meie kõigi kodu

15:06

Tartu Anne kanali veereostuse taga on heatahtlikud linnutoitjad

27.10

Uuring: ahven kohastub rabajärvega geenilülitite abil

26.10

Arukased puhastavad endisi põllumuldi tõhusalt raskmetallidest

23.10

Uuring: suvised kuumalained nõudsid Euroopa linnades üle 50 000 elu

22.10

Uus veetaseme lähtenivoopind aitab Läänemerel ohutumalt seilata

22.10

ÜRO kliimaraport: sajandi keskpaigaks on oodata vähemalt 1,7 lisakraadi

20.10

Uuring: taastatud märgala taimestik vajab naasmiseks tuge

20.10

Hiiumaa rannikul tiksub sajandivanune keskkonnapomm

19.10

Hüdroinformaatik: Eesti linnad pole veel suuremateks sadudeks valmis

09.10

Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

12:29

Marju Kõivupuu: ükski püha ei söö ise teist püha välja

11:27

Geeniandmed aitavad luua senisest täpsemaid tervisesoovitusi

11:01

Veinimeistri valikud määravad viinamarjade pressjäägi edasise elukaare

10:41

OpenAI tehisaru kummutas eksponentsiaalse aja hüpoteesi

09:16

Naiste emotsionaalse taibu taga peitub elukestev harjutamine

27.10

Doktoritöö: valusaid biopsiaid võib asendada tulevikus vereproov

27.10

Mustvares teeb otsuseid ahvist ja inimesest poole kiiremini

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo