Mustkunstnik teeb musta silinderkaabu kohal paar maagilist liigutust, pistab selle sisse käe ja tõmbab välja jänese. Sellele järgneb veel paar valget tuvi ja kimbu roose. Paistab, et kõigil mustkunstnikel on üks ja sama kaabu ning peakate toodab iga kord enam-vähem samasugust kaupa. Sealt ei tule mitte kunagi saumikserit, lauanõusid ega kassi joogikaussi.

Mustkunstnik loob illusiooni kaabu piiramatutest võimalustest, kuid tegelikkuses tirib sellest standardiseeritud tooteid. Tema kaabu meenutab senist tööstusühiskonda, mille võimed on küll suured, kuid väljastatav valik on trafaretne. Tarbija on sunnitud valima olemasolevate võimaluste vahel. Mustkunstnik mängis vaid vaataja unistustega isiklikust võlukaabust. Ta ei kujuta ette, et võlukübara kasutust võib takistada soovi kirjeldamine.

Oleme harjunud tehisintellekti abiga juba sedavõrd palju, et sellelt küsitakse abi täites kooli- ja tööülesandeid ning nõu palutakse isiklikest suhetest kuni arstliku diagnoosini. Uuema suundumusena soovitakse disainialaseid soovitusi. Vestlusrobotitel palutakse kavandada igasuguseid esemeid. Nende seas ehteid, abivahendeid kodusteks töödeks ja konkreetseid tööriistu, riideesemeid jne. Soove täpsustatakse etteantud mõõtude, materjalide ja muude üksikasjade osas.

Tööstusliku päritoluga asjade rohkuse keskel on personaalsematele soovidele palju ruumi. Näiteks, et mõni asi oleks väiksem, natuke teistsuguse kujuga või puhtalt selleks, et see oleks pelgalt olemas, kuna konkreetset varuosa enam ei toodeta. Inimene oskab hästi tahta, aga ta ei ole tootmisprotsessi insener. Siin tulebki appi pea kõike oskav tehisintellekti vestlusrobot.

Uus nähtus laenas nime sarnase probleemi ees seisnud tarkvaramaailmast. Eelmisel aastal valisid Collinsi inglise keele sõnaraamatu aasta sõnaks mõiste vibe coding. Sealt laenatud eeskujul võiks tärkavat vabas vormis tootmisülesande kirjeldamist nimetada vibe manufacturing'uks. Selle põhjal koostab tehisintellekt tehnilise mudeli, valib sobiva valmistamismeetodi ja dokumenteerib tootmisjuhised. Teostuse eest hoolitseb juba printer, tööpink või vastav teenusepakkuja.

Seni käidi tooteid poest valimas. Turu ja tootmisprotsessi kompromissina sündis odav masstoode. Arenduse ja tootmiseks ettevalmistusega kaasnevad kõrged kulud loodeti tasa teha suure käibega. Kui asjad muutusid digitaalseks, ei pidanud tooted laos seisma. Mäluseadmes ootas kirjeldus, kuni keegi seda vajas. Alustati raamatutega ning arenes nn "print on demand"-tehnoloogia.

Järgnevalt sündinud 3D-printerite tehnoloogia muutis kirjelduse tooteks koha peal. Sel oli oma lagi. 3D-printeriga saab küll valmistada mitmesuguseid esemeid, aga paljud teised vajavad freespinki, õmblusmasinat, elektroonika koostamist ja mitme tootmisprotsessi ühendamist. Taoline tootmisbaas oleks tasku- ja jõukohane väikesele ettevõttele.

Ent väiketootja vajab ühendust kliendibaasiga. Potentsiaalses väärtusahelas oli katkestus kliendipoolses otsas. Oma soovi edastamine eeldas oskust teha CAD jooniseid, projekteerida ja kirjeldada oma nägemust insenertehniliselt. Siinkohal tuleb appi tehisintellekt ja sündimas on sujuv vibe-tootmisprotsess, mis võib muuta ühikulise tootmise majanduslikult otstarbekaks. Varem oleks sama eesmärk nõudnud eritellimusi saatvat kallist arendustööd.

Masstoodang ei kao kuhugi. Miljonit ühesugust kruvi saab valmistada endiselt odavamalt kui miljonit erinevat kruvi. Ent suur osa inimeste vajadustest ei puuduta kruvisid. Need puudutavad olukordi, milles standardtoode on peaaegu sobiv, aga mitte rohkem. Just selles peaaegus peitub uue ärimudeli võimalus.

Tööstusrevolutsioon õpetas inimesi tahtma seda, mida suutsid vabrikud odavalt valmistada. Tehisintellekt võib õpetada vabrikuid valmistama seda, mida inimesed tegelikult tahavad. Ilmselt tellib mustkunstnik samast kohast ka oma uue trikivahendid.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".