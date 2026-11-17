Radioaktiivne lagunemine on universumi üks fundamentaalseid protsesse. Sellel on tohutu ja määrav tähtsus nii meie planeedi geoloogilisele ajaloole, elusloodusele kui ka teadusele ja tehnikale.Hiina ja Rootsi teadlased on nüüd tuvastanud uut tüüpi radioaktiivse lagunemise, mis ühendab endas alfalagunemise ja beetalagunemise parimad omadused.

Alfalagunemisel kiirgab lagunev aatomituum välja alfaosakese ehk heeliumi aatomi tuuma ehk kaks prootonit ja kaks neutronit. Beetalagunemisel kiirgub tuumast välja beetaoisake ehk elektron või positron. Gammalagunemisel kiirgub elektromagnetvälja kvant ehk gammaosake. Wenqiang Zhang Hiina Teaduste Akadeemiast ja Chong Qi Stockholmist Alba Nova Ülikoolikeskusest kirjutavad ajakirjas PhysicalReview Letters , et nende mudeldatud alfa-beetalagunemisel eraldub aatomituumast ühe kahejärgulise kvkvantprotsessi tulemusel nii alfa- kui ka beetaosake. Kahe järgu vahel on lagunev tuum mudeli järgi niiöelda virtuaalses olekus, mida tegelikus maailmas kunagi ette ei tule, aga mida on vaja postuleerida selleks, et arvutused välja tuleksid.

Alfa-, beeta- ja gammalagunemist on füüsikud tundnud üle saja aasta, aga alles hiljuti on hakatud võimalikuks pidama niinimetatud mitmiklagunemisi, mille tulemusel vabaneb korraga näiteks mitu alfa- või mitu beetaosakest. Selle nähtuse roll looduses ja võimalik praktiline tähtsus inimkonna elus ootavad veel selginemist.