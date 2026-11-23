Vahepeal kadunud oskus asju parandada on internetitrendide mõjul taas populaarsust kogumas. Tegelikult pole enamik parandatavaid esemeid otseselt katki, vaid vajab väikest hoolt, osutasid etnoloog Tenno Teidearu ja disainer Marta Konovalov Vikeraadio saates "Teise mätta otsast".

Kui eelmisel sajandil nõelusid inimesed isegi nailonsukki ja parandasid argiesemeid iga päev, siis praegusaja kaubakülluses ei näe inimesed selleks enam vajadust. "Tegelikult me ei viska asju ära eelkõige sellepärast, et nad oleks katki, vaid sellepärast, et meil puudub suhe nende esemetega," selgitas Konovalov.

"Tegelikult me ei viska asju ära eelkõige sellepärast, et nad oleks katki, vaid sellepärast, et meil puudub suhe nende esemetega." - Marta Konovalov

Inimese ja asjade nõrgenev suhe paistab disaineri sõnul tugevalt silma jäätmekäitluskeskustes, kus kuhjuvad terved ja kasutuskõlblikud esemed. Keegi ei taha neid asju enam ei valmistoote ega toormaterjalina, sest katki on läinud kogu ümbritsev süsteem, mitte esemed ise. "Mina oma praktikates väärtustan parandamist selleks, et olla inimesena meid ümbritsevaga aktiivses suhtes, mitte lihtsalt passiivse tarbija rollis," märkis Konovalov.

Teidearu sõnul peavad inimesed muutma nii oma ostuharjumusi kui ka kaupade tootmist tööstuses, sest ökoloogid hoiatavad juba ammu Maa taluvuspiiride ületamise eest. Teadlased osutasid juba 1990. aastatel, et pelk materjalide ümbertöötlus ei paku jätkusuutlikku lahendust ja kaupade eluiga peab pikenema.

Etnoloogina uurib Teidearu, kuidas inimesed, kogukonnad ja asutused hoiavad tehnoloogiat ning taristut pidevalt hooldades töös. "Parandamine ei ole mingis mõttes kadunud meie maailmast, aga see on rohkem varjatud, institutsionaliseeritud ja spetsialiseerunud korporatsioonide kätte," nentis ta.

Tenno Teidearu saates "Teise mätta otsast". Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Katkiminek kui uus algus

Suurfirmade kätte koondunud hooldustöö jätab tavainimesele mulje, et purunenud seade või rõivaese jõudis oma elukaare lõppu. Paari aasta eest Tartuski esinenud Cornelli ülikooli professor Steven J. Jackson läheneb Tenno Teidearu sõnul aga teemale vastupidi: tema kirjeldab oma "katkise maailma" teoorias eseme katkiminekut hoopis uue algusena.

Jacksoni vaates on katkiminek sündmus, millest alates saab inimene anda asjale uue tähenduse ja mõtestada ümber oma hoolde rolli. "Jackson toob välja, et laiemalt võiks parandamist mõtestada kui moraalset suhet materiaalse maailmaga üldiselt," tõdes Teidearu.

"Tegelikult tihtipeale asjad ei ole katki, vaid nad lihtsalt vajavad hoolt." - Marta Konovalov

Moraalse suhte kõrval kaob nüüdisajal kodudest argine oskus oma seadmete eest hoolt kanda. Marta Konovalov külastas Hollandis elektroonikatöökoda, kus kohalik meister puutub iga päev kokku täiesti tervete, kuid hooldamata kodumasinatega. "Esimene asi, mida [ta] ütles, oli et tegelikult tihtipeale asjad ei ole katki, vaid nad lihtsalt vajavad hoolt," sedastas disainer.

Inimesed ei taju meistri sõnul seadme korrashoidu enam endale jõukohase valikuna, sest tehnilised võtted püsivad küll mälus, kuid võimalus ise sekkuda ununeb. "Tundub, et asendamine on lihtsam ja soodsam kui võtta see aeg ja puhastada oma kohvimasin korralikult ära, et ta jälle töötaks," märkis Konovalov.

Eri kultuuride vaates loob asjade parandamine aga omaette esteetilise elamuse. Näiteks Jaapani wabi-sabi mõtteviis käsitleb esemeid enamana kui ühe autori kätetööna. Iga mõra, kulu ja parandus lisab Konovalovi sõnul sel juhul asjale uusi tähenduskihte. "Yuriko Saito mõtestab ka parandamist ennast kui esteetilist kogemust: kui me enam ei paranda ja hoolda, jätame ennast ilma võimalusest kogeda midagi erilist," selgitas ta.

Marta Konovalov saates "Teise mätta otsast". Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Uhkuse märk vs. häbimärk

Kultuurilised hoiakud selle kohta, millal muutub ese liiga kulunuks, võivad Tenno Teidearu sõnul olla sama ühiskonna põlvkondade vahel. Rootsi etnoloogi Anneli Palmsköldi teadustöö näitas, kuidas eri põlvkonnad jagavad veendumust, et asju ei sobi niisama ära visata. Samas ilmnes, et vanemad inimesed parandavad tekstiile ise, ent noored viivad need pigem teise ringi poodi.

Eestis saadab põlvkondlikku lõhet nõukogude aja mälestus. Konovalov on õpitubades kohanud palju osavnäppe, kes keelduvad rõivaid paikamast, sest pelgavad naasta kunagisse puudusesse. "Noored 20. eluaastate alguses hakkavad mõtlema, et mida minu ema või vanaema selle peale ütleks. Kas nad hakkaks minu pärast muretsema, et "kas sul on ikka piisavalt raha"?" märkis Konovalov.

Kuigi parandamist saatis taasiseseisvunud Eestis vaesuse häbimärk, taandub see viimastel aastatel sotsiaalmeedias levinud nähtava paranduse trendi ees. Näiteks kogub internetis populaarsust Jaapani sashiko tehnika. "Nähtav parandus kui visuaalne ja esteetiline vahend on kaasa aidanud parandamise populariseerimisele ja atraktiivsemaks muutumisele," osutas Teidearu oma etnoloogilistele tähelepanekutele.

"Kavandatud vananemine ei ole mingisugune linnalegend, vaid reaalne majanduse ja industriaalse disaini strateegia." - Tenno Teidearu

Konovalov tõi aga eeskujuks algatuse Fashion Revolution asutaja Orsola de Castro mõtte, et paigatud rõivast peaks kandma uhkusega, mitte häbimärgina. "See pigem näitab mitte vaesust, vaid emotsionaalset ja hingelist rikkust, et me kanname neid parandatud asju ning mõtleme ja suhtleme asjadega," selgitas Konovalov.

Oma asjade korrashoidu pärsib aga tööstuse enda loogika ehk kavandatud vananemine. Teisisõnu valmivad paljud rõivad, jalatsid ja nutiseadmed algusest peale paranduskõlbmatuna. Konovalov tõi näiteks tavalise seljakoti, mille luku vahetuseks peab inimene esmalt lahti harutama seitse kangakihti ja seitse õmblust. Samas peab modulaarse ehitusega jalgratast või autot iga omanik loomulikuks hooldada.

Teidearu välitöödel kurdavad eriti vanemad inimesed, et tootjad piiravad varuosade kättesaadavust ja ehitavad kodumasinad suletud korpustesse. "Kavandatud vananemine ei ole mingisugune linnalegend, vaid reaalne majanduse ja industriaalse disaini strateegia. Selle eesmärk on lühendada toodete eluiga, et tarbija asendaks toote uuema mudeliga," osutas Teidearu.