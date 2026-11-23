Tehnoloogiasektoris töötavaid mehi vaevab keskmisest sagedamini kehale ja psüühikale hakkav üksildus. Samas muudavad süvenev spioonihirm ja turvakoolitused nad uute meeldivate tutvuste suhtes üha umbusklikumaks, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Üle miljardi inimese ehk umbes 21–24 protsenti maailma täiskasvanud elanikkonnast tunnevad üsna või väga sageli üksildust ja lähedaste suhete puudust. Inimeste tundeid tervikuna kirjeldatakse tihti ka sõnaga tundemaailm, kuivõrd mõju ulatub üle kogu keha. Üksilduse tervistkahjustavad tagajärjed avalduvad muu hulgas suremusriskis, mille suurusjärk on võrreldav päevas kuni 15 sigareti suitsetajate suremusega.

Hiljutises, 148 riigis läbi viidud uuringus seostasid inimesed üksildust madalama subjektiivse heaolu, sagedasemate negatiivsete emotsioonide ja tugevamate migratsioonikavatsustega. Paradoksaalselt oli suurim psühholoogiliselt tajutud koorem kõige sagedasem kõrge sissetulekuga ja arenenumates piirkondades.

Tehnoloogiasektoris töötavad mehed kogevad sotsiaalset isolatsiooni ja üksildust sagedamini kui elanikkond laiemalt. Tarkvaraarendajate töö soodustab pikki üksinda töötamise perioode: 169 riigis läbiviidud enam kui 30 000 tarkvaraarendajat hõlmanud küsitluses kirjeldas end õnnetuna ligikaudu kolmandik vastajatest. Kaugtöö, intensiivne keskendumine ja ebakindlus tehisintellekti mõju pärast võivad mõne inimese sotsiaalseid kontakte veelgi vähendada.

Taanlasi tabas oktoobris šokk, kui nad said teada, et kurjategijad varastasid rahvastikuregistrist enam kui 8,8 miljoni kodaniku andmed. Kuigi Taani ametivõimud ei ole täpset parooli ametlikult kinnitanud, väidavad rünnaku korraldanud häkkerid, et nad pääsesid süsteemi võtmesõnaga "123456". Kui kasutad sama koodi, oled heas seltskonnas või on sul keskpärane maitse. See numbrijada on endiselt maailmas enim kasutatud võtmesõna. Mõnda häda ei paranda järelikult ka haud.

Ettevõtted kulutavad paroolidele, krüpteerimisele ja arvutivõrkude kaitsmisele hulga raha. Ent osa kõige väärtuslikumast teabest asub inimeste peades ning sinna kaemiseks ei pea alati tema parooli teadma.

Palju huvitavama alternatiivi tõi valgussõõri Nvidia kauaaegse juhi Jensen Huangi juhtum. Avalikuks tulnud abieluvälise suhte tõttu taandas maailma ühe väärtuslikuma ettevõtte nõukogu juhi ametist. Otsuses ei mänginud ilmselt kuigi suurt rolli häire abielu kui sotsiaalse tehnoloogia toimimises, vaid armusuhte osapoole väidetav seos Hiina riikliku julgeolekuga.

Lihtsamalt öeldes, spiooniga, mille tulemusel kaotas peadirektor nõukogu usalduse. Olukord on keeruline, sest ka spionaaži tõestamine on keeruline. Ent teadmatus on juba iseenesest suurele börsiettevõttele ränk probleem.

Jensen Huang ei kasuta lihtsaid võtmesõnu. Tema selja taha vaatamiseks tuleb rohkem pingutada. Tähelepanu noolivate inimeste rohkuse keskel võib maailma tipus olija samuti igatseda tõelisema ja eheda inimliku läheduse järele. Kui meie oskame seda endale ette kujutada, on inimese nõrkuse ekspluateerimist kirjeldav peatükk ka luureorganisatsioonide käsiraamatus.

Maailma majandust ja geopoliitilist tasakaalu mõjutav tehisintellekti arendus kohtub paratamatult oma tööprotsessile võõraste ja harjumatute jõududega. Küsimus on töötajate ettevalmistuses. Uudishimulikud pole ainult konkurendid. Nende metoodikaid võib ette kujutada, kuivõrd samamoodi mõeldakse ka ise. TI puhul on mängus lisaks riikide huvid ja nende meetodid.

Majandusleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas OpenAI hoiatab juhte sattumisest kõrgema liiga mängu. Õppustel tuuakse näide Venemaa välisluurest, mis saatis USA diplomaadi hotellituppa esmalt šampanjaga blondi naise. Kui diplomaat keeldus, saatsid luurajad tema juurde punapea ja selle tulemusetuse järel noormehe. OpenAI hoiatab, et midagi sarnast võib juhtuda ka nende inseneridega ja seda sugugi mitte ainult Venemaal.

Tagasi väsinud ja üksildusevalus tarkvaraarendaja juurde. Ta võib otsida seltsi suhtlusportaalidest. Ent uskudes ajakirja Wired ülevaadet, on eriti just tehisintellekti ettevõtete meessoost tarkvarainseneride seas hakanud levima hirm meeldivate kontaktide suhtes. Neis toidab ärevust turvaekspertide nõuanne: kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis ilmselt see nii ongi. Kui insenerile läheneb ootamatult kaunis naine, kõlab tuju rikkuv hoiatus, et teda ei huvita sina kui inimene.

Probleemi leevendab omal moel tehisintellekt. Kes muretsevad võimaluse pärast, et võimalik romantiline partner kuulub luureorganisatsiooni, võib leida lohutust tehiskaaslasest. Vähemalt üks ettevõte pakubki virtuaalseid tüdruksõpru, garanteerides, et need ei ole spioonid.

Puhtalt inimlikust aspektist jääb tähelepanuta aga IT-sektoris töötamise nähtamatu personaalne hind, kui tööandja seab turvalisuse kulu töövõtja eraelule. Mida väärtuslikumat tööd töövõtja teeb tööandjale, seda rohkem on viimane huvitatud tema eraelu reguleerimisest. Küsige seda Jensen Huangi käest.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".