Kui närvivõrk peab oma vastust 90 protsendi tõenäosusega õigeks, võiks oodata, et sajast sellisest vastusest läheb täppi umbes 90. Tartu Ülikooli informaatik Markus Kängsepp uuris oma väitekirjas, kuidas mudeli enesekindlust tegelikkusega paremini vastavusse viia. Töö aitab näiteks isejuhtivate autode käitumist häälestada.

Kui järgmise tunni vihmatõenäosus on ilmaprognoosi järgi 80 protsenti ja tund möödub kuivalt, siis kas prognoos oli halb? Ühe kuiva tunni põhjal seda veel öelda ei saa. Et hinnangut kontrollida, tuleb vaadata paljusid tunde, milleks ennustati sama suurt vihmatõenäosust. Kui sajal sellisel tunnil sajab umbes 80 korral, on prognoos selle tõenäosuse juures hästi kalibreeritud.

Sama põhimõte kehtib närvivõrgu puhul, mis tunneb pildilt ära esemeid või liiklejaid. Mudel võib enamasti õigesti vastata ja olla ikkagi liiga enesekindel. Kui see on sajas vastuses 90 protsenti kindel, ent õigeid vastuseid koguneb 70, hindab mudel oma võimeid üle. Seda vahet on oluline teada näiteks siis, kui isejuhtiv auto peab mudeli ennustuse põhjal valima oma edasise teekonna.

Kuidas enesekindlust parandada?

Kalibreerimiseks võtavad teadlased hulga näiteid, mille õige vastus on teada. Nad võrdlevad mudeli antud tõenäosusi tegelike tulemustega ning õpivad selle põhjal, kuidas süsteemi tõenäosushinnanguid kohandada. Närvivõrgu enda saab seejuures muutmata jätta.

Üks levinud viis närvivõrgu enesekindlust kohandada, on skaleerida temperatuuri. "Temperatuur" märgib siinkohal arvu, mis määrab, kui selgelt mudeli eelistatud vastus teiste seast esile tõuseb. Kui mudel on liiga enesekindel, tuleb temperatuuri tõsta. Siis muutuvad vastusevariantide tõenäosused üksteisele lähedasemaks. Temperatuuri langetades seevastuerinevused suurenevad. Mõlemal juhul jääb vastuste järjestus samaks.

Kängsepp töötas koos kaasautoritega välja paindlikuma meetodi, millega närvivõrke kalibreerida. Näiteks võib mudel pidada pildil leiduvat kujutist kõige tõenäolisemalt jalgratturiks. Dirichlet' kalibreerimisel sõltub selle hinnangu parandus ka sellest, kui tõenäoliseks pidas mudel mootorratturit, jalakäijat ja teisi vastusevariante. Katsetes, kus mudel liigitas pilte, viis uus meetod mudeli antud tõenäosused tegelike esinemissagedustega paremini kooskõlla kui temperatuuri skaleerimine.

Mida rohkem võimalikke vastuseid, seda keerulisem on mudeli tõenäosushinnanguid korrigeerida. Kui mudel peab eristama sadat liiki objekte, kuid kalibreerimiseks on pilte vähe, võib mõni eksimus korduda puhtjuhuslikult. Kui kalibreerimismeetod peab seda mudeli püsivaks veaks, võib parandus muuta hinnangud uutel piltidel hoopis kehvemaks. Sellisel juhul on tegu ülesobitamisega.

Et seda ohtu vähendada, töötasid teadlased välja regulariseerimisvõtte ODIR. See piirab, kui tugevalt mõjutab ühe klassi tõenäosus teise klassi korrigeerimist. Teadlased rakendasid ODIR-i ka ühe varasema meetodi ehk maatriksi skaleerimisel. Sügavaid närvivõrke hõlmanud katsetes andis maatriksi skaleerimine koos ODIR-iga veidi parema tulemuse kui Dirichlet' kalibreerimine.

Ka kalibreerimisviga tuleb hinnata

Kuidas aga teada, kas parandus aitas? Levinud viis on jagada ennustused rühmadesse. Näiteks koguvad uurijad kokku kõik vastused, mille õigsuses oli mudel 80–90 protsenti kindel, ning võrdlevad keskmist kindlushinnangut õigete vastuste osakaaluga. Nii saab joonistada usaldusdiagrammi. Kalibreerimisvea mõõdik ECE koondab rühmade erinevused ühte arvu.

Rühma keskmine võib aga peita rühma sees toimuvat. Kui mudel on vahemiku ühes otsas liiga enesekindel ja teises liiga ettevaatlik, võivad kõrvalekalded teineteist tasandada. Kängsepa töö toob esile pealtnäha väikese, kuid olulise üksikasja. Mudeli antud tõenäosuse ja õigete vastuste sageduse tegelik seos on teadmata. Et kalibreerimisviga üldse mõõta, peab teadlane kõigepealt andmete põhjal hindama, millise kujuga see seos on.

Seose kirjeldamiseks katsetasid uurijad muutuva kaldega murdjoont. Nii saab näiteks vaadata, millisest hetkest hakkab mudeli enesekindlus kasvama õigete vastuste osakaalust kiiremini. Et mõõtmisviise võrrelda, kasutasid uurijad teiste teadlaste loodud andmestikku, mis sisaldas suurt hulka pärisandmetega sarnaseid näiteid. Nende põhjal hindasid uurijad ennustatud tõenäosuse ja tegeliku sageduse seost palju täpsemalt ning kasutasid tulemust võrdlusalusena.

Selgus, et parim meetod sõltus küsimusest. Kui eesmärk oli parandada kalibreerimata mudeli tõenäosusi, leidis kõige täpsema teisenduse üks murdjoonel põhinev meetod. Saadud murdjoon toimib ka usaldusdiagrammina, mis näitab, millise tõenäosuse juures on mudel liiga enesekindel või liiga ebakindel. Kui aga oli vaja väljendada mudeli kalibreerimisviga ühe arvuna, andis katsetes parima hinnangu tuttav ECE.

Kui tõenäoliselt on ülekäigurada tühi?

Isejuhtivat autot kimbutab ebakindlus mitmel rindel. Kui tajusüsteem teatab, et teel on jalakäija, võib seal tegelikult olla hoopis jalgrattur või tühi tee. Kui teel on tõesti liikleja, peab süsteem hindama nii tema asukohta, kuju kui ka seda, kuhu ta edasi liigub. Teekonda valides loeb seegi, kas mõni liikleja võis jääda üldse märkamata. Ülekäigurajale lähenev auto peab teadma, kui tõenäoliselt on seal keegi ka siis, kui süsteem pole kedagi tuvastanud.

Doktoritöö kolmandas artiklis tuletasid teadlased need hinnangud mudeli ennustustest, mis kujutavad auto ümbrust pealtvaates. Seejärel võrdlesid nad, millise teekonna valib planeerimissüsteem eri hinnangute põhjal.

Juba see, et teadlased kalibreerisid ümbruse kaardi aluseks olevad tõenäosused, andis katses parema teekonna kui algsed hinnangud. Kõige ohutuma tee valis süsteem siis, kui arvestas korraga kaht asja: tuvastatud objektide kalibreeritud asukohahinnanguid ning tõenäosust, et valitud alal jäi mõni objekt märkamata.

Tartu Ülikooli informaatik Markus Kängsepp. Autor/allikas: Tartu Ülikool

Markus Kängsepa doktoritööga "Määramatuse kalibreerimine ja hindamine sügavates närvivõrkudes" saab tutvuda Tartu Ülikooli digikogus. Tööd juhendas Tartu Ülikooli tehisintellekti professor Meelis Kull. Oponendid olid Leuphana ülikooli professor Ulf Brefeld ja Linköpingi ülikooli professor Fredrik Lindsten.