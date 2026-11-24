Kui peaksite värvima maakaarti nii, et ükski kahest naaberriigist ei oleks sama värvi, piisab selleks alati vaid neljast värvist. See matemaatikas kuulus neljavärviteoreem sai tõestuse juba pool sajandit tagasi, kuid keerulise kaardi tegelik värvimine on osutunud arvutitele seni üllatavalt aeganõudvaks. Värske uuring näitab nüüd, et mis tahes tasapinnalise kaardi saab ära värvida nii kiiresti, kui see teoreetiliselt üldse võimalik on.

Tulemuseni jõudis rahvusvaheline arvutiteadlaste ja matemaatikute rühm Jaapani, Taani, Kanada ja Sloveenia ülikoolidest. Nad lõid uue algoritmi, mis suudab tasapinnalisi graafe ehk matemaatilisi kaarte värvida niinimetatud lineaarses ajas. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et kui kaart muutub kaks korda suuremaks, kulub arvutil selle värvimiseks ka vaid kaks korda rohkem aega. Kuna arvuti peab iga piirkonna vähemalt korra üle vaatama, on see lahendus optimaalne ja sellest kiiremat ei ole võimalik luua.

Ajalooliselt on ülesanne pakkunud teadlastele peamurdmist üle 170 aasta. Esmakordselt pakkus nelja värvi reegli välja Francis Guthrie 1852. aastal ning lõpliku tõestuseni jõuti 1976. aastal. 1997. aastal loodi algoritm, mis värvis kaardi ruutajalise kiirusega. See tähendab, et kaardi suurenedes kasvas arvutusaeg hüppeliselt. Sama töörühm suutis alles hiljuti seda aega märgatavalt lühendada, kuid nüüd jõudsid nad lõpliku piirini.

Kuidas see aga võimalik on? Selgub, et edu võti ei peitu seekord mitte niivõrd uues matemaatikas, kuivõrd nutikas andmete korrastamises. Varasemates lahendustes võttis kõige rohkem aega olukord, kus ühe väikese ala värvimiseks tuli ümber värvida pikki, läbi terve kaardi ulatuvaid ahelaid. Uues meetodis jagavad teadlased kaardi esmalt väiksemateks osadeks ja teevad väikeste alade võimalike värvikombinatsioonide kohta valmis eelarvutatud tabelid. See toimib justkui spikrina: arvuti ei pea iga kord kõiki värvivahetusi otsast peale läbi arvutama, vaid saab vastuse tabelist kohe kätte.

Uurijad avaldasid oma töö teadusartiklite võrguvaramus arXiv.

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