Kõrge inimarengu tasemega riikides on inimestel ka kõrgem usaldustase, selgub Eesti psühholoogide värskest teadustööst.

Küll aga ei saa väita, et usaldus on eelduseks kõrgele elatustasemele või vastupidi, rääkis uuringu kaasautor Jüri Allik. "Nad on nagu kaksikud ja ei saagi üksteisest lahus olla," rääkis ta ning lisas, et kaks tegurit võimendavad üksteist.

Eesti paigutub rahvusvahelises võrdluses väga kõrge inimarenguga riikide hulka (indeks 0,890) ning üldine usaldustase püsib 32 protsendi juures. Selle näitajaga edestab Eesti küll Lätit (25 protsenti) ja Leedut (22 protsenti), ent jääb selgelt maha Põhjamaadest. Maailma tipus troonivad Norra 70 protsendi, Rootsi 61 protsendi ja Soome 55 protsendiga.

Nagu J-kujuliselt graafikult näha, on kaheks teadlaste esiletoodud erandiks selles võrdluses Hiina ja Valgevene, mis paiknevad graafiku ennustatud suhtes usalduse poolest märgatavalt kõrgemal.

Alliku sõnul on võimalik, et tegemist ongi lihtsalt anomaaliaga. Hiina puhul võib asi olla peremudelis. "Nad elavad suurtes sugukondades ja perekondades ja kui sa küsid: "Kas sa usaldad teisi inimesi," siis nad lihtsalt ei suhtlegi teiste inimestega," rääkis Allik. Teiseks võimaluseks aga, et Hiina kultuur ongi usalduspõhine.

Valgevene puhul on asi veelgi hägusam. Teadustöös pakuvad autorid välja, et kõrge usalduse põhjuseks võib olla kompenseeriv reaktsioon institutsioonide-vastase madala usaldusele vastu. Valgevenes on aga teemat puudutavaid uuringuid tehtud vähe, seega ei ole seegi Alliku sõnul kindel.

Sarnaselt füüsikast tuttavale termodünaamika esimesele seadusele, on usaldus jääv nähtus, leiavad artikli autorid. Allik selgitas, et alates WVS-i esimesest lainest, mis viidi läbi 1980-ndate esimeses pooles, on inimestel usaldust "olnud" sama suur hulk.

Teadustöö kasutas riikide arengu mõõtmiseks ÜRO inimarengu indeksit ning võtab arvesse hariduses veedetud aega, keskmist eluiga ning sissetulekut. Nende põhjal annab ÜRO igale riigile indeksi väärtuse, kus parim võimalik tulemus on üks. Kõrge elatustasemega riigi puhul on näitaja indeksi järgi 0,8 või kõrgem.

Usalduse mõõtmiseks kasutasid autorid aga WVS-i ehk maailma väärtuste uuringu küsitlustulemusi. Küsitluses uuritakse näiteks personaalset usaldust, mis puudutab pere ja sõpru ehk inimesi, keda sa tunned, üldist usaldust ühiskonnas ning usaldust institutsioonide vastu.

Eesti psühholoogide artikli üheks küsimuseks oligi just see, mida too üldine usaldus tähendab. Alliku sõnul küsitakse selles punktis inimestelt, kas nad laias laastus usaldavad enamust inimestest. Probleem seisnebki tema sõnul "enamus inimeste" defineerimises.

Värske teadustöö järgi mõistavad küsitletud nendena nn tuttavaid võõraid. "Vähemalt nende nägu peab tuttav olema," selgitas grupi olemust Allik. Nii võib selleks olla keegi, keda näed poes või inimene, kes tuleb sinuga sama hommikuse bussiga tööle.

Artikli esimesest autorist psühholoog Anu Realo ja Allik on varemgi uurinud usaldust. Alliku sõnul on nende uuringute algnimetajaks olnud juba tänapäevase majandusteaduse isa Adam Smithi tekstid. Kui me kunagi lugesime kokku, siis tema [raamatus] "Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest" on 56 korda kasutatud sõna usaldus," rääkis Allik.

Artikkel ilmus esmalt teadusajakirjas Social Indicators Research.