Ühiskond asendas gladiaatorite jõhkruse esmalt jalgpallireeglite ja seejärel intellektuaalsete mängudega. Nüüdseks on kolinud võistluskirg tehisarulaboritesse, mille vaheline võidujooks võib ohustada ka pealtvaatajaid, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Film "Gladiaator" äratas nii mõneski meeles sajandivahetuse paiku ammused ja ajalootunnis tärganud meelepildid rahvamasside ees peetud gladiaatorivõitlustest. Tänapäeval rahuldab masside vägivallaekstaasi jalgpall. Sotsioloog Norbert Elias nimetas seda sajandite vältel toimunud muutust tsiviliseerumisprotsessiks. Võistlus ei kadunud. Ühiskonnas langes aga füüsilise jõhkruse taluvuslävi ja inimeses veel elavad agressiivsed impulsid suunati reeglitega kantseldatud sümboolsesse võistlusesse. Üha harvem pidi keegi meelelahutuseks surema.

Inglismaal mängiti sajandeid mitmesuguseid jalgpallilaadseid mänge, milles olid füüsiline jõud ja kohatine jõhkrus tavapärased. Jalgpallist hakati vägivalda süstemaatilisemalt välja juurima 19. sajandil. Protsessist kujunesid jalgpall ja ragbi ja 1863. aastal kehtestati meilegi tuntud jalgpalli reeglid. Võeti kasutusele kohtunikud, seati sisse karistused ja toore füüsilise üleoleku demonstratsioon hakkas tasapisi asenduma taktikalise osavuse ja meeskonnatööga.

Valgustusajal kasvanud keskklassis oli samas levinud intellektuaalsete lauamängude kultuur. Istuvate intellekti-gladiaatorite etendust peeti jalgpallist tsiviliseeritumaks. Kehalistes mängudes nähti seevastu endiselt liiga palju seoseid loomaliku agressiivsusega. Paljusid häiris, et spordiga ei edendatud heaolu, vaid püüti vastaseid peaaegu sõjaliselt võita.

Inglise kirjanik George Orwell kirjutas kuulsaks saanud essees "Spordivaim", et rahvusvahelised spordivõistlused viivad nn vihkamisorgiateni, kus sõpruse edendamise asemel tegeletakse rahvusliku prestiiži võitmisega. Fännid tajuvad kaotusi kui alandavat lööki oma riigile. Temalt pärineb ka ütlus, et spordivõistlus on "sõda, miinus tulistamine".

Tsiviliseerumisprotsess ei kõrvaldanud võistluskirge, vaid muutis vahendeid. Rusikate asemel eelistati kehalist osavust, seejärel nuppe, klaviatuure ja lõpuks abstraktsemaid, taktikalisi ning matemaatilisi argumente. Võidu ja kaotuse tähendused jäid alles.

Kapitalism muutis spordi ettevõtlusvormiks. Arenes uus "lauamäng". Täna mängib ülemaailmselt videomänge ligikaudu 3,7 miljardit inimest. Jalgpalli mängib aktiivselt umbes 250–265 miljonit inimest. Kuigi jalgpallil on maailmas endiselt suurem vaatajaskond, ligikaudu viis miljardit fänni. Aga kui kauaks?

Ülemaailmne videomängutööstus teenib ligikaudu 3–4 korda rohkem otsest aastatulu kui professionaalne jalgpall. Lõppeval aastal hinnatakse videomängutööstuse käibeks umbes 214 miljardit dollarit. Jalgpalli vastav näitaja jääb 55–65 miljardi dollari vahemikku.

Igapäevase ajakulu põhjal eelistab praegune 18–24-aastaste nn Z-põlvkond videomänge jalgpallile. Nad ei ole jalgpallist täielikult eemaldunud, aga suureneb passiivne tarbimine. Pikkade, 90-minutiliste otseülekannete asemel vaadatakse tipphetkede lühiülevaateid. Videomängude seltsis veedab keskmine Z-põlvkonna liige võrdlusena nädalas üle üheksa tunni. Arvatavalt kujundab see harjumust jätkata erutava meelelahutuse tarbimist ekraani vahendusel.

Viimasega seoses väärib tähelepanu ekraanidel avanev etendus, milles otsustatakse kaasaegse tsivilisatsiooni järgmise vaatuse meeleolu. Selle sisu võib olla raske mõista. Ent tulemus tabab kõiki modernse maailma liikmeid, sõltumata nende arusaamise tasemest.

Sissejuhatuseks meenutagem septembris teoreetilist füüsikat ja matemaatikat tabanud šokki, kui OpenAI teatas, et nende tehisintellektisüsteem lahendas Navier'–Stokesi võrranditega seotud ja seni inimkonnale lahendamatuna seisnud probleemi. Järgnenud kuul avaldasid TI-ettevõtted mitmesaja seni vastuseta seisnud matemaatikaprobleemide lahenduskäikude hulgas nagu muuseas tõestus kvaasi-Riemanni hüpoteesile.

Matemaatikud pidasid seda tehisintellekti saavutatud arvuteooria tippsaavutuseks. Tunnustatud matemaatik Terence Tao hindas senist kiiret arengut, kuid pakkus, et terviklik Riemanni hüpotees on sedavõrd kõva pähkel, et see leiab võib-olla lahenduse aastal 2050.

Ülesanne lahendati, eelmisel nädalal, 20. novembril 2026. Seepeale siirdusid ärevad pilgud arvutiteaduse suurima küsimuse peale. Kas P=NP? Arvutiteaduse üks suurimaid lahendamata küsimusi on, kas ülesandeid, mille vastuse õigsust saab kiiresti kontrollida, on võimalik ka sama tõhusalt lahendada? Seda tuntakse küsimusena, kas P võrdub NP-ga. Kui selguks, et see nii on, ulatub potentsiaalselt kriitiline mõju globaalse arvutiside ja digitaalse taristu turvalisuseni. Halvimal juhul kaob üleöö digitaalne privaatsus ja turvalisus.

Kindlasti tegelevad sama probleemi kallal paljud spetsialistid ja vähemalt mõlemad maailma juhtivad tehisintellekti laborid. Nende kõrval on nüüd võimalus reaalajas kaasa elada TI-agentide koordineeritud katsele see ülesanne enne teisi ära lahendada.

Mõlemal juhul on vastus intellektuaalne triumf. Ent teisel juhul käib kaasas küll teadmata tõenäosusega, aga väga suur tööõnnetus. Olukord meenutab gladiaatorite etendust. Uue tahuna võivad seekord viga saada ka pealtvaatajad.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".