Raske depressioon ja posttraumaatiline stressihäire jätavad ajju täiesti erineva geenijälje. USA teadlased leidsid enam kui 300 inimese ajukoest, et depressioon mõjutab kolme ajupiirkonda ühtlaselt, traumastress aga piirkonniti erinevalt.

Kuigi raske depressioon ja posttraumaatiline stressihäire võivad väliselt paista üsna sarnased ning tekitada samalaadseid vaevusi, toimub inimese ajus nende kahe häire korral midagi hoopis erinevat.

Värske uuring näitab, et need kaks vaimse tervise muret jätavad aju rakkudesse ja geenide töösse selgelt eristuva molekulaarse jälje, kusjuures traumast tingitud muutused võivad meestel ja naistel olla isesugused.

Järelduseni jõudsid Ameerika Ühendriikide teadlased eesotsas Texase Ülikooli ja Harvardi meditsiinikooli uurijatega. Nad analüüsisid enam kui 300 lahkunud inimese ajukudet. Valimisse kuulus 101 posttraumaatilise stressihäirega ja 101 raske depressiooniga inimest ning 100 vaimse tervise häireteta inimest.

Teadlased uurisid kolme emotsioonide ja mälu jaoks olulist ajupiirkonda: mandeltuuma, hipokampust ja otsmikusagara eesosa. Täpsemalt vaatasid nad DNA metülatsiooni – need on pärilikkusaine külge kinnituvad keemilised märgised, mis toimivad geenide sisse- ja väljalülititena.

Analüüs tõi esile selge mustri. Depressiooniga inimeste ajus olid geenide tööd mõjutavad muutused kõigis kolmes uuritud piirkonnas omavahel hästi kooskõlas. Posttraumaatilise stressihäire puhul sellist ühtsust aga polnud – muutused olid ajupiirkonniti väga erinevad ja kõige selgemalt koondunud hoopis otsmikusagara eesossa.

Lisaks ilmnes, et posttraumaatilise stressihäirega inimeste mandeltuumas oli tavapärasest vähem oligodendrotsüüte. Need on aju tugirakud, mis aitavad hoida närvikiudude kaitsekihti ja tagavad signaalide kiire liikumise. Tähelepanuväärsel kombel seostus nende rakkude vähesus eeskätt täiskasvanueas kogetud traumadega, samas kui lapsepõlvetraumade puhul sama muutust ei täheldatud.

Tulemused osutasid ka soolistele erinevustele. Teadlased leidsid ühe kindla geenimustri, mis esines selgelt just posttraumaatilise stressihäirega naistel ja oli seda tugevam, mida rohkem traumasid oli inimene elu jooksul kogenud. Selle nähtuse taga on muutused põletikuvastusega seotud geenide töös, mis olid naistel aktiivsemas olekus, samal ajal kui rakkude energiatootmisega seotud geenide töö oli pidurdatud.

Uurijate sõnul ei selgita need leiud veel kõiki haiguste tekkepõhjuseid, kuid aitavad paremini mõista, kuidas rängad elusündmused aju bioloogiat muudavad. Tulevikus võib see teadmine aidata luua täpsemaid ja paremini sihitud ravimeetodeid.

Tulemused on avaldatud ajakirjas Cell Reports.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.