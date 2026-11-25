Professionaalne ajakirjandus jõuab iganädalaselt enam kui 80 protsendi Eesti elanikeni. Samas leidub hulk inimesi, kelle side sellega on nõrk või kes ei usalda uudiste allikaid, kirjutab kultuuriministeeriumi meedianõunik ja Tallinna Ülikooli meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar.

2026. aasta meediauuring näitab Eesti inforuumi pingestatust. Professionaalne ajakirjandus jõuab suure enamiku Eesti elanikeni ning Eesti Rahvusringhäälingul (ERR) on selles keskne roll. Samal ajal erinevad inimeste hinnangud meedia usaldusväärsusele märkimisväärselt sõltuvalt kodusest keelest ja poliitilistest eelistustest. Kõige teravamalt ilmnevad erimeelsused eesti- ja venekeelse elanikkonna hinnangutes Ukraina sõja kajastamisele.

Uuringust joonistub välja Eesti meediapoliitika keskne väljakutse: kuidas säilitada tugev ja mitmekesine professionaalne ajakirjandus ning jõuda ka nende inimesteni, kes on ühisest infoväljast eemaldunud?

Professionaalne ajakirjandus jõuab suure osani Eesti elanikkonnast

Eesti meediaruumi kohta kõlavad sageli kaks vastandlikku väidet. Ühelt poolt öeldakse, et traditsioonilised uudiste väljaanded kaotavad sotsiaalmeediale järjest enam publikut. Teisalt tõstatatakse küsimus, kas Eesti väikesel turul on ruumi mitmele tugevale ajakirjandusorganisatsioonile. Mõlemat arutelu aitab täpsustada 2026. aasta meediauuring, mille kultuuriministeeriumi tellimusel viis läbi Turu-uuringute AS.

Uuringu järgi jälgib vähemalt kord nädalas uudiseid mõne ERR-i kanali kaudu 71,8 protsenti vähemalt 15-aastastest Eesti elanikest. Delfi eestikeelse või venekeelse väljaande kaudu teeb seda 55,9 protsenti ning Postimehe vastavate väljaannete kaudu 43,9 protsenti. Sotsiaalmeediast saab uudiseid vähemalt kord nädalas 62,4 protsenti vastanutest. Venemaa infokanaleid jälgib samasuguse sagedusega 8,4 protsenti.

Vähemalt üht kolmest Eesti suuremast meediamajast – ERR-i, Delfit või Postimeest – jälgib uudiste saamiseks vähemalt kord nädalas 82,3 protsenti elanikkonnast ehk ligikaudu 952 000 inimest. Postimehe nädalastest uudiste jälgijatest kasutab 83,9 protsenti vähemalt kord nädalas ka ERR-i kanaleid. Delfi auditooriumi puhul on vastav osakaal 83,3 protsenti.

Ühtegi neist kolmest ei jälgi vähemalt kord nädalas 17,7 protsenti ehk umbes 204 000 inimest. Ligikaudu pooled neist jälgivad uudiseid teistest meediakanalitest, kuid oluline osa on meediast distantseerunud.

Ühe auditooriumi asemel neli erinevat hoiakute rühma

Meediakanalite jälgimise üldnäitajad annavad küll ülevaate Eesti infovälja ulatusest, kuid ei ava olulisi erinevusi inimeste meediaharjumustes ja hoiakutes. Neid aitab kirjeldada klasteranalüüs, mille abil on saab rühmitada sarnaste käitumismustrite ja hoiakutega inimgruppe.

Analüüsi tulemusel eristus neli meediakasutajate klastrit. Suurima rühma, 51,6 protsenti elanikkonnast, moodustavad professionaalse Eesti meedia usaldajad. Sellesse rühma kuulujad hindavad kõrgelt ERR-i usaldusväärsust, peavad professionaalset ajakirjandust demokraatia jaoks oluliseks ja ei usalda Venemaa meediat. Selles rühmas on ligikaudu 84 protsenti eesti kodukeelega inimesi.

Teise klastri moodustavad meediaga suhteliselt vähe kokku puutuvad ja hinnangutes ebakindlad inimesed (21 protsenti). Nende puhul ei ole tingimata määrav negatiivne suhtumine ajakirjandusse. Seda rühma iseloomustab ka sagedane soovimatus anda meediakanalitele kindlat hinnangut. Veidi üle poole rühmast on vene kodukeelega.

Kolmandasse klastrisse kuuluvad hajusa meediakasutuse ja mõõduka usaldusega inimesed (20,4 protsenti). Nende meediarepertuaar on mitmekesine ning nad jälgivad esimesest rühmast enam ka Venemaa meediat ja alternatiivseid infokanaleid. ERR-i ja erameedia usaldus on mõõdukas. Ka selles rühmas on vene kodukeelega inimesi ligikaudu pool.

Väikseim, kuid ühiskondlikult oluline klaster on meediast distantseerunud skeptikud (7,0 protsenti). Nende usaldus ERR-i ja Eesti erameedia vastu on väga madal ning nad kahtlevad professionaalse ajakirjanduse panuses demokraatiasse. Ligikaudu kolmveerand rühmast on vene kodukeelega. See ei tähenda siiski, et vene kodukeelega elanikkond tervikuna kuuluks skeptikute hulka: neid leidub kõigis neljas rühmas.

Neli klastrit näitavad, et Eesti meediaruumi ei saa kirjeldada ühe keskmise meediakasutaja kaudu. Kuidas seda olukorda hinnata? Kas klaas on pool täis või pool tühi? Andmed näitavad, et mõlemat. Pool Eesti elanikkonnast on jälgivad aktiivselt ning usaldavad professionaalset Eesti meediat, kuid teine pool auditooriumist on kahtlev(am), väheses kokkupuutes Eesti infoväljaga ning seega ka vähem kursis Eestis reaalselt toimuvaga.

Usalduslõhe ilmneb kõige selgemalt Ukraina sõja kajastamisel

Kogu elanikkonna keskmise järgi on ERR kõige usaldusväärsem Eesti meediamaja: teda peab usaldusväärseks 77 protsenti vastanutest. Postimehe vastav näitaja on 59 protsenti ja Delfil 57 protsenti. Kuid need üldnäitajad varjavad suuri erinevusi eesti- ja venekeelsete elanike vahel.

Eesti kodukeelega vastajatest usaldab ERR-i 89 protsenti, vene kodukeelega vastajatest 53 protsenti. Postimeest usaldab vastavalt 70 ja 38 protsenti ning Delfit 66 ja 39 protsenti. Vahe on märkimisväärne, kuid sama oluline on märkida, et vene kodukeelega vastajate usaldus ei koondu automaatselt Venemaa meediakanalitele: neid peab üldiselt usaldusväärseks 22 protsenti vene kodukeelega vastajatest, samal ajal kui 40 protsenti Venemaa meediat ei usalda.

Veelgi drastilisemalt joonistub hinnangute erinevus välja küsimusele "Kuivõrd usaldusväärsed on Teie arvates järgmised meediakanalid Vene-Ukraina sõja teemade edastamisel?".

Kui eesti kodukeelega vastanutes on usaldus Eesti meediakanalite vastu ka selles küsimuses tugev, siis vene kodukeelega vastanute usaldus kõigi meediakanalite vastu (nii Eesti, Lääne kui ka Venemaa) tunduvalt madalam. Suur osa vene kodukeelega inimestest ei usalda Ukraina sõja kajastamisel mitte ühtegi meediakanalit.

Kas poliitiline kallutatus on meedias või selle tajumises?

Usaldus meedia vastu on seotud ka vastaja poliitilise eelistusega. Uuringus paluti hinnata, kuidas ERR, Postimees ja Delfi kajastavad Eestis registreeritud erakondade tegevust. Tulemused ei mõõda otseselt ajakirjanduse tegelikku erapoolikust, vaid seda, kuidas inimesed erakondade kajastust tajuvad.

Vastuste analüüs näitab vastastikkust asümmeetriat: nii koalitsiooni kui ka opositsiooni toetajad pigem hindavad oma poliitilise vastaspoole kajastust positiivsemaks kui enda toetatava leeri kajastust. Näiteks pidasid koalitsiooni toetajad Postimehe kajastust opositsiooni suhtes selgelt positiivsemaks kui koalitsiooni suhtes. Opositsiooni toetajate seas ilmnes sama vastupidises suunas nii ERR-i kui ka Delfi puhul.

ERR-i eristab sellest võrdlusest suurem neutraalseks peetud kajastuse osakaal. Koalitsiooni toetajatest pidas ERR-i koalitsioonikajastust neutraalseks 47,4 protsenti, Postimehe oma 25,9 protsenti ja Delfi oma 32,1 protsenti. Opositsiooni toetajate seas peeti ERR-i koalitsioonikajastust neutraalseks 31,6 protsenti, Postimehe ja Delfi puhul mõlemal juhul 22,2 protsenti. Ka opositsiooni kajastamise puhul oli ERRi neutraalseks hinnanute osakaal võrdluses suurem.

Vastajate hinnangul on ERR erakondade tegevuste kajastamisel kõige tasakaalustatum.

Samas ei tähenda kõrge hinnang tasakaalustatusele, et ERR-i tegevus oleks kriitikavaba või et kõik ühiskonnarühmad peaksid selle kajastust võrdselt usaldusväärseks. Keeleliste ja poliitiliste erinevuste olemasolu näitab, kui keeruline on saavutada ühiskonnas laialdaselt jagatud arusaama ajakirjanduse erapooletusest.

Poliitiliste hoiakute mõju kinnitavad ka erakondade toetajate erinevused meediakanalite üldise usaldamise puhul. Mõne erakonna toetajaskonnas on usaldamatus Eesti professionaalse ajakirjanduse vastu suurem ning sotsiaalmeediat hinnatakse teiste rühmadega võrreldes usaldusväärsemaks. Väiksemate erakondade toetajate protsente tuleb siiski tõlgendada ettevaatlikult: neis alarühmades on vastajaid vähe ning üksikute hinnangute mõju tulemusele on suur.

Analüüsides meediakanalite üldisele usaldusväärsusele antud hinnanguid vastajate erakondliku eelistuse alusel joonistub välja järgmine pilt.

On oluline märkida, et meediakanali mittekasutamine ei välista selle poliitilise kallutatuse hindamist. Uuringus andsid hinnanguid ka inimesed, kes vastavat kanalit vähemalt kord nädalas ei jälgi. Nende arvamusi võisid kujundada varasemad kogemused, teiste inimeste hinnangud või meediamajade avalik kuvand. Seepärast ei ole küsimus ainult selles, mida ajakirjandus avaldab, vaid ka selles, milline ettekujutus ajakirjandusest ühiskonnas kujuneb.

Auditooriumi hinnangud ERRi tegevusele

Kuigi rahvusvahelised teadusuuringud1;2 kinnitavad avalik-õigusliku meedia olulist rolli demokraatliku ühiskonna arengu toetamisel, siis on igati õigustatud küsimus, kas see kehtib ka Eesti Rahvusringhäälingu kohta?

Suur uudiste jälgimine ja kõrge usaldus ei anna veel täielikku vastust küsimusele, kas avalik-õiguslik meedia täidab talle seatud ühiskondlikke ootusi. Selleks tuleb vaadata ka hinnanguid ERR-i tegevuse sisule, kvaliteedile ja olulisusele.

ERR-i peab kogu Eesti ühiskonnale väga või pigem oluliseks 80,0 protsenti vastajatest. Eestikeelse erameedia puhul on vastav näitaja 71,4 protsenti ja venekeelse erameedia puhul 44,4 protsenti. Viimast erinevust ei saa tõlgendada üksnes meedia kvaliteedi hinnanguna: väljaande keeleline suunitlus mõjutab paratamatult seda, kui oluliseks peab seda kogu elanikkond.

ERR-i tegevuses hinnati eriti kõrgelt Eesti kultuurielu saavutuste vahendamist (72,2 protsenti), erinevate elualade esindajatele sõna andmist (62,3 protsenti) ja Eesti eri piirkondades toimuva kajastamist (61,7 protsenti). Uuringus osalejad hindasid positiivelt ka ERR-i ühiskondlikku rolli demokraatia arengu toetamisel (59,5 protsenti) ning ühiskonnas toimuva kriitilisel mõtestamise (51,8 protsenti). Oluliste ühiskondlike teemade kajastamisel pälvisid kõrgemad hinnangud põhjalikkus (62,9 protsenti), asjatundlikkus (60,1 protsenti) ja vaadete mitmekesisus (55,7 protsenti).

Keelerühmade erinevusi tuleb arvestada ka hinnangutes sellele, kuivõrd ERR-i kanalid aitavad Eesti ühiskonda mõista. Eesti kodukeelega inimestest peab ERR-i eestikeelsetes kanalites esitatud teavet selles mõttes kasulikuks 87,4 protsenti, vene kodukeelega vastajatest 38,3 protsenti. Samal ajal peab 46,6 protsenti vene kodukeelega vastajatest kasulikuks ERR-i venekeelsete kanalite teavet. Nii ilmneb, et avalik-õigusliku meedia võime luua ühist inforuumi sõltub ka sellest, kas pakutav sisu on eri elanike rühmadele keeleliselt ja sisuliselt kättesaadav ning tähenduslik.

Mida see kõik Eesti meediapoliitikale tähendab?

Arutelud kultuuri rahastamisest ja rollist Eesti haakuvad Nico Carpentier'i ja Jeffrey Wimmeri kirjeldatud mitmete pingetega meedia ja demokraatia toimimise väljal3 Ühel pingeteljel paiknevad vastandlikud huvid meedia (ka laiemalt kultuuri) regulatsioonis.

Eesti meediaruumis väljendub see pinge eelkõige, aga mitte ainult, erameedia ärihuvide ning Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse ulatuse vahelise tasakaalupunkti leidmisel. Teadusuuringud näitavad4;5, et vabal meedial laiemalt ja avalik-õiguslikul meedial kitsamalt, on oluline roll demokraatlik ühiskonna toimimisel. Väited nagu kahjustaks avalik-õiguslik meedia erameedia toimimist pole teadusuuringutes kinnitust leidnud6.

Avalik-õiguslik meedia tegevuse eesmärgiks on teenida avalikku huvi, seal hulgas elanikkonna informeerimine – ühise infovälja (public sphere) – arutelu ning ideede vahetuse platvormi loomine. Avaliku huvi teenimine on Eesti Rahvusringhäälingu seaduses defineeritud läbi ERR-i tegevuse eesmärkide ja ülesannete. Kas kaks kümnendit tagasi seadusandja poolt sätestatu vastab veel ka täna ühiskonna vajadustele?

Sellele küsimusele vastuse leidmiseks on viimase nelja aasta jooksul viidud läbi mitmeid kohtumisi erinevate huvigruppide esindajate ja ekspertidega. Saadud tagasisidest joonistus välja kaks väga selget soovi – suurendada versus vähendada.

Väga erinevad sidusrühmad, kogukonnad, aga ka institutsioonid ootavad ERR-i rolli (sh loodava ja vahendatava sisu mahtude) suurendamist. Nad soovivad rohkem lugusid Eesti ja maailma eri paigust – rohkem korrespondente, rohkem püsivat kohalolu (ka kohalikes omavalitsustes); rohkem tellimusi kodumaiste telesarjade ja filmide tootmiseks (sõltumatud tootmisfirmad), rohkem erinevate sündmuste (pidupäevad, parimate autasustamine jms) kajastamisi, rohkem erinevat sporti (spordihuvilised ja alaliidud), senisest rohkem teatrietenduste ja kontsertülekandeid ning salvestusi, rohkem lastesaateid, suuremat tähelepanu lastele ja noortele, rohkem saateid kitsamatele huvigruppidele, suuremat Eesti autorite (heliloojad, kirjanikud jt) teoste kasutamist ja originaalteoste tellimist, rohkem eri kultuurivaldkondade (kunsti, kirjanduse, disaini, arhitektuuri, moe, sub-kultuuride jne jne) tegemiste kajastamist ja neid käsitlevaid süvaanalüüse, rohkem kvaliteetset meelelahutust, rohkem arutelusid meie elu probleemide üle, paremat ligipääsetavust meediasisule, sh rohkem kirjeldustõlkega saateid vaegnägijatele, parema kvaliteediga subtiitreid vaegkuuljatele, viipekeele lisamist päevakajalistele ja lastesaadetele, rohkem saateid erinevates murretes ja keeltes, rohkem julgust ja eksperimenteerimist, rohkem innovatsiooni, senisest enam uute tehnoloogiate-platvormide katsetamist, uute äppide loomist ja rakendamist, arhiivide suuremat avamist üldsusele (ja kui seda teha, siis piisava tasu maksmist teoste autoritele), rohkem haridust toetavat meediasisu kogu elukestva õppe kaarel, rohkem teaduse populariseerimist...

Loetelu ei ole kaugeltki lõplik. Küsimusele – kas kehtiv ERR-i seadus keelab nende soovide täitmist? – on vastus eitav. Kõik need ootused vastavad ERR-ile seadusega pandud eesmärkidele ja ülesannetele. Pigem võib öelda, et seadus lausa kohustab. Soovide täitmise piiri määravad toimetuslikud valikud, millele omakorda seavad piirid eelkõige rahalised võimalused. Väga paljutki ERR oma igapäevategevuses teatud ulatuses ka teeb ning nagu uuringu tulemused näitasid on auditoorium tehtuga üsna rahul.

ERR-i "suurendamisele" vastandub erameedia esindajate kindel nõudmine ERR-i tegevust oluliselt piirata. Eelkõige lõpetada ERR-i tekstilise originaalsisu pakkumine veebis – seal võiks olla ainult uudised ning raadios ja teles olnu peegeldus – ning mitte tegeleda meelelahutusega. Põhjenduseks oletus, et ERR-i tegevus nõrgestab erameedia majandustulemusi ning seeläbi kogu Eesti infovälja.

Samuti esitati soov sõnastada ERR-i ülesanded senisest detailsemalt. Selle küsimuse selgituseks toon skaala kaks äärmust – ühes äärmuses on avalik ülesannete sätestatud väga laialt – avalik-õiguslik meedia peab informeerima, harima ja meelt lahutama ning selle seisukoha vastand on rangelt pikaks perioodiks kirja pandud täpsed ülesanded (näites peab teisipäeviti eetrisse andma lastesaateid). Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute regulatsioonides on domineeriv Eesti seadusega sarnane üldistusaste.

Mõlema leeri ootuste realiseerumine sõltub seadusandjast.

Eesti inforuumi suurim probleem ei ole professionaalse ajakirjanduse jälgijate puudumine. Vähemalt kolmest ühe suurima Eesti meediamaja uudisvoog jõuab igal nädalal enam kui nelja viiendikuni elanikkonnast. Tõsisem väljakutse seisneb selles, kuidas jõuda inimesteni, kes küll puutuvad uudistega kokku, kuid ei usalda nende allikaid, ning kuidas kaasata neid, kelle side professionaalse ajakirjandusega on nõrk.

Selle ülesande lahendamiseks on vaja eri keeltes ja eri keskkondades kättesaadavat kvaliteetset ajakirjandust, mis suudab kõnetada ka neid ühiskonna eri rühmi. Ka seda osa ühiskonnast, kes tunneb ennast kõrvale jäetuna, kelle hääl aruteludes ei kosta. Just selle lõhe vähendamine peaks olema järgnevate aastate meediapoliitika ja ajakirjanduse üks keskseid ülesandeid.

Artikkel põhineb Kultuuriministeeriumi tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtud "Meediauuringul 2026". Küsitlus toimus 21. septembrist 2. oktoobrini 2026. Vastajaid oli 1010, neist 882 osales veebiküsitluses ja 128 telefoniintervjuus. Uuring hõlmas Eesti elanikke vanuses 15+.

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