Aju talletab haiguskogemuse mällu ja suudab haigustunnused hiljem ka ilma haigustekitajata uuesti käivitada. Teadlased kahtlustavad, et selliste mälujälgede liigne aktiivsus soodustab kroonilisi põletikulisi haigusi.

Viiruslik külmetus ja bakteriaalne nakkus muudavad enesetunde kehvaks, kuid iga nakkus tekitab isesuguse sümptomite kombinatsiooni. Neuroteadlased avastasid nüüd, et neid reaktsioone kujundab keskselt aju: see tunneb ära organismi tunginud haigustekitaja tüübi, kasutab varasemate haiguskogemuste mälestusi ja käivitab immuunkaitse isegi siis, kui inimene kõigest näeb haiget inimest.

Teadlased esitlesid paljusid neist seni avaldamata tulemustest Washingtonis neuroteaduste ühingu aastakoosolekul. Tulemused seavad kahtluse alla senise arusaama haigeolekust. Pikka aega pidasid neuroteadlased aju reaktsiooni nakkusele üldiseks põletikureaktsiooniks, mis ei sõltu konkreetsest ohust. Uued uuringud näitavad aga, et aju kohandab reaktsiooni haigustekitaja järgi.

Ohu äratundmine

Nii bakteriaalne nakkus kui ka viiruse põhjustatud külmetus tekitavad palavikku ja kurnatust, kuid harva täpselt samasugust sümptomite kombinatsiooni. Näiteks pärsib bakteriaalne nakkus söögiisu tavaliselt palju tugevamalt kui külmetushaigus. See pani teadlased uurima, kuidas aju eri haigustekitajatel vahet teeb.

Töörühm võrdles kaht rühma hiiri: ühtedele süstisid teadlased bakteriaalset toksiini, teistele manustasid viirusnakkust jäljendavat ühendit. Selleks, et selgitada, kuidas aju haigustekitajaid eristab, uuris töörühm üksikuid rakke ajuvatsakeste ümber paiknevates spetsiaalsetes struktuurides, mille veresooned on tavapärasest läbilaskvamad.

Kui organismi tungib nakkus, lülitavad nende struktuuride rakud sisse kindlad immuungeenid ja vabastavad eri keemilisi signaale. Signaalid levivad lähedalasuvate närvirakkudeni ning tekitavad iga haigustekitaja puhul isesuguse aktiivsusmustri. Nii kohandab aju haigussümptomeid täpselt selle ohu järgi, millega organism silmitsi seisab.

Teadlaste sõnul ei ole need struktuurid ilmselt pelgalt kanalid, mille kaudu põletikusignaalid verest takistamatult ajju pääsevad, vaid need võivad signaale ka ise tõlgendada.

Mõnikord ei oota aju isegi haigustekitaja organismi jõudmist, vaid mobiliseerib immuunsüsteemi juba ette. Teadlased uurisid, kuidas aju tajub keha ümbritsevat lähiruumi – piirkonda, mis ulatub ligikaudu käeulatusse.

Töörühm pani katsealused virtuaalreaalsusse ja avastas, et aju ohte jälgivad piirkonnad aktiveerusid, kui inimestele lähenesid viirus- või bakteriaalse nakkuse nahakahjustustega avatarid. See juhtus isegi siis, kui virtuaalsed tegelased jäid käeulatusest kaugemale.

Juba 15 minutit virtuaalkeskkonnas suurendas katsealuste veres märkimisväärselt esimese kaitseliini immuunrakkude ehk valvurrakkude hulka. Muutus sarnanes gripivaktsiini tekitatud reaktsiooniga. Terve välimusega avatarid sellist reaktsiooni esile ei kutsunud.

Katsed näitasid, et immuunsüsteem tugineb aju ennustusvõimele ja reageerib juba enne haigustekitajate organismi jõudmist.

Haiguse mäletamine

Pärast nakkuse möödumist talletab aju haiguskogemuse mällu. Immuunsüsteem reageerib tavaliselt alles mikroorganismi kohalolul. Aju suudab aga siduda kindla koha või vihje varasema haiguskogemusega. Hiljem kasutab aju seda mälestust, et valmistada keha korduvaks ohuks ette.

Protsessi uurimiseks õpetasid Ryan ja tema kolleegid hiiri seostama kindlat aedikut bakteriaalse haiguse sümptomitega. Teadlased manustasid loomadele bakteriaalset toksiini, mis tekitab nakkusega sarnase reaktsiooni. Seejärel märgistasid nad geneetiliste meetoditega hipokampuses – kohti ja sündmusi talletavas ajupiirkonnas – närvirakud, mis selle kogemuse ajal aktiveerusid.

Need haiguskogemuse mälujälge hoidvad närvirakud varustasid teadlased valgustundliku valguga. Nädal hiljem aktiveeris töörühm need närvirakud optogeneetikaga. Kuigi hiired ei olnud enam haiged, ilmnesid neil taas haigustunnused: ainevahetus aeglustus ja maksas tõusis põletikugeenide aktiivsus.

Mälestus aitas loomadel ka uueks nakkuseks valmistuda. Kui teadlased viisid hiired enne teist toksiiniannust samasse aedikusse tagasi, kaotasid loomad vähem kehakaalu ja nende ainevahetus häirus vähem kui hiirtel, kes said sama annuse teistsuguses keskkonnas.

Teadlaste sõnul ei arenenud mälu algselt niivõrd selleks, et aidata loomadel ümbritsevas maailmas orienteeruda, vaid hoopis organismi sisemiste ressursside haldamiseks. Immuunsüsteem reageerib alles otsese kokkupuute korral, kuid aju suudab tulevasi ohte ette näha.

Sellel ennustusvõimel võib aga olla hind. Teadlased kahtlustavad, et haiguse mälujälgede liigne taasaktiveerumine võib soodustada kroonilisi põletikulisi haigusi. Seda võib võrrelda immuunsüsteemi mälujälgede omamoodi traumajärgse stressihäirega.

Töörühm soovib uurida, kas nende mälujälgede mahasurumine vähendaks kahjulikku põletikku ning kas see häiriks samal ajal organismi kasulikku reaktsiooni uutele nakkustele.