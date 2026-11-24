Muusikat kuulatakse nii vastu tahtmist, juhuslikult, suunatult kui ka omast valikust. Teadlikumad inimesed oskavad muusikat ka eesmärgipäraselt rakendada ja nii mõjutab muusika – teadvustatult või mitte – pea kõigi igapäevaelu, kirjutab muusikapsühholoogia uurija ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse lektor Veeda Kala.

Muusimine ehk igasugune muusikaline või muusikaga kaasuv tegevus – kuulmine, kuulamine, mängimine, jne – mõjutab meid läbi füsioloogia ja psühholoogia. Füsioloogilised mõjud on näiteks kesknärvisüsteemi sünkroniseerumine muusikaga ja lihaste pinge muutus kõrva sees vastavalt helivaljusele. Psühholoogilised mõjud on näiteks seonduvad mõtted ja tunded. Nendest mõjudest võib olla teadlik erineval määral.

Muusika mõju võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Kõik sõltub sellest, millised täpselt muusika tekitatud muutused on, kuivõrd toetavad need heaolu ja eesmärke ning mis on nende tagajärg. Näiteks, kuulatava muusika seosed kindla inimese või sündmusega võivad olla meeldivad või ebameeldivad olenevalt sellest, milline oli seos, inimene või sündmus ise.

Kui ajulained muusikaga sünkroniseeruvad ja selle tulemusel tõusevad esile alfarütmid, mis iseloomustavad suletud silmadega ärkvelolekut, sõltub inimese vaade sellele sellest, kas ta tahtis sellises seisundis olla või mitte. Paljudele tuttav näide on naaberkorterist kostuv muusika. Kui muusika on meile meelepärane ja kõlab sobival ajal, ei lase me end sellest eriti häirida. Kui aga potentsiaalselt ebameeldiv muusika kostub une ajal, teeb see pigem tusaseks ja tekitab kehas ebamugavustunnet.

Lisaks, inimesed on nii füsioloogiliselt kui ka psühholoogiliselt ühtaegu omavahel sarnased ja erinevad. Seetõttu mõjubki muusika ühelt poolt pigem universaalselt ja teisalt jällegi väga individuaalselt. Kes on nendest mõjudest nii üldiselt või ka iseenda puhul rohkem teadlikumad, ei märka mitte ainult helisid ja nende mõju, vaid oskavad ka helidega teadlikult soovitud mõjusid ise esile kutsuda.

Nii ei mängi poed kaubanduskeskustes tähelepanu endale tõmbamiseks eri stiilis muusikat sugugi juhuslikult. Sellega köidavad nad ühtaegu lähedusesolijate tähelepanu ja annavad aimu, kes on nende sihtrühm. Spordiga tegelejad eelistavad treeningu taustaks muusikat, mis aitab hoida neil sobivat tempot ja motivatsiooni. Mõni hambakliinik jälgib aga, et ooteruumis kõlav muusika patsiente rahustaks. Teadusuuringud näitavad sedagi, et meeldiv muusika leevendab mingil määral valu.

Muusikateraapia ja teraapiamuusika

Teraapias kasutavad spetsialistid muusikat teadlikult positiivse muutuse nimel. Täpsemalt on muusikateraapia tõenduspõhine sekkumine, kus väljaõppinud muusikaterapeut rakendab muusikat süstemaatiliselt ja eesmärgipäraselt, et toetada kliendi füüsilist, emotsionaalset, kognitiivset ja sotsiaalset toimetulekut. Seda, mida ja kuidas teraapias tehakse, sõltub juba täpsest probleemist, eesmärgist, kliendist, aga ka meetoditest, mida terapeut valdab ja parajasti kohaseks peab.

Terapeudil võib tekkida seega küsimus: milline muusika on teraapiline? Muusikateraapiast huvituv helilooja küsib aga teisiti: "kuidas luua muusikat, mis võiks olla teraapiline?" nagu tõi välja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanemlektor ja helilooja Einike Leppik enda eestveetud Teraapilise muusika õhtul. Esmakordne üritus andis teemast mitmekesise ülevaate, pakkudes erinevaid lähenemisi nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Õhtu kontserdid ulatusid klassikast elektroonilise ja pärimusmuusikani ning publik sai kaasa lüüa nii vähemal kui ka rohkemal määral. Igale poole polnudki võimalik jõuda, sest osa kontsertidest kõlasid samal ajal. Nii võis näha mööda Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat orienteerumas väga mitmesuguseid inimesi, igal ühel isemoodi valikud ja plaan.

Teraapilise muusika õhtul julgustas mõni kontsert julgustas osalejaid ise pilli kätte võtma. Lastekontserdil "Muusika mängib" avastasid 7–11-aastased muusika erinevaid tahke ja said ise kaasa lüüa. Autor/allikas: Veeda Kala

Mõni kontsert julgustas osalejaid ise pilli kätte võtma. Lastekontserdil "Muusika mängib" avastasid 7–11-aastased muusika erinevaid tahke ja said ise kaasa lüüa. Löökpillihelisid võis kuulda ukse tagantki ning pärast kontserti arutasid põnevil lapsed omavahel erinevatest karakteritest ja nendega seotud mõtetest ja mälestustest.

Täiskasvanud said muusikasse panustada koos Kärt Pihlapi, Kertu-Liis Õnnise ja Eva Eensaar-Tootseniga kontserdil "Flöödi hingus" ja Einike Leppiku loodud helimaasik-rännakul "Nagu valgus katteloori all III". Viimasel kandusid isetehtud löögid metallofonil läbi helisüsteemi eri ruumi paikadesse, asetudes samas helilooja poolt eelloodud teosesse.

Mitmel kontserdil pühendati eraldi aega, et jagada kogemusi ja mõtteid. Ühel sellisel arutelul tõdesid kuulajad, et kuigi muusikat saab tänapäeval kuulata pea igaüks, on stuudio või muusikateraapia ruumiga võrreldavat helikeskkonda omal käel keeruline luua. Mitme jaoks oli üks erilisemaid kogemusi tunne, et nad on füüsiliselt tervenisti muusika sees – justkui n-ö omas ruumis helidesse lahustunud. Selleks oli tarvis kvaliteetsed kõlarid paigutada ühtlaste vahedega ruumi servadesse nii, et need ümbritseks kuulajaid igast küljest.

Küsimusele, milline peaks olema teraapiline muusika, vastas iga kontsert erinevalt. Nagu eelpool kirjeldatud, keskendus mõni kontsert eneseväljendusele: osalejad said otsida endas üles muusikalise mina, väljendada sisemaailma tavapärasest teisiti ja tunda end osana millestki suuremast ja nauditavast. Mõned kontserdid suunasid aga kuulajad leidma patjade ja mattide või ka toolidega enda jaoks mugavat asendit, kus ennast n-ö ära unustada ja lasta mõtetel muusika rütmis lendama minna.

Sellise sihi võttis näiteks Lätist pärit pianist Artūrs Cingujevs. Tema muusika pidi esmalt resoneerima aktiivse ärkveloleva ajuga ja viima selle seejärel turvaliselt erinevalt näiteks dramaatilisest klassikalisest muusikast alfarütmide juurde. Need rütmid tõusevad ajus esile siis, kui inimene on kinnisilmi ärkvel, kuid pole veel une-eelses seisundis.

Lisaks tutvustas ta 432 Hz klaverimuusika kontseptsiooni. Kui tavaliselt häälestatakse klaveril a1 on sagedusega 440 Hz, siis tema klaveril kõlab a1 sagedusega 432 Hz ja kõik teised noodid vastavalt samuti madalamalt. Õhtu jooksul sai nautida ka traditsioonilisemaid kontserdielamusi.

"Mille poolest erineb teraapilise muusika kuulamine muusikateraapiast?" küsis üks osalejatest. Erinevus seisneb eelkõige terapeudi kui professionaali panuses. Just tema aitab tagada, et muusitakse tõenduspõhiste meetoditega ja lähtudes just sellest murest, millega klient parajasti tegeleb.

Sõltuvalt vajadusest ja pädevustest võib terapeut põimida teraapiasse ka muusikaväliseid võtteid. Muusika on väärtuslik vahend, millega siseilmale paremini ligi pääseda, kuid sellest üksi võib olla vähe. Lisaks sellele, et muusikat tuleb teadlikult valida ja kasutada, peab terapeut oskama midagi tarka peale hakata sellega, mida muusika abil avastatakse.

Muusika kriisiajal

Siiski saab igaüks ka väljaspool teraapiat suunata oma muusimist teadlikult nii, et sellest kasu tõuseks. Ilmselt on nii mõnigi lugeja kasutanud muusikat, et oma emotsioonidega kontakti saada või neid reguleerida ja juhtida.

Kriisiajal tekib emotsioone, millega tegeleda, ja stressi, mida maandada, veelgi rohkem kui igapäevaelus – siis on muusikast eriti palju abi. Selle näitena uurisid Niels Christian Hansen Aalborgi ülikoolist Taanist ja Suvi Saarikallio Jyväskülä ülikoolist Soomest hiljaaegu 18–30-aastaseid inglise keelt kõnelevaid noori. Muu hulgas leidsid nad, et noored kasutavad elus ettetulevate kriisidega toimetulekuks muusikat.

Seejuures sõltub kriisi tüübist – olgu selleks pandeemia, suhted, identiteet – ka valitud muusika iseloom, näiteks energilisus, akustilisus, populaarsus, jne. Isiklikust kogemusest tuletab see mulle meelde olukordi, kus muusika on aidanud mul toime tulla nii suure tööstressi kui ka leinaga.

Minult kui muusikapsühholoogia uurijalt küsitakse aeg-ajalt ikka: "Millist muusikat ma (tegelikult) peaksin kuulama?" Lühidalt vastan tavaliselt, et lemmikmuusikat, kuid nagu eespool kirjeldatust aimata võib, on sügavam tõde pisut keerulisem.

Muusika meeldivust ei tasu tegurina eirata. Seejuures mõjutab juba muusika tempo seda, mida meil parajasti hea teha on, kellega ja kuidas me suhestume, kas ja millised mälestused meenuvad, kuidas end tajume ja tunneme, olukordi tõlgendame ja nii edasi.

Uuringud näitavad isegi, et sama muusika saatel samas rütmis liikunud inimesed on üksteise suhtes sõbralikumad ja koostööaltimad. Vähemalt teoreetiliselt võiks sellest teadmisest kasu lõigata läbirääkimistel ja lahendades probleeme meeskondlikult.

Osa teadlasi arutleb, kas muusika võis tekkida juba enne keelt. Tänapäeval on majanduslikust vaatest saanud muusikast miljardiäri. Arutelud selle üle, kas ja kuidas kasutada muusikat meditsiinisüsteemis, on aga keerulised. Ühelt poolt on muusika justkui kõigile kättesaadav, teisalt võib selle asjatundlik ja igaühele kohandatud kasutus minna väga kulukaks.

Individuaalsusest ei saa aga muusika puhul mööda vaadata. Vaieldamatu on see, et muusika mängib enamike inimeste elus väga olulist rolli. Selle teadlikul kasutusel on mõjuvõim, mille ulatust me veel päriselt hoomata ei suuda.