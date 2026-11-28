Vandenõuteooriad levivad kriisi ajal kergesti. Riik ja ametkonnad võiksid sel juhul ausalt tunnistada, kui ka nemad veel segasel ajal veel kõike ei tea. Samuti peavad nad arvestama, et tuttava inimese kogemuslool võib olla teaduspõhisest infost rohkem kaalu, ütleb värske Tartu Ülikooli folkloristika professor Anastasiya Astapova.

Vandenõuteooriaid usuvad ennemini inimesed, kellel on kas haridus-, tervishoiu- või muu riigisüsteemiga halb kogemus.

Kes usub kord juba üht vandenõuteooriat, usub tõenäoliselt mitut.

Riik ja ametiasutused peaksid julgema kriisi ajal ausalt tunnistada, kui ka neid valdab teadmatus.

Isegi kõige tugevamatel alustel seisev teaduspõhine info konkureerib inimeste jaoks alati tuttavate isiklike kogemuslugudega.

Folkloristika kui teadusharu saab aidata kuulujuttude ja vandenõuteooriate levikut uurides riikidel väärinfoga võidelda.

Inimeste tegelikku käitumist kriisiolukorras saab ette ennustada rahva seas levivaid seisukohti uurides.

Pidasite oktoobri lõpus värske folkloristikaprofessorina oma inauguratsiooniloengu rahvaluule ja julgeoleku seostest. Palju õnne! Mida professoriks saamine teile isiklikult tähendab ja milliseid uksi avab?

See on väga hea küsimus. Meil on alati ühest küljest fantaasiad ja teisest küljest reaalsus. Reaalsus uues ametis ei muutu ja see ei tähenda, et võimalusi on palju rohkem. Isegi professori ametis sõltub kõik sellest, palju sa pingutad: palju sa tööd teed, palju projekte taotled ja palju nendest projektidest saad. Professoril võib töökoormus olla isegi suurem.

Tegelikult paneb see mõtlema, mis saab edasi. Ütleme ausalt: professorist palju edasi minna ei saa, ja see paneb otsima, mis on veel võimalik. Mis projektid on veel saamata ja mis koostööd on veel tegemata? Teha võib palju, aga mida valida ja miks? See on mõneti eksistentsiaalne küsimus.

Kui aga teie loengu ja laiemalt uurimistöö sisu juurde tulla, siis ennekõike uurite vandenõuteooriaid. Kas nende teke on ühiskonnas paratamatu? Kui kuulujutt tekib, sest inimesed üritavad piiratud info oludes maailmast aru saada, siis kas vandenõuteooriatega pole veidi sama lugu?

Nii kuulujutud kui ka vandenõuteooriad on tegelikult paradoksaalne nähtus. Uurisin kunagi mõlemaid näiteks Tšornobõli kontekstis. Seal oli kõik väga lihtne: infot ei olnud üldse. Riik ei jaganud üldse midagi, mistõttu inimesed otsisid, mis toimub ja kuidas olukorraga ise hakkama saada. Nii tekkisidki kuulujutud ja vandenõuteooriad.

Praegusajal on aga huvitav, et on vastupidi: infot on nii palju. Ometi on selles olukorras nii kuulujutud kui ka vandenõuteooriad vaat et populaarsemadki kui varem. See ei sõltu kuidagi sellest, kas infot on vähe või palju. Mulle meeldib öelda, et need on meie aja nii-öelda muinasjutud. See on meie aja žanr.

Aga kui asi ei ole infopuuduses, siis miks need vandenõuteooriad ikkagi tekivad? Kas mingisugused inimrühmad ühiskonnas on neile kuidagi vastuvõtlikumad?

Minu meelest on see müüt, et mõned inimesed usuvad neid rohkem kui teised – eriti mis puudutab haridustaset. Meile võib tunduda, et madalama haridusega inimesed usuvad vandenõuteooriaid palju kergemini võrreldes nendega, kelle analüütiline mõtlemine on parem. See ei ole alati õige ja kõik sõltub väga teemadest. Näiteks on kindlad vandenõuteooriad, mis pakuvad huvi isegi doktorikraadiga inimestele – nagu seoses vaktsineerimisega.

"Ise ütleksin, et usk [vandenõuteooriatess] on alati seotud mingi halva kogemusega."

Soolises vaates on sama lugu: levib müüt, et vandenõuteooriate uskujad on pigem madalama haridusega mehed. Tegelikult see ei pruugi nii olla. Aina rohkem on teadustöid, mis näitavad, et ka naistel on siin suur osa. Näiteks need samad vaktsineerimisteemalised teooriad on kindlasti rohkem naiste žanr.

Ehk see kõik pole üldse nii mustvalge ja iga teadusvaldkond ütleb siin oma nurga alt sõna sekka. Näiteks psühholoogide sõnul usuvad nartsissistlikud inimesed vandenõuteooriaid sagedamini: nad mõtlevad stiilis "mina olen äravalitud ja keegi peale minu ei saa toimuvast aru". Teised osutavad, et hoopis väga targad inimesed usuvad vandenõusid, sest nad oskavad süsteemi ehitada ja neil on uskumist soodustav mõtlemisviis.

Ise ütleksin, et selline usk on alati seotud mingi halva kogemusega. Kui inimesel on olnud ebameeldiv kokkupuude mõne süsteemiga – tervishoiusüsteemiga, haridussüsteemiga, riigiorganitega, millega iganes, hakkab ta neid uskuma suurema tõenäosusega. Uuringud on näidanud, et kui ta neid juba usub, muutub see usk ajas aina tugevamaks.

Võtame näiteks inimese, kes eitab, et inimesed maandusid Kuul ka päriselt. Tundub, et las ta usub, pole hullu, see ei mõjuta midagi. Asi pole aga nii lihtne – selline inimene usub kindlasti ka midagi muud ja ajas koguneb tal vandenõuteooriaid juurde.

Anastasiya Astapova Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Mõtleme korraks tagasi Eestit, aga ka Euroopat ja maailma viimase kümne aasta jooksul tabanud kriisidele. Koroonapandeemiat ja vaktsineerimist kaudselt juba mainisime, aga millised neist panid vandenõuteooriad enim vohama?

Pandeemia oli muidugi kõige suurem plahvatus. Nagu oma uurimistööst hästi näen, kerkis kohe esile ka Venemaa sõda Ukraina vastu.

Mul oli uurimisprojekt, kus pidin uurima, kuidas inimesed käitusid pandeemia ajal ja kuidas vandenõuteooriad neid käituma panid. Hakkasin 2022. aasta märtsis tegema intervjuusid inimestega, kes ei lasknud end vaktsineerida. Nad rääkisid kohe, et oot-oot, vaktsineerimine on muidugi oluline, aga see ei ole kõik, see on osa suuremast plaanist. Et ka sõda on selle plaani osa ja pandeemia oli alles esimene eksperiment inimkonna peal.

Selle teooria järgi vaatavad eksperimendi korraldajad, kas me käitume, nagu oodatakse. Kui öeldakse, et paneme maski ette, kas paneme ette? Kui öeldakse, et toetage Ukraina rahvast, kas toetame? Mis iganes kriis tuleb, see kõik on seotud.

Kas siin saab tagantjärele öelda, et kriisikommunikatsioon oli kehv? Kas oleks saanud tagantjärele targana teha midagi teisiti, et need teooriad ei oleks niimoodi levima läinud?

Eestis oli koroona ajal kommunikatsioon minu meelest väga otsekohene ja selge. Mulle meeldis ka, et see oli väga lihtne – ei olnud üleliigset infot. Mida vähem, seda parem mõnikord.

Võib-olla nii Eestis kui ka laiemalt teaduses oleks tore näidata, kuidas me mõnikord asju ei tea. Peaksime seda ausalt ütlema, mitte kindlalt väitma, et see on selline viirus ja meie hakkame seda ja seda tegema. Peaksime ausalt ütlema, et me ei tea sada protsenti, mis toimub. Kui riik või mis tahes asutus sellest ausalt räägib, on võib-olla usaldust natuke rohkem. Ühtset retsepti siin kahjuks pole.

Nagu ise välja tõite, oli pandeemia järel järgmine suur kriis Ukraina sõda. Olete uurinud sellega seoses Eesti venekeelset kogukonda. Kuivõrd sõda nende seas vandenõuteooriatele soodsat pinnast pakkus?

Algul oli nende usk erinevatesse teooriatesse päris tugev, mida näitas ka minu uuring. Nüüd ei saa ma enam midagi öelda. Mul olid selleks uuringuks inimesed värvatud, aga nad enam ei räägi minuga, sest nad kardavad. Sellest kujunes kuidagi piinlik ja valus teema. Neid saadab võib-olla ka hirm, et nad ei tohi rääkida, mida päriselt arvavad. Ütlen ausalt, et mul pole enam sellele kogukonnale ligipääsu ja olukord on eetiliselt väga keeruline. Mul ilmus selle kohta ajakirjas Baltic Worlds ka artikkel, kus ma ütlengi välja, et me uurijatena ei tea.

Omal moel ei ole nende vaikimine ka halb. Kui see jutt pole nii avalik, nagu varem, siis võib-olla see ei levi edasi.

Inauguratsiooniloengus tõite välja ka paari aasta eest aset leidnud Tartu Ülikooli endise professori Vjatšeslav Morozovi spionaažijuhtumi. Kuidas see teie huviorbiiti jõudis ja mis vandenõuteooriaid see tekitas?

Ma ei kuulnud sellest isegi mitte uudistest. Ma ei teinud uudiseid veel lahtigi, kui üks venekeelne teadlane, kes töötab ühes lääne ülikoolis, kirjutas mulle umbes nii: "Mis teil seal Tartu Ülikoolis toimub, kas te olete hulluks läinud? See on ju suure nimega professor – mis mõttes vanglas?"

Facebooki algoritm hakkas mulle siis kohe pakkuma umbes sama profiiliga akadeemikute postitusi, kus küsiti sedasama. Seal räägiti, et see on russofoobia ja küsiti, miks Morozov sai koondatud, kui ta ei ole veel ametlikult süüdi: kus on süütuse presumptsioon? Tegelikult tuli see välja just sellepärast, et Tartu Ülikool oma pressiteates ei maininud, kuidas Morozov ise kirjutas avalduse tagasiastumiseks.

"Võib-olla nii Eestis kui ka laiemalt teaduses oleks tore näidata, kuidas me mõnikord asju ei tea."

Tartu Ülikool parandas seda kusjuures hiljem, aga keegi ju parandust enam ei loe. Meelde jääb see, mis alguses oli. Või siis hakkavad inimesed mõtlema, et kust see parandus tuli? Et järelikult oligi midagi valesti. Siis tekibki mõte, et see on russofoobia ja nõiajaht ja et see inimene pandi vangi just sellepärast, et ta on venekeelne. Ta on ju teadlane ja oli suur autoriteet. Me pole Morozoviga minu teada eluski kohtunud, aga arvan, et mul endalgi tuli esimese reaktsioonina eitamine, et kuidas nii.

Pärast seda jälgisin ühismeediat nii Facebookis kui ka Twitteris. Üks Gruusiast pärit teadlane kirjutas Twitteris, et spioon ju ei anna sulle visiitkaarti oma spiooni ametiga. Võib-olla see ongi hea spioon, keda keegi üldse ei kahtlustagi.

See oli huvitav juhtum, sest mõned postitused olid lausa klassikaliselt imperialistlikud. Inimesed, kes kuulutavad, et on liberaalid ja et Venemaa tegevus Ukrainas on nende silmis täiesti vale, ütlesid oma postitustes Eesti kohta väga kibedad arvamused.

Anastasiya Astapova Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Olgu see siis pandeemia, sõda või spioonijuhtum – õhku jääb küsimus, keda infosegaduses usaldatakse. Kas maksab naabrinaise, naaberriigi saatejuhi või peaministri sõna?

Hea küsimus. Kui mõtleme sellesama vaktsineerimise kuulujuttude või vandenõuteooriate peale, võib sul käepärast olla mis tahes statistika ja teadus. Oletame aga, et sul on samal ajal tuttav, kellel on omakorda tuttav, kellel oli laps, kes kaheaastasena rääkis väga ilusti nagu kolmeaastane. Lapsele tehti aga kaitsesüst ja siis kõik see kadus ära: ta enam ei räägi isegi ja temast sai autist. Selline emotsionaalne ja isiklik lugu mõjutab palju rohkem, kui mis tahes teadus. Sa ei pruugi seda inimest isegi tunda, aga kui see juhtus sõbra sõbraga, siis see sada protsenti mõjutab.

Niisugune olukord teeb kriisikommunikatsiooni kindlasti keerulisemaks. Kuidas saab folkloristika kui klassikaliselt üks tekstikeskne humanitaarteaduste allharu siin poliitikakujundajaid või ametkondi aidata?

Selles osas on mõndagi juba tehtud, aga palju rohkem on teha. Rääkisin ka oma loengus Tartu Ülikooli esimesest rahvaluule professorist Walter Andersonist. Tema tegi eksperimendi kuulujuttude edasiandmisest ning vaatas, mis jääb ja mis kaob.

Tema tulemused olid huvitavad ja peale teda on ka sotsiaalpsühholoogid seda palju teinud. Võiks aga minna kaugemale ja vaadata juttude levikut algusest peale päris kontekstis. Mis juhtub näiteks Eestis kui riigis, mis kardab sõda? Mis juhtub näiteks Soomes, kus käivad pidevad ettevalmistused ja ootamine? Kui tekib mingi kuulujutt, siis mis sellest saab?

"Minu meelest oleme meie, folkloristid, desinformatsiooni teemal tegijad – kogu maailmas võtavad teised väärinfot uurivad teadlased meid väga hästi vastu."

Enamgi veel, mis saab juhul, kui keegi sekkub? Mis juhtub, kui lugu tõstetakse ümber: näiteks kui keegi teeb selle kohta nalja? Kuidas see sõltub sellest, kes täpselt selle kuulujutuga tegeleb? Kui riik ütleb midagi kuulujutu vastu, siis kas see tegelikult toimib? Ehk mõte oleks täpselt vaadata ühe kuulujutu elutsüklit selle taustal, mida selle vastu tehakse.

Seda on tehtud väga vähe ja seda võiks teha nii näiteks Eesti või Ukraina kontekstides kui ka akadeemilises kontekstis, mis on iseenesest ekspertide valdkond. Kas akadeemilised töötajad oskavad aru saada, mis on kuulujutt ja mis mitte? Minu uurimistöö näitab, et ka meie oleme ikkagi inimesed.

Kuulujutu-uuringuid võib teha ka laboratooriumis, et levik poleks seotud ühegi kindla kontekstiga. Võiks võtta näiteks kuus inimest, kes räägivad üksteisele kuulujutte. Neile võiks siis teha sekkumisi: näiteks teeks keegi kuulujutu üle nalja. Kuidas nad siis reageerivad?

Ehk räägime piltlikult öeldes laboratoorsest folkloristikast.

Jah, täpselt. Walter Anderson tegi tegelikult just seda – võib-olla mitte otseselt laboratooriumis, vaid näiteks üliõpilasi kasutades, aga ta tegi, nagu oskas sada aastat tagasi Tartu Ülikoolis. Nüüd uuritakse seda laboratooriumides.

Ma arvan, et folkloristlik käsitlus kuulujuttude ja vandenõuteooriate levikust oleks päris kasulik, sest meil on väga suur kogemus ja neid teemasid uuritakse folkloristikas aina rohkem. Minu meelest oleme meie, folkloristid, desinformatsiooni teemal tegijad – kogu maailmas võtavad teised väärinfot uurivad teadlased meid väga hästi vastu.

Anastasiya Astapova Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Seni oleme keskendunud vandenõuteooriatele, aga olete ühtlasi huumoriuurija. Kui rahva reaktsioon kriisile oleks münt, mille ühel küljel on vandenõuteooriad, siis kas teiselt ja helgemalt küljelt leiame eest meemitulva?

Jah, kui on kriis, siis nagu pandeemia ajal nägime, levivad ühelt poolt vandenõuteooriad ja teiselt poolt meemid. Mõnikord on need omavahel seotud: inimesed teevad nalja vandenõuteoreetikute üle ja vandenõuteoreetikud omakorda vastu – see võib olla omaette väitlus.

"Kui on kriis, siis nagu pandeemia ajal nägime, levivad ühelt poolt vandenõuteooriad ja teiselt poolt meemid."

Praegu hakkame koos Põhjamaade kolleegidega toimetama üht raamatut, mille pealkiri ongi "Vandenõuteooriad ja huumor". Juba aastaid on mitu inimest mulle öelnud, et need on ju tugevalt seotud. Nad on imestanud, miks ei ole sellest veel midagi kirjutatud. Nüüd võtame ette.

Raamatu autorid hakkavad põhjalikult uurima, kas huumor tegelikult aitab väärinfo vastu või mitte. See on taaskord nii kontekstipõhine: kõik sõltub inimestest ja sellest, kas vandenõuteooriate vastu kasutatakse pigem ennetust või tõrjet. Miks me näiteks teeme nii palju meediapädevuse koolitusi koolides – see ongi ennetus. Seal on huumori kasutamisest palju abi. Kui sa aga tegeled inimesega, kes vandenõud juba usub, on nalja teha väga kahtlane – huumor on siis keeruline ja võib suuremaid konflikte tekitada.

Mis on kriisihuumori psühholoogiline funktsioon? Kuivõrd see erineva riigikorraga maades nagu demokraatlikus Eestis ja autoritaarses Valgevenes erineb?

See funktsioon on väga erinev. Teooriaid on siin palju ja ükski neist ei selgita kõiki kontekste ära. Näiteks ütles George Orwell, et iga nali on väike revolutsioon. See on aga vaid üks teooria, mis püüab seletada, miks nalja tehakse. Me ei tea ühtegi sündmust maailmas, kus nalja või huumori tõttu oleks tekkinud päris revolutsioon.

Teised ütlevad Sigmund Freudi eeskujul, et me räägime naljas seda, mida ei julge teistmoodi rääkida. Miks aga seda rääkida, kui sind võidakse selle eest karistada? Miks mitte rääkida midagi muud, mis ei oleks nii problemaatiline?

Veel on olemas nullhüpotees, mis ütleb, et pole vahet, kas me laulame või räägime nalja, sest me lihtsalt tahame end mingi narratiiviga ja mingis žanris väljendada. Jällegi: miks siis mitte laulda midagi, mis poleks nii problemaatiline? Miks teha just nalja?

"Vandenõuteooriate juures ongi probleem selles, et inimesi, kes neid usuvad, ei kuula keegi."

Oma uurimistöös olen ka näidanud, kuidas Valgevenes võib olla huumori funktsioon hoopis teine. Näitasin, kuidas huumor, mis võib tunduda diktatuurivastane, seda diktatuuri tegelikult toetab. Nali toimib inimestele sel juhul pideva meeldetuletusena, et olukord on hirmutav – nalja võid ju teha, aga suu pead kinni hoidma.

Ma ei tea muidugi, kuidas Valgevenes praegu on, sest ma ei ole seal ammu käinud. Kui ma aga käisin ja tegin uurimistööd, kuulsin lihtsalt naljade kõrval ka nalju hirmust ja isegi nalju naljadest. Neid oli niivõrd palju, et tekkis juba omamoodi metatasand.

Üks selline näidisnali, mida rääkisin ka loengul, on pärit Nõukogude Liidust, aga levib Valgevenes siiamaani. Inimene helistab seal KGB-sse ja ütleb neile igasuguseid solvanguid, sest ta on kogu olukorrast nii tüdinud. Ta lõpetab kõne lausega: "Ja te ei oska oma tööd üldse teha!" Kui ta toru ära paneb, koputab keegi talle õlale ja ütleb: "Teeme nii, nagu oskame." Ehk mis selline nali muu on, kui meeldetuletus, et sind alati jälgitakse.

Kriisikommunikatsioonist me juba rääkisime, aga kas pärimuse uurijana oleks teil veel midagi soovitada otsustajatele, poliitikutele või üldse ühiskonnale selliste pingeliste aegadega toimetulekuks?

Ma arvan, et meil folkloristidel on hästi pikk ajalugu selles, et me kuulame inimesi: käime ringi, istume maha ja salvestame intervjuusid. Mõnikord on need eakad inimesed, kes räägivad võib-olla tunde ja tunde. Meie oleme aga ikka seal ja transkribeerime kõike väga korralikult, et kuulata, mida inimesed räägivad. Eriti kuna transkribeerimine on praegu muutunud nii lihtsaks.

Soovitaksin sama lähenemist ka otsustajatele, poliitikutele ja institutsioonidele. Ei tasu kasutada ainult küsimustikke, kus on vastused "jah", "ei", "ma ei tea" või "ma ei ole kindel", sest see ei aita nii palju. Olulisemad on isiklikud lood, mis on inimeseti hästi erinevad. Neid lugusid võiks ka kuidagi avaldada, et igasugused inimesed Eestis oleks kuuldavad. Näiteks televisioonis saaks näidata, kuidas erinevad inimesed elavad ja mis on nende mured.

Vandenõuteooriate juures ongi probleem selles, et inimesi, kes neid usuvad, ei kuula keegi. Miks mul oli nii lihtne intervjuusid vaktsineerimisvastasuse kohta salvestada? – Ma olin võib-olla esimene inimene, kes oli nõus kuulama. Võis olla, et isegi nende inimeste sugulased ei tahtnud seda kuulata ega sellest rääkida või reageerisid üle. Siis selguski, et igaühel on mingi väga kurb kogemus, mille kohta keegi ei tahtnud midagi teada.

Ma saan aru, et selline kuulamine võtab hästi palju energiat. Praegu elame aga tehisaru ajal, kus – muidugi andmekaitsenõudeid järgides ja vajadusel andmeid eelnevalt spetsiaalsete programmide abil anonümiseerides – saab tähelepanekuid lihtsamini süstematiseerida ja kokku võtta, tähelepanekuid saab lihtsamini jälgida ja kokku panna, nii et ei pea näiteks kogu intervjuud lugema. Inimeste lugudest tulevad välja erinevad vaatenurgad. Folkloristikas oleme ajalooliselt ära kuulanud ka marginaliseeritud inimesi, näiteks vähemusi või neid, kes usuvad, et ufod on olemas. Me panime nende lood ikkagi kirja, vaatasime ja küsisime, miks nii on – seda võivad ka teised teha.

Anastasiya Astapova Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Nüüd, kus professoritöö on ametlikult alanud, mida on teil plaanis veel edasi uurida? Mis on pooleli ja mida tahaksite veel teada?

Esiteks kirjutan praegu suurt ERC projekti, mis on seotud kuulujuttudega: just nii laboratooriumis kui ka päriselus kuulujuttude jälgimisega.

Teine plaan on seotud sooliste vandenõuteooriatega. Maailmas pöörame ajalooliselt ikkagi rohkem tähelepanu meestele. Samas on palju asju, mis on seotud naistega ja millest me ei tea. Kui Eesti kontekstile mõelda, siis näiteks Triin Laisk, kes uurib endometrioosi ja hormoone, teeb väga ägedat pioneeritööd. Me teame väga vähe naiste tervise kohta ja ajalooliselt olid kõik need hormoonid n-ö mingi hullu naise teema.

"Viis, kuidas kriisis hakatakse käituma, sõltub inimeste perspektiivist."

Mind ei huvita aga üksnes, kuidas ja mida naised ise usuvad, vaid ka see, kuidas nad elavad olukordades, kus näiteks mehed usuvad vandenõuteooriaid ja lähevad piltlikult öeldes jäneseurgu. Sageli ongi naine see inimene, kes toetab rahu peres, kui näiteks onu, abikaasa või isa midagi sellest usub. Tegelikult on osa uuringuid näidanud, et kui peres on keegi nii-öelda jäneseurgu läinud, on tema pereliikmetel posttraumaatilise sündroomiga sarnased sümptomid. Mind huvitab, kuidas naised sellega hakkama saavad.

Kolmas ettevõtmine on mul seotud inimeste kuulamisega. Julgeolekueksperdid on enamasti tegelenud eliidiga – mida poliitikud arvavad sellest, mis saab. Mind huvitab aga just inimeste perspektiiv. Näiteks kui Eestis juhtub mingi kriis, on tore, kui Eesti riigilt tuleb väga selge sõnum, aga mida inimesed tegelikult usuvad? Äkki seda, mida naaber ütleb – kustpoolt tulevad venelased või mis suunas hakkavad nad liikuma võrreldes sellega, mida riik neile ütleb.

Teaduskirjanduses nimetatakse seda rahvapäraseks või inimeste perspektiiviks. See on tegelikult kõige olulisem, sest viis, kuidas kriisis hakatakse käituma, sõltub inimeste perspektiivist. Nägime seda ka Ukrainas, kui eksperdid ütlesid, et Kiiev langeb kolme päevaga, aga tegelikult peavad inimesed siiani vastu. Keegi ei osanud seda ette näha just sellepärast, et inimeste perspektiiv polnud neile tuttav.