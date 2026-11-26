Suuremas ja etteaimatavamas rühmas liikuvad afaliinid elavad vanemaks kui eraklikumad liigikaaslased, selgub värskest uuringust. Teadlaste hinnangul õpivad loomad aastatega seltskonda valima ning arendavad nõnda eluks vajalikke sotsiaalseid pädevusi.

Tihe suhtlus ja kindel sõpruskond ei tee elu üksnes meeldivamaks, vaid aitavad ka kauem elada – vähemalt delfiinidel. Värskest uuringust selgub, et suuremates ja püsivamates rühmades liikuvad afaliinid elavad vanemaks kui eraklikumad või heitlikuma seltsieluga liigikaaslased.

Sellisele järeldusele jõudsid Austraalia Queenslandi ülikooli teadlased, kes jälgisid Lääne-Austraalias Hailahes elavaid india ookeani afaliine ligi 40 aasta jooksul. Kokku tegid nad ligi 65 000 vaatlust 457 eri vanuses delfiini kohta – alates vastsündinutest kuni enam kui 52-aastaste vanuriteni – jälgides iga looma keskmiselt 17 aastat.

Andmetest joonistus välja selge elukaar: delfiinide seltsivus kasvab nooruses, saavutab tipu keskeas ja kahaneb vanaduspõlves, osaliselt lähedaste kaaslaste surma tõttu. Samal ajal muutuvad loomad aastatega üha valivamaks ning rühmade suurus etteaimatavamaks. Eriti selgelt paistavad silma isased, kes liiguvad igas eluetapis suuremates ja püsivamates seltskondades kui emased. Isastel on korraga keskmiselt kuus kaaslast, emastel aga viis. Kuigi vastsündinute ja poegadega emased liiguvad kiskjaohu tõttu tavapärasest suuremates rühmades, otsivad emased muul ajal sageli üksi toitu ja hoiavad rohkem omaette.

Teadlaste hinnangul arenevad delfiinide sotsiaalsed pädevused elu jooksul. Nooruses katsetavad loomad eri suurusega rühmi, et kogemusi ja infot koguda. Vanemas eas kinnistuvad kindlad sõprussuhted – eriti isastel, kes moodustavad emaste pärast võisteldes eluaegseid liite. Nii pakuvad delfiinid üksteisele kaitset ja vahetavad teadmisi, ent väldivad liiga suurte karjadega kaasnevat haigusohtu ja konkurentsi.

Uurijad kirjutavad tulemustest ajakirjas PLOS Biology.

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