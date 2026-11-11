Teadlased avastasid Amazonases uue kalaliigi

Teadlased avastasid äsja Brasiilias Amazonase vihmametsade sügavusest tillukese kala, kes on lühem kui tikutoos, kuid paistab silma erkoranžide triipude ja täppidega. Kuigi teadlased liiki varem ei tundnud, on kala tugevas väljasuremisohus.

Ameerika ja Brasiilia teadlased kammisid Amapa osariigi väikeseid jõgesid ja metsatiike, et uurida sealsete kalade elutsükleid. Nad märkasid teiste liikide seas ebatavalise värvusega kala, uurisid üksikasjalikult tema kehaaehitust ning kinnitasid DNA-analüüsiga, et tegemist on tõepoolest seni tundmatu liigiga.

Vaevalt kolmesentimeetrine kalakese nimeks sai Laimosemion laranja. Portugali keeles tähendab laranja oranži värvi ning viitab ühtlasi kohalikule omavalitsusele, kust liik leiti.

Kala teadaolev elupaik katab napilt 25 ruutkilomeetrit ja piirdub vaid kolme väikese metsatiigiga, mis on juba praegu plastireostuse, kaevandamise ja linnastumise tõttu surve all.

Lisaks silmatorkavale välimusele on uuel kalaliigil varuks üks ebatavaline ellujäämistrikk, mis laseb tal asustada veekogusid, mis aeg-ajalt täielikult ära kuivavad.

Nimelt suudavad kala embrüod peatada oma arengu ja jääda niiskesse mudasse puhkeseisundisse. Areng jätkub alles siis, kui hooajalised vihmad tiigi taas veega täidavad.

Teadlaste sõnul on säärane elutsükkel haruldane kohastumus, mis annab olulise vihje Amazonase kalade evolutsiooni kohta. Kuna liigi elupaik on aga niivõrd väike ja ühe enam saastumas, kutsuvad uurijad üles kaitsma elupaiku enne, kui kaotame vastavastatud liigi lõplikult.

Teadlaste tulemused on avaldatud teadusajakirjas Zoosystematics and Evolution.

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